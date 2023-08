Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

El mundo del cine está de luto por la muerte de William Friedkin, director de la emblemática película de El Exorcista.

La noticia fue confirmada por su esposa, la también productora Sherry Lansing. Estaba programado que Friedkin estrenara su última película, The Caine Mutiny Court Marshal, en el Festival de Cine de Venecia de este año.

¿Quién era William Friedkin?

El cineasta nació el 29 de agosto de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y comenzó su carrera en 1962 a través de trabajos en televisión, entre ellos la serie Alfred Hitchcock presenta.

Su primer largometraje fue en 1967 con Buenos tiempos, una divertida comedia musical que protagonizaron Sonny Bono y Cher.

Pero no sería hasta 1971 cuando Friedkin comenzó a labrarse un nombre en Hollywood con The French Connection, un thriller policíaco protagonizado por Gene Hackman con el que el cineasta se llevó un total de cinco premios Oscar, entre ellos el de Mejor película y Mejor director.

William Friedkin con la protagonista de El Exorcista Linda Blair Foto: Especial

Un par de años después, en 1973, el director se puso tras las cámaras con El exorcista, película que obtuvo dos premios de la Academia en las categorías de Mejor guion adaptado y Mejor sonido y que además es considerada como una de las mejores cintas de terror de la historia del cine.

Otras películas que realizó fueron Sorcerer, Blue Chips, To Live and Die in L.A., Jade, Rules of Engagement o Killer Joe, entre muchos otros.