Cecilia Toussaint tendrá participación especial en la obra ‘Lagunilla mi barrio’.

Cecilia Toussaint se une a la obra Lagunilla mi barrio, para una participación especial este 8, 9 y 10 de noviembre, en el Centro Cultural Teatral. En entrevista con La Razón de México compartió sus impresiones sobre este proyecto y cómo sigue ampliando su carrera en la música y la actuación. Actualmente es parte del elenco de tres series en diferentes plataformas.

“Fue Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, quien me conectó con el equipo de Lagunilla mi barrio para esta participación especial. Este fin de semana cantaré en la obra, y me emociona aportar mi granito de arena a un proyecto tan querido por el público”, señaló la artista, quien se mostró entusiasmada por sumarse a un elenco que considera “sano y natural” y reencontrarse con colegas de la industria.

Toussaint, reconocida por su versatilidad, también compartió los recientes proyectos que han mantenido su agenda ocupada. “He estado trabajando mucho. Recientemente participé en la serie de terror Sangre llama sangre para Claro Video, una experiencia totalmente nueva para mí en este género. También he tenido colaboraciones en Somos Oro en Prime Video y Familia de medianoche en Apple TV”, reveló. Su incursión en estos proyectos de plataformas digitales le ha permitido asumir papeles retadores y adentrarse en mundos que, como cuenta, “no son los míos y a veces requieren tocar temas oscuros”.

TE RECOMENDAMOS: Entrega la Universidad Autónoma de Nuevo León Joan Manuel Serrat recibe doctorado honoris causa

Cecilia Toussaint califica experiencia como desafiante

La experiencia, aunque desafiante, ha sido enriquecedora. “Para Sangre llama sangre, por ejemplo, tuve que tomar clases de náhuatl, y la caracterización llevaba alrededor de cuatro horas. Fue una caracterización intensa que me permitió entrar en personajes de una manera profunda y comprometida”, explicó Toussaint, añadiendo que la dirección de actores fue fundamental para lograr una interpretación que transmite realismo.

Pero no todo ha sido actuación en su agenda; la música sigue siendo una constante. “Estuvimos con Rock en tu idioma en el Speed Fest, y además he estado trabajando con mi banda en un proyecto que verá la luz el próximo año junto a otros amigos músicos. Este proyecto es especial porque refleja quiénes somos los cuatro integrantes y nuestra conexión artística”, comentó Toussaint, visiblemente emocionada.

Para la artista, quien lleva décadas en la escena musical, mantener el equilibrio entre su estilo y las exigencias de una industria en constante cambio no es sencillo. “Soy de otra generación. Para mí, crear un disco lleva tiempo de preparación e integración, y no me interesa hacer cosas solo por hacerlas. Sigo siendo fiel a mi propio proceso creativo, aunque eso implique tomarme el tiempo necesario”.

Cecilia Toussaint es consciente de los desafíos que implica ser fiel a sus principios en un medio que cambia constantemente. “Ser respetuosa con mi creatividad es algo esencial, y aunque a veces me quede un poco afuera de la jugada, prefiero eso a hacer algo que no me represente. Siempre habrá formas de expresarse, y seguiré buscando cómo sacar lo que necesito compartir”, concluyó.

JVR