Ven aumento “continuo” de Covid-19 en la CDMX

La Ciudad de México mantiene un incremento “continuo” de casos de Covid-19 desde hace por lo menos ocho semanas, sin que se trate de un aumento exponencial ni se traduzca en más casos graves o en aumento de muertes, confirmó ayer la administración capitalina.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que actualmente se detectan en promedio, cada día, poco más de dos mil casos del virus, cuando hace ocho semanas se registraban 30.

Este aumento implica que actualmente hay 80 veces más contagios que a principios de mayo pasado en la Ciudad de México, lo que representa un incremento del 7,900 por ciento.

“Estamos identificando en promedio, un poco más de dos mil casos al día, el viernes fueron más de dos mil 400 si no mal recuerdo; y también hemos aumentado la capacidad de detección a través de aumentar el número de pruebas en cada centro de salud. Pasamos de identificar muy pocos casos, 30 hace ocho semanas, y estamos viendo todavía un incremento continuo que esta semana permanece”, dijo el funcionario.

En conferencia de prensa, García Dobarganes detalló que a la par que aumentan los casos, el Gobierno capitalino ha incrementado la cantidad de pruebas para detectar el virus a través de sus módulos.

Esto es parte del ingreso a la etapa de endemia, donde vamos a estar viendo casos y a veces números relativamente altos, pero tenemos ya una mejor adaptación, en parte porque ya hay inmunidad de la población

Malaquías López Cervantes

Especialista de la UNAM

Explicó que el aumento de casos inició entre el 7 y el 10 de mayo, por lo que se estima que la capital está próxima al pico de contagios y hospitalizaciones de esta nueva ola.

A partir de entonces, dijo, podría empezar un descenso, aunque precisó que por ahora sería muy aventurado dar estimaciones exactas.

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, indicó que este nuevo repunte está vinculado principalmente a subvariantes de Ómicron, mientras que los casos graves están relacionados, generalmente, con personas que no se han aplicado la vacuna, por lo que su riesgo de padecer la enfermedad se mantiene.

En este marco, Malaquías López Cervantes, especialista en salud pública de la UNAM, indicó que el comportamiento de esta nueva ola de contagios, que sería la quinta desde que inició la pandemia en marzo de 2020, es un indicador de que estamos entrando en una fase endémica del virus, de ahí que aunque haya más contagios, esto no se refleje en mayor mortalidad.

“Esto es parte del ingreso a la etapa de endemia, donde vamos a estar viendo casos y a veces números relativamente altos, pero tenemos ya una mejor adaptación, en parte porque ya hay inmunidad de la población, sea por infecciones previas o vacunación y en parte porque el virus ha tenido cambios que lo han ido volviendo más infeccioso pero menos letal”, dijo a La Razón.

El especialista consideró que esto se debe a la combinación entre la aplicación de vacunas a la población y los cambios biológicos que ha presentado el virus a lo largo de su existencia.

“La adaptación entre especies, entre los humanos y virus, ha ido a través de la historia comportándose de tal manera, que se puede convivir. Si el virus fuera muy letal y matara a la mayor parte de las personas, no tendría a quien atacar, entonces, es una adaptación que va sucediendo a través del tiempo”, enfatizó.

Capitalinos le temen a la quinta ola

La quinta ola de Covid-19 presente en la Ciudad de México mantiene a los capitalinos con temor, pero también con confianza, al ya estar vacunados.

Daniela Calderón, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc, se dijo “temerosa” de que la enfermedad repunte como en otros momentos de la pandemia por el riesgo que representó para ella, quien la padeció, además de que perdió a su madre y a una prima.

Por ello, “la sola idea de que vuelva a subir” le causa miedo.

“Nunca me quité el cubrebocas; se dijo que ya podíamos salir sin él, pero nunca me sentí con la confianza de quitármelo completamente, no después de lo que yo pasé”, dijo.

Andrés, para quien la pandemia representó perder su trabajo, su salud y “parte” de su autonomía durante un tiempo, explicó a La Razón que el aumento le causa incertidumbre, pero también afirma que confía en la vacuna y en que “mucha gente” no dejó de cuidarse.

“Cuando me enfermé tuve que dejar todo y perdí mucho, no pude trabajar (...) la vacuna representó eso que muchos añoramos desde el comienzo; en mi familia, a los que pudieron les dije que se pusieran el refuerzo, confío en que aunque haya aumento, no sea una ola que pegue tanto”.

Al cabo de un mes y medio con aumento constante de contagios, el nuevo repunte se traduce en mayor demanda de pruebas para detectar el virus, por lo que, de nueva cuenta, se observan filas de quienes buscan hacerse una, aunque no con la misma magnitud que en los cuatro picos anteriores.

Karen, de 27 años y a quien ya le había dado Covid-19 en 2020, comenzó con síntomas la semana pasada, por lo que recurrió a un módulo para hacerse una prueba.

“Empecé con dolor de cabeza y carraspeo, me pareció que algo no andaba bien, y fui por la prueba, para estar segura. Estoy más tranquila porque ahora tengo la vacuna, a diferencia de 2020, que no sabíamos ni qué onda, pero el cansancio, muy particular, me tumbó”, contó.

Santiago Rodales, de 38 años, bromeaba ante sus conocidos con ser “inmune” al virus, tras más de dos años de no contagiarse. Sin embargo, este mes comenzó con síntomas, lo que lo llevó a acudir a un laboratorio a hacerse la prueba, que “tristemente” salió positiva. “No me salvé, aun con las dos vacunas”, explicó.