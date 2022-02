14 de febrero: 10 poemas de amor para dedicar en San Valentín

Este lunes 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, las calles de la Ciudad de México se llenan de globos de corazón, hermosos arreglos florales, peluches gigantes con frases como “Te amo” y “Tú y yo” o regalos de distinta índole.

Se observa a quienes hacen sus últimas compras para dar un regalo especial a aquella persona que aman, jóvenes pasean con sus obsequios y otros más viajan en bicicleta sosteniendo sus arreglos florales.

Para complementar dichos presentes o dar un regalo muy especial a esa persona por la cual suspiras este Día del Amor y la Amistad te recomendamos 10 poemas para dedicar.

También lee Un poema de amor de Xavier Villaurrutia para compartir el Día de San Valentín

10 poemas de amor para dedicar el Día del Amor y la Amistad:





1. “Diciendo qué cosa es amor”, Jorge Manrique



Es amor fuerça tan fuerte

que fuerça toda razón;

una fuerça de tal suerte,

que todo seso convierte

en su fuerça y afición;

una porfía forçosa

que no se puede vencer,

cuya fuerça porfiosa

hacemos más poderosa

queriéndonos defender.



Es placer en c’hay dolores,

dolores en c’hay alegría,

un pesar en c’hay dulçores,

un esfuerço en c’hay temores,

temor en c’hay osadía;

un placer en c’hay enojos,

una gloria en c’hay pasión,

una fe en c’hay antojos,

fuerça que hacen los ojos

al seso y al coraçón.



Es una cautividad

sin parescer las prisiones;

un robo de libertad,

un forzar de voluntad

donde no valen razones;

una sospecha celosa

causada por el querer,

una rabia deseosa

que no sabe qu’es la cosa

que desea tanto ver,



Es un modo de locura

con las mudanças que hace:

una vez pone tristura,

otra vez causa holgura,

como lo quiere y le place;

un deseo que al ausente

trabaja, pena y fatiga;

un recelo que al presente

hace callar lo que siente,

temiendo pena que diga.



2. “Idilio salvaje”, Manuel José Othón

A fuerza de pensar en tus historias

y sentir con tu propio sentimiento,

han venido a agolparse al pensamiento

rancios recuerdos de pérdidas glorias.



Y evocando tristísimas memorias,

porque siempre lo ido es triste. Siento

amalgamar el oro de tu cuento

de mi viejo román con las escorias.



¿He interpretado tu pasión?, lo ignoro;

que me apropio al narrar, algunas veces,

el goce extraño y el ajeno lloro.



Sólo sé que, si tú los encareces

con tu ardiente pincel, serán de oro

mis versos y de esplendor sus lobregueces.



I



¿Por qué a mi helada soledad viniste

cubierta con el último celaje

de un crepúsculo gris?...mira el paisaje

árido y triste, inmensamente triste.



Si vienes del dolor y en él nutriste

tu corazón, bien vengas al salvaje

desierto, donde apenas un miraje

de lo que fue mi juventud existe.



Mas si acaso no vienes de lejos

y en tu alma aún de placer quedan los dejos,

puedes tornar a tu revuelto mundo.



Si no ven a lavar tu ciprio manto

en el mar amarguísimo y profundo

de un triste amor, o de un inmenso llanto.



II



Mira el paisaje: inmensidad abajo,

inmensidad, inmensidad arriba;

en el hondo perfil, la sierra altiva

al pie minada por horrendo tajo.



Bloques gigantes que arrancó de cuajo

el terremoto de la roca viva:

y en aquella sabana pensativa

y adusta, ni una senda, ni un atajo.



Asoladora atmósfera candente,

do se incrustan las águilas serenas

como clavos que se hunden lentamente.



Silencio, lobreguez, pavor tremendos

que viene sólo a interrumpir apenas

el galope triunfal de los berrendos.



III



En la estepa maldita, bajo el peso

de sibilante brisa que asesina,

irgues tu talla escultural y fina,

como un relieve en el confín impreso.



El viento entre los médanos opreso,

canta como una música divina,

y finge bajo la húmeda neblina,

un infinito y solitario beso.



Vibran en el crepúsculo tus ojos

un dardo negro de pasión y enojos

que en mi carne y espíritu se clava;



y, destacada, contra el sol muriente,

como un arión, flotando inmensamente,

tu bruna cabellera de india brava.



IV



La llanada amarguísima y salobre

en junta cuenta de océano muerto

y, en la gris lontananza, como puerto,

el peñascal, desamparado y pobre.



Unta la tarde en mi semblante yerto

aterradora lobreguez, y sobre

tu piel, tostada por el sol, el cobre

y el sepia de las rocas del desierto.



Y en el regazo donde sombra eterna,

del peñascal bajo la enorme arruga,

es para nuestro amor nido y caverna.



Las lianas de tu cuerpo retorcidas

en el torso viril que te subyuga,

con una gran palpitación de vidas.



V



¡Qué enferma y dolorida lontananza!

¡qué inexorable y hosca la llanura!

Flota en todo el paisaje tal pavura,

como si fuera un campo de matanza.



Y la sombra que avanza... avanza... avanza

parece, con su trágica envoltura,

el alma ingente, plena de amargura

de los que han de morir sin esperanza.



Y allí estamos nosotros oprimidos

por la angustia de todas las pasiones,

bajo el peso de todos los olvidos.



En un cielo de plomo el sol ya muerto

y en nuestros desgarrados corazones

el desierto, el desierto... y el desierto.



VI



¡Es mi adiós!...Allá vas bruma y austera,

por las planicies que el bochorno escalda,

al verberar tu ardiente cabellera,

como una maldición sobre tu espalda.



En mis desolaciones, ¿qué me espera?...

(ya apenas veo tu arrastrante falda)

una deshojazón de primavera

y una eterna nostalgia de esmeralda.



El terremoto humano ha destruido

mi corazón y todo en él expira.

¡Mal hayan el recuerdo y el olvido!



Aún te columbro y ya olvidé tu frente;

sólo, ¡ay! tu espalda miro, cual se mira

lo que huye y se aleja eternamente.



Envío



En tus aras quemé mi último incienso

y deshojé mis postrimeras rosas.

Do se alzaban los templos de mis diosas

ya sólo queda el arenal inmenso.



Quise entrar en tu alma y, ¡qué descenso,

qué andar por entre ruinas y entre fosas!

¡A fuerza de pensar en tales cosas,

me duele el pensamiento cuando pienso!



¡Pasó...! ¿Qué resta ya de tanto y tanto

deliquio? En ti ni la moral dolencia

ni el dejo impuro, ni el sabor de llanto.



Y en mi, ¡qué hondo y tremendo cataclismo!

¡Qué sombra y que pavor de conciencia,

y qué horrible disgusto de mí mismo!

3. “Venus”, Rubén Darío



En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría.

En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.

En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía,

como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.



A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,

que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,

o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría,

triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín.



«¡Oh, reina rubia! ?díjele?, mi alma quiere dejar su crisálida

y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;

y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,



y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar».

El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.

Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.



4. “Los amantes”, Baldomero Fernández Moreno



Ved en sombras el cuarto, y en el lecho

desnudos, sonrosados, rozagantes,

el nudo vivo de los dos amantes

boca con boca y pecho contra pecho.



Se hace más apretado el nudo estrecho,

bailotean los dedos delirantes,

suspéndese el aliento unos instantes...

y he aquí el nudo sexual deshecho.



Un desorden de sábanas y almohadas,

dos pálidas cabezas despeinadas,

una suelta palabra indiferente,



un poco de hambre, un poco de tristeza,

un infantil deseo de pureza

y un vago olor cualquiera en el ambiente.

5. “Pienso en tu sexo”, César Vallejo



Pienso en tu sexo.

Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,

ante el hijar maduro del día.

Palpo el botón de dicha, está en sazón.

Y muere un sentimiento antiguo

degenerado en seso.



Pienso en tu sexo, surco más prolífico

y armonioso que el vientre de la sombra,

aunque la muerte concibe y pare

de Dios mismo.

Oh Conciencia,

pienso, sí, en el bruto libre

que goza donde quiere, donde puede.



Oh escándalo de miel de los crepúsculos.

Oh estruendo mudo.



¡Odumodneurtse!



6.“Se miran, se presienten, se desean”, Oliverio Girondo



Se miran, se presienten, se desean,

se acarician, se besan, se desnudan,

se respiran, se acuestan, se olfatean,

se penetran, se chupan, se demudan,

se adormecen, despiertan, se iluminan,

se codician, se palpan, se fascinan,

se mastican, se gustan, se babean,

se confunden, se acoplan, se disgregan,

se aletargan, fallecen, se reintegran,

se distienden, se enarcan, se menean,

se retuercen, se estiran, se caldean,

se estrangulan, se aprietan, se estremecen,

se tantean, se juntan, desfallecen,

se repelen, se enervan, se apetecen,

se acometen, se enlazan, se entrechocan,

se agazapan, se apresan, se dislocan,

se perforan, se incrustan, se acribillan,

se remachan, se injertan, se atornillan,

se desmayan, reviven, resplandecen,

se contemplan, se inflaman, se enloquecen,

se derriten, se sueldan, se calcinan,

se desgarran, se muerden, se asesinan,

resucitan, se buscan, se refriegan,

se rehúyen, se evaden y se entregan.



7. “Cuerpo de mujer”, Pablo Neruda



Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.



Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros

y en mí la noche entraba su invasión poderosa.

Para sobrevivirme te forjé como un arma,

como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.



Pero cae la hora de la venganza, y te amo.

Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.

¡Ah los vasos del pecho! ¡Ah los ojos de ausencia!

¡Ah las rosas del pubis! ¡Ah tu voz lenta y triste!



Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.

Mi sed, mi ansia si límite, mi camino indeciso!

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,

y la fatiga sigue, y el dolor infinito.

8. “Canción de amor”, Rainer Maria Rilke



¿Cómo sujetar mi alma para

que no roce la tuya?

¿Cómo debo elevarla

hasta las otras cosas, sobre ti?

Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido,

en un rincón extraño y mudo

donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse.



Pero todo aquello que tocamos, tú y yo,

nos une, como un golpe de arco,

que una sola voz arranca de dos cuerdas.

¿En qué instrumento nos tensaron?

¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido?

¡Oh, dulce canto!



9. “Dos cuerpos”, Octavio Paz



Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos olas

y la noche es océano.



Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos piedras

y la noche desierto.



Dos cuerpos frente a frente

son a veces raíces

en la noche enlazadas.



Dos cuerpos frente a frente

son a veces navajas

y la noche relámpago.



Dos cuerpos frente a frente

son dos astros que caen

en un cielo vacío.

10. “¿Qué se ama cuando se ama?”, Gonzalo Rojas



¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida

o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué

es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes,

o este sol colorado que es mi sangre furiosa

cuando entro en ella hasta las últimas raíces?



¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer

ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,

repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces

de eternidad visible?



Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra

de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar

trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,

a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso.

Con información de Carlos Olivares Baró

AG