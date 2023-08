VIDEO. Trabajadores del Black Royce protestan previo a audiencia por muerte de Iñigo Arenas

Empleados del Black Royce, lugar donde fue encontrado sin vida Iñigo Arenas, protestan para denunciar que es una injusticia que seis de sus compañeros hayan sido detenidos por el homicidio del empresario cuando su muerte fue a causa de un accidente.

Con pancartas de "no a la fabricación de delitos" y "somos meseras, no somos goteras", decenas de trabajadoras y trabajadores del Black Royce se manifiestan a las afueras de los juzgados de Barrientos, donde este martes 15 de agosto se llevará a cabo una audiencia en la que se determinará si las cuatro mujeres y los dos hombres implicados en la muerte de Iñigo Arenas son vinculados o no a proceso.

▶️ #VIDEO | Así protestan trabajadores y trabajadoras del "Black Royce", el centro nocturno donde el empresario Íñigo Arenas falleció tras ser intoxicado con 'gotas' en su bebida: “No somos goteras", puede leerse en sus pancartas. pic.twitter.com/ZB2gPAKj1Y — La Audiencia (@LaAudiencia_) August 15, 2023

Iñigo Arenas murió tras ser drogado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que el empresario Iñigo Arenas murió por asfixia mecánica por sofocación inducida debido a que fue drogado con sustancias que "limitan su conciencia y funciones motoras".

En el comunicado, la Fiscalía detalló que cuando Iñigo Arenas llegó al Black Royce, los empleados lo ubicaron en la parte baja del local acompañado de cuatro mujeres, quienes "ordenaron diversas bebidas y aparentemente le suministraron sustancias, cuya composición fue motivo de peritaje".

Cerca de las cinco de la mañana, estas mujeres, junto con el capitán de meseros del lugar y otra persona aún por identificar, "lo habrían persuadido de subir a un área identificada como VIP en la planta alta. Le expendieron cuatro botellas de bebidas, con valor de 10 mil pesos cada una, por lo que a las 05:07 horas, la cajera del lugar ingresó a esa área para realizar el cobro de 40 mil pesos con un cargo a una tarjeta bancaria de la víctima".

Una de las mujeres le dijo al encargado de seguridad del lugar, que el empresario Iñigo Arenas "se siente mal y se puso morado", por lo que, al notificar esto, el personal le practicó RCP. Fue entonces que, al volverse a poner mal, llamaron a los servicios de emergencia y lo trasladaron a otra área del local "junto a la salida de emergencia, lugar donde se realizó el levantamiento del cuerpo".

