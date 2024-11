La escritora chilena Ariel Florencia Richards considera que “los tránsitos de género no son solitarios, siempre son colectivos”, porque existe la necesidad de ser reconocidos y nombrados por los otros, especialmente aquellas personas más cercanas, amistades y familia. Se recuerda anhelando que su madre le dijera “hija”, una palabra que para ella era como su pasaporte, su paso de salida hacia ese proceso en el que se encontraba.

Es a partir de estas vivencias y reflexiones que concibió Inacabada (Alfaguara, 2024), que Jorge Volpi ha llamado “la gran novela trans”. En este libro Ariel Florencia Richards nos introduce a las emociones, dudas, inquietudes y vivencias de una persona que está haciendo su transición de género y descubriéndose como mujer, con una necesidad de ser nombrada por su madre, una mujer conservadora que evade a toda costa hablar de esta situación y que vive como un luto, pues quiere seguir teniendo a su “hijo”.

“El tránsito (de género) es colectivo, es visual, social y cultural. Y en mi caso, prácticamente como que yo sentía que mi madre tenía el pasaporte que me iba a decir: ‘Eres mujer, eres niña, eres mi hija’, como no lo decía, yo frenaba mi tránsito y estaba esperando que su palabra, que su reconocimiento me diera como la bendición para poder hacerlo. Entonces, me di cuenta de la importancia de la maternidad también”, compartió Ariel Florencia Richards, en entrevista con La Razón durante su visita a la Ciudad de México, donde hoy a las 18:20 horas presenta Inacabada, en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México, en Ciudad Universitaria, como parte del Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas.

Quisiera que los temas trans abrieran espacios de conversación, más que imponer verdades. Nadie quiere imponer nada. Esto amplía los espacios de conversación sobre la familia, sobre lo que es la niñez, sobre lo que es la identidad de género, sobre lo que es el sexo Ariel Florencia Richards, Escritora



Lo que en un inicio iba a ser un ejercicio autobiográfico en el que la autora pretendía escribir sobre su transición de género, se convirtió en un relato en el que se explora la relación madre-hija.

“Una madre no es solamente la mujer a través de la que una entra al mundo, sino que también es una persona que deposita en ti esta expectativa de cuidado, de cariño, de vida. Si tú le dices ‘no me llamo como tú me pusiste, no soy como tú me imaginaste’, le estás destruyendo algo. A mí me interesaba cuidarla y quererla, tener una nueva relación con ella. La novela

recoge también esa preocupación”, dijo.

Inacabada está llena de simbolismos, al inicio, cuando la protagonista invita a un viaje a Nueva York a su madre con la intención de hablar de su identidad de género, su mamá se rehúsa a hacerlo al grado que durante el vuelo se muerde tanto que termina destrozando una de sus muelas.

“En Chile somos evasores emocionales expertos. Siempre tendemos a decir ‘después veo esto, ya solucionaré, ya hablaré de este conflicto’, vamos acumulando pendientes emocionales. Y acá ésa es un poco una de las fuerzas que reúne la novela. La madre que está como en negación y la hija que quiere compartir algo que considera maravilloso”, señaló.

Otro simbolismo es la profesión de la protagonista, quien es experta en obras inacabadas, lo cual da pie para que Ariel Florencia Richards haga una metáfora de lo que se siente ser una mujer trans.

“Hay en la historia del arte ciertas obras que han sido consideradas de menos valor económico, cultural y político porque no están terminadas. Me interesaba mucho, porque Juana está inacabada. Es una mujer transgénero que se está descubriendo a sí misma y desconoce su final”, destacó la autora, a quien le alegra que la novela esté conectando con padres y madres que tienen hijos o hijas trans y desean comprenderles mejor.

Resaltó que historias como Inacabada presentan narrativas que reflejan a personas transgénero fuera de los finales trágicos y violentos. “Los espacios para la escritura transgénero eran minoritarios, clandestinos, marginales y también narraban experiencias más cercanas al dolor y a la tragedia. A mí me parece que actualmente hay un giro, las narrativas no están necesariamente tragedizadas”, finalizó.

Inacabada

Inacabada

Autora: Ariel Florencia Richards

Editorial: Alfaguara

Género: novela

Año: 2024

Presentación del libro