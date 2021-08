Vacunación se atora en Iztapalapa y AO, castigadas por el Covid

En las alcaldías Álvaro Obregón e Iztapalapa, que encabezan la lista de municipios en todo el país con el mayor número de casos activos y positivos acumulados de Covid-19 desde el brote de la pandemia, hay letargo en la vacunación frente a otras demarcaciones que tienen menos contagios.

Sea porque no han tenido prioridad en la campaña de inmunización o porque su población no ha mostrado alta participación, ambas demarcaciones van detrás en la vacunación.

Ambas no tuvieron prioridad en la aplicación de dosis frente a otras de condiciones similares en cuanto a la población objetivo, como Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Datos de la Plataforma de Información Geográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el Covid-19 en México apuntan que la alcaldía Álvaro Obregón es el segundo municipio en el país con más casos acumulados, al sumar 126 mil 234 desde que comenzó la pandemia y actualmente tiene cinco mil 110 casos activos, con lo que encabeza ese indicador a nivel nacional. Este territorio es el décimo cuarto municipio con más defunciones, al acumular tres mil 130.

Gráfico

Iztapalapa se ha mantenido como el municipio con más contagios en el país, con un acumulado de 138 mil 913, y es segundo con más casos activos, al registrar actualmente cuatro mil 336 enfermos. Tiene un universo de siete mil 421 muertes a causa del virus y también encabeza este indicador.

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el caso de Álvaro Obregón hay 82 casos Covid confirmados diarios por cada 100 mil habitantes. Esta demarcación está entre las cinco a las que no ha llegado la vacuna para jóvenes de 18 a 29 años, dentro de la campaña del Gobierno, aun cuando ya hay dos que culminarán esta semana su esquema completo de dos dosis.

En el sector de los treintañeros, es la quinta con menor participación en la primera dosis, con 68 por ciento del padrón que se tenía programado.

Por lo que se refiere a la población de 40-49 años, donde ya se completó el esquema de vacunación en 10 alcaldías, Álvaro Obregón está entre las cuatro que mostró menor participación, con 65 por ciento del padrón —en este sector, los niveles más bajos de participación ocurrieron en Tlalpan, con 63.4 por ciento; Cuauhtémoc, 64 por ciento, y Tláhuac, 65 por ciento—.

En las personas de 50-59, la Álvaro Obregón también tiene los porcentajes más bajos de población con el esquema completo, pues se ubicó en el antepenúltimo lugar de las 16 demarcaciones, con una cobertura del 71 por ciento del padrón.

Gráfico

En Iztapalapa, donde la tasa por cada 100 mil habitantes es de 29.7 casos confirmados diarios, la vacunación tampoco ha llegado para jóvenes de 18 a 29 años; la alcaldía es la que tiene el mayor número de personas en este rango de edad dentro de la CDMX.

Tampoco ha sido considerada para la segunda dosis en adultos de 40-49 años, junto a otras cinco demarcaciones.

En cuanto al sector de 30 a 39 años, la población de Iztapalapa es de las cinco alcaldías con menor participación, ya que se inoculó al 68 por ciento de la población objetivo. En adultos mayores también fue de las que mostró menor porcentaje, con 74 por ciento de las personas de más de 60 años que se esperaba cubrir.

Al respecto, Guadalupe Estrada, epidemióloga y académica de la UNAM, señaló que hay evidentes problemas de logística y organización en la forma como se determina dónde realizarán las jornadas de vacunación, y éstos se arrastran desde que comenzó la campaña, por la falta de experiencia del personal encargado, consideró.

“El personal actual no tiene tanta experiencia vivida con todos estos años que México ha tenido campañas masivas de vacunación, quizá no tan grande como la del Covid-19, pero sí bastante importantes, y esto no se tomó mucho en cuenta”, dijo, en entrevista con La Razón.

Consideró que otra posible causa es que en la capital del país, desde el punto de vista epidemiológico, existe la postura de que “se vacune al que se pueda y entre más vacunas se apliquen, mejor”.

Destacó la importancia de priorizar a los sectores más jóvenes, especialmente el de 18-29 años, debido a que son los que tienen mayor movilidad y, por ende, se vuelven transmisores a aquellos sectores más vulnerables (adultos mayores y niños). Eso, sin contar que en el país hay un avance de las variantes del virus, lo que sería una complicación extra para el proceso de vacunación.

“Los jóvenes están abarcando una buena proporción de la transmisión de la enfermedad, porque son los que salen y transmiten la enfermedad. Yo podría pensar que se prioriza a las zonas por ese lado, por estrategia de la población; pero tampoco es que se siga esa lógica en todas las alcaldías; entonces, yo lo que asumo es que hay ciertos problemas de organización que comentamos desde el inicio de la campaña”, dijo.