Cómo se ve la estación del Tren Suburbano que conectará con el AIFA | VIDEO

El Tren Suburbano pronto tendrá una conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), recientemente revelaron un video de cómo es la estación que permitirá la llegada de miles de pasajeros a la terminal aérea de Santa Lucía.

De acuerdo con el Gobierno de México, "el ramal ferroviario de la estación Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), será una extensión del Ferrocarril Suburbano que actualmente opera entre Buenavista y Cuautitlán, cubriendo una ruta de 23 kilómetros con cinco estaciones intermedias y la terminal de Cuautitlán".

Este transporte ferroviario dará servicio con trenes eléctricos de itinerario fijo, su trayecto será desde Buenavista al AIFA, que en total son 42 kilómetros, llegará en tan solo 39 minutos, contando las paradas que están programadas en las cuatro estaciones, así como las seis nuevas estaciones del ramal.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo luce la nueva estación del Tren Suburbano, la cual conectará con el AIFA. En el clip se observa que la parada tiene piso de color claro, se ve brillante, hay escaleras eléctricas y están las letras del AIFA.

Los usuarios dejaron varios comentarios, entre los que destacan "la Ciudad de México es la vanguardia de los grandes cambios políticos en México, gracias a la insurrección ciudadana y a las auténticas fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas", "¡ya me sueño transportándome en El Tren Interurbano!", "solo un éxito más de nuestro gigante Presidente y vienen muchos más con la Dra. Sheinbaum", "el Tren Suburbano no sólo acortara los tiempos de llegada de la CDMX al AIFA, si no también le permitirá una mayor movilidad a todos los habitantes de los municipios por donde atravesara el tren, es gran beneficio para los habitantes de la CDMX y el Edomex", "está precioso, increíble".

#ULTIMAHORA

🚨 HABEMUS pruebas en la Estación del AIFA para el Tren Suburbano



No le vayan a dar RT que le puede dar Chorrillo a la fachiza todo el fin de semana...#VotoMasivoPorClaudia pic.twitter.com/mtLxNNrxsX — MorenaSíChapulinesNO La Catrina Norteña #PlanC (@catrina_nortena) May 25, 2024

Supervisamos la estación 6 Nextlalpan del #TrenSuburbano Lechería-AIFA, el cual permitirá, en un trayecto de 40 minutos, ir de la estación de Buenavista, en la CDMX, al #AIFA.

Agradezco al Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por estas obras prioritarias que mejorarán la… pic.twitter.com/jatLciRnuK — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 25, 2024

En Tren Interurbano se integra a otros transportes públicos, en la estación de Buenavista , se conectará con la Línea B del Metro de la Ciudad de México y con las líneas 1 y 3 del Metrobús.

En la estación llamada Fortuna contará con conexión con la L6 del Metro CDMX y en Lechería habrá conexión con la Línea 2 del Mexibús.

FBPT