VIDEO | Jóvenes se quedan dormidas en el Metro CDMX y... ¡Las detienen!

Cuando uno tiene la dicha de alcanzar un asiento en el Metro de la Ciudad de México, que todos los días parece lata de sardinas, eso sin contar las fallas y retrasos continuos, pues aprovecha para echarse una pestañita y llegar renovado al trabajo o la escuela. Pero resulta y resalta que ahora ni eso se puede hacer.

Y es que este 21 de septiembre se ha viralizado un video en el que 2 jóvenes se quedaron dormidas en un vagón del Metro CDMX y los Policía Bancaria e Industrial (PBI) las detuvieron, hecho que a todos no resulta muy injusto.

En la grabación, se ve a las jóvenes que al parecer son menores de edad, esposadas, mientras que 2 mujeres policías y personal del Metro les exigen que se bajen del vagón. Esto mientras la mujer que graba les reclama a las oficiales la injusticia que están cometiendo: "Hay mucha gente que se queda dormida, luego vienen delincuentes y no les hacen nada".

Esto es una total serían #injusticia, las 4 chicas fueron esposadas tan solo por quedarse dormidas en el #MetroCDMX #MetroCU @SSC_cdmx @martibatres @PBI_SSC estás son formas? así deberían hacer con los chulxs que tienen relaciones sexuales en el último vagón. pic.twitter.com/srKVoCPixw — Isela Perez (@acocoxochitl2) September 19, 2023

Tren ya no iba dar servicio, señala Metro

Luego de que se difundió el video, el Metro de la Ciudad de México explicó en una tarjeta informativa que la detención de las 2 jóvenes y las otras 2 personas que reclamaban por su arresto ocurrió el pasado martes 19 de septiembre.

Remarcó que la razón por la que fueron detenidas es que el tren ya no iba a dar servicio por lo que les pidieron que lo desalojaran, pero después de varios intentos, ellas no siguieron la indicación. Las mujeres policías les indicaron que, por no querer bajarse del Metro incurrieron en una falta administrativa.

"Por su seguridad y la de los uniformados, se hizo uso de los candados de mano, esto conforme al protocolo de actuación policial", agregó el Metro CDMX

¿De cuánto es la multa por quedarte dormido en el Metro de la CDMX?

Aunque nos parece injusto la forma de actuar de las policías del Metro, el artículo 29, fracción XI, indica que quedarte dormido en una terminal del Metro, está señalada como una infracción contra el entorno urbano pues entras a áreas "señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos".

Este tipo de infracciones son tipo C, por lo que la multa va de 21 a 30 UMAs, es decir, de 2 mil 178 a 3 mil 112 pesos. También el quedarte dormido en una terminal del Metro de la CDMX podría llevarte a un arresto de 25 a 36 horas o a realizar trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Si no quieres pagar o no lo haces en el plazo establecido, tu multa podría aumentar a un equivalente que va de las 236 a las 470 UMAs, que es un aproximado de 24 mil 482 a 48 mil 757 pesos.

Con información de Laura Almaraz.

