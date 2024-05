Con visión metropolitana, lleva Santiago Taboada estrategia de seguridad Blindar a Veracruz, Puebla y Morelos

Ante la profunda inseguridad que se vive en la Ciudad de México y el país, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, expuso la estrategia “Blindar CDMX”, con la que busca establecer una coordinación metropolitana con las entidades de Puebla, Morelos y Veracruz, con el objetivo de regresarle la paz y tranquilidad a las y los chilangos, así como de los habitantes de estas entidades.

En conferencia de prensa conjunta con Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”; José Yunes, candidato de la alianza a la gubernatura de Veracruz; Eduardo Rivera, candidato de la alianza a la gubernatura de Puebla; así como de Lucy Meza, candidata a la gubernatura de Morelos; Taboada aseguró que implementar una política exitosa, como lo es Blindar BJ, ahora a nivel metropolitano, permitirá resolver el problema de inseguridad que creció por el desdén de los gobiernos de Morena que tienen a dichos estados en números preocupantes en materia de seguridad.

“Estamos presentando un modelo que ya funcionó, que es ejemplo a nivel nacional y que ahora, así como lo hice los últimos seis años en Benito Juárez, lo vamos a hacer en toda la Ciudad de México en coordinación, por supuesto con el próximo gobierno federal y con el gobierno de Puebla, Veracruz y Morelos”. Va por CDMX.

Pepe, Lalo, Lucy y su servidor, estamos hoy unidos en una estrategia para recuperar la seguridad y la paz. Blindar fue una política exitosa… Nunca más vamos a permitir en nuestros gobiernos que quien la haga no la pague, por eso, estamos presentando un modelo que ya funcionó, que es ejemplo a nivel nacional y que ahora, así como lo hice los últimos seis años en Benito Juárez, lo vamos a hacer en toda la Ciudad de México en coordinación, por supuesto con el próximo gobierno federal y con los gobiernos de Puebla, Veracruz y Morelos , destacó.

En este sentido, expuso que la estrategia contempla 5 ejes de acción: cuidar a quien nos cuida, capacidad de reacción, tecnología para la seguridad ciudadana, inteligencia y policía de proximidad.

Nos interesa que nuestras fronteras sean seguras, por eso vamos a aumentar la capacidad de nuestros C5. Vamos a buscar que la tecnología del C5 de Morelos, Puebla, Veracruz y de la Ciudad de México se conecten y logren información en tiempo real, principalmente en los delitos que tiene que ver con robo en transporte, a vehículo con violencia y, por supuesto, crimen organizado , apuntó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD sostuvo que el problema de la seguridad requiere de una visión metropolitana, “queremos retomar un esquema de cercanía y confianza, como lo hicimos y funcionó en Benito Juárez, un esquema de cuadrantes que permita que la gente se sienta próxima a sus policías, a policías bien capacitados y bien remunerados”. Aseguró que la violencia contra las mujeres es un tema que se combatirá también de manera coordinada.

Hay casos en la Ciudad de México de cómo, ante la nula coordinación y el fracaso de este gobierno, tuvimos información que personas que violentaron, agredieron y abusaron de muchas mujeres en esta ciudad, se fueron trasladando a los diferentes estados de la República, de la zona metropolitana .

Por ello, Santiago Taboada señaló la importancia de la coordinación a nivel estatal “para que las policías de estas cuatro entidades federativas podamos implementar un programa, en donde no solamente vamos a supervisar, sino vamos a cuidar nuestras entradas y nuestras salidas. El crimen organizado no respeta fronteras, por eso es fundamental (la coordinación) para recuperar la paz de estos cuatro estados, a pesar de que quieran esconder las cifras, ha aumentado la percepción de inseguridad, de desaparecidos y de homicidios dolosos”.

El candidato de la coalición “Va X la CDMX” aseguró que las y los candidatos de la alianza ganarán el próximo 2 de junio porque “sabemos cómo implementamos políticas exitosas; sabemos cómo regresarle a la gente de Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México y de todo el país, la seguridad y la tranquilidad”.

Al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad implantadas en esta campaña electoral, Santiago Taboada declaró: “en mi caso, a Martí Batres me lo ofreció, a él no le dejo ni el peluche de mi hija. Lo único que tenemos es auxilio vial con el área de la Subsecretaría de Tránsito. Yo rechacé la seguridad de la ciudad porque su intención no es cuidarnos, su intención es ponernos. Su intención es nada más hacer lo que hicieron durante 3 años, que fue espiarme. Yo al Jefe de Gobierno actual no le voy a aceptar ni un vaso de agua”.