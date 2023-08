VIDEO. Clausuran bar Black Royce, donde empresario Iñigo Arenas fue encontrado sin vida

Tras la muerte de Iñigo Arenas Saiz, autoridades del Estado de México colocaron sellos de clausura al Club Black Royce, donde este lunes 7 de agosto fue localizado el cuerpo sin vida del empresario de 41 años.

A través de videos difundidos en redes sociales, se aprecia cómo personal de la Fiscalía General del Estado de México resguarda el centro nocturno, ubicado en Manuel Ávila Camacho 460, en dicho municipio.

"Inmueble asegurado, Fiscalía General del Estado de México, con el Folio 492 -23-M, carpeta de investigación TLA/TLA/AV/104/218229/23/08", se lee en los sellos colocados en el establecimiento.

Salió del bar de Polanco 'por su propio pie'

El pasado domingo 6 de agosto, Iñigo Arenas fue reportado como desaparecido tras ser escoltado a la salida del antro República, uno de los centros nocturnos más exclusivos de la Ciudad de México, que se encuentra ubicado en avenida Presidente Mazaryk 407, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Después de que el empresario fue obligado a salir del lugar por presuntamente encontrarse en "mal estado", se desplazó al bar Black Royce, donde no se sabe cómo murió por broncoaspiración, reportó la activista Saskia Niño de Rivera.

Al respecto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que aproximadamente de las 2:50 de la madrugada del domingo, Iñigo Arenas Saiz "salió por su propio pie" del establecimiento República.

"He estado personalmente atento al tema y presionando a todas las autoridades de investigación de la Ciudad de México y del Estado de México para conocer los detalles de lo que sucedió. No me voy a quedar satisfecho con cualquier versión, ¡sólo la verdad!", afirmó en conferencia de prensa.

