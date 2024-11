¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 22 al 24 de noviembre?

Semana que concluye con alarma por el giro que toma la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania por la utilización de misiles de largo alcance por parte de Kiev contra territorio ruso. Situación compleja en el conflicto Israel-Hamas y amenazas de Trump de deportaciones masivas. En nuestro entorno, el sector artístico se pronuncia en contra de la reducción de un 30 por ciento del presupuesto para la gestión de Cultura en 2025. Presentamos y sugerimos aquí un listado de significativas programaciones culturales para disfrutar en recintos y foros de la capital mexicana en este colofón de la semana.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. New York Jazz All Stars. Concierto de Ashley Pezzotti

El Ciclo de Conciertos y Conferencias de DeQuinta Producciones de México en colaboración con Jazz at Lincoln Center, que se ha estado presentando durante once años en El Cantoral con la participación de más de 300 instrumentistas y más de 70 galas, ha enriquecido el panorama del jazz en México por la presencia de destacados intérpretes (piano, bajo, batería, saxofón, trompeta, voz...). Se cierra el programa de esta temporada del 2024 con la vocalista Ashley Pezzotti, quien ha colaborado con transcendentales y reconocidas figuras de la música internacional: Wynton Marsalis/Jazz At Lincoln Center Orchestra, Arturo Sandoval, Joey Alexander, Dave Holland, Jon Secada, Keith Urban. Su fonograma We’ve Only Just Begun (2019) está integrado por una serie de piezas originales infundidas por el ‘Great American Songbook’: la acompañan músicos de renombre como Emmet Cohen (piano), Alex Weitz (saxo tenor), Kyle Poole (batería) y Bob Bruya (bajo).

Ashley Pezzotti llega al New York Jazz All Stars 2024 con un formato de Quartet completado por Calan Cordero, uno de los cinco finalistas del cotizado American Pianist Award; Jonathan S. Muir-Colton, bajista ganador de diversos premios; y Dominick Domo Branch, quien en 2023 fue declarado como el mejor baterista del Festival Internacional de Edimburgo.

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 23 de noviembre, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: 700, 800, 900 y 1 100 pesos

New York Jazz All Stars. Concierto de Ashley Pezzotti.

2. Presentación editorial. Adrift’s book (ÍNDIGO)

Presentación de Adrift’s book (ÍNDIGO) de Sayak Valencia con la participación de la autora y Sara Uribe. “Este libro es una escritura que está yéndose de sí, deviniendo intemperie, afueritud del género. ¿Se trata, entonces, de una novela detectivesca a la fuga? ¿De un poemario que huye de sí mismo? ¿De un ensayo que escapa a toda velocidad? ¿De aforismos en busca de la salida de emergencia? Se trata de no entender. De no entender y de desentrañar. De seguir las pistas. De preguntarte qué hace a algo ser lo que es. ¿Qué hace a una novela ser una novela? ¿Qué hace a un poema ser un poema? ¿Qué hace a una narración detectivesca ser una narración detectivesca? ¿A un aforismo ser un aforismo? ¿A una mujer ser una mujer? ¿A un hombre ser un hombre? ¿Al género ser el género?”, ha escrito Sara Uribe. Novedad de U-Tópicas ediciones.

Dónde: Librería U-Tópicas. Felipe Carrillo Puerto 60. Coyoacán. CDMX

Cuándo: sábado, 23 de noviembre, 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

Presentación editorial. Adrift’s book (ÍNDIGO) .

3. Música UNAM

Música tradicional

El trío conformado por Lucía Pulido, Misha Marks y Ulises Martínez reúne música popular de Colombia, México y Latinoamérica; fusiona estilos tradicionales con tratamientos sonoros contemporáneos.

Sala Carlos Chávez: sábado 23 de noviembre, 6:00 pm

Música tradicional.

Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM

En este programa el conjunto universitario interpretará la primera parte de Danzas armenias de Reed, el estreno en México de Blue Horizons de Cesarini y La noche de los mayas de Revueltas.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 23 de noviembre, 8:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Tercera Temporada 2024

Bajo la dirección de Iván del Prado, la OJUEM ejecutará la Obertura trágica de Brahms, Totentanz de Franz Liszt con Alexander Pashkov al piano, El barco de la compositora mexicana Claudia Herrerías y la Sinfonía 2 de Saint-Saëns.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 24 de noviembre, 6:00 pm

La FaM en la Chávez | Sonoliteratura

El ensamble Texidos, conformado por estudiantes de doctorado de la Facultad de Música de la UNAM presenta un concierto que fusiona sonido, texto, voz, electrónica y video.

Sala Carlos Chávez: domingo 24 de noviembre, 6:00 pm

4. Kore. Drama musical

Egresadas y egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), participarán en Kore, una puesta en escena realizada por la compañía Entropía Teatro con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. La perspectiva, dureza y potencia del destino de aquellas personas que son forzadas a estar en donde no quieren y con quien no quieren, queda retratada en el drama musical Kore, escrito, dirigido y musicalizado por Alberto Rosas, docente de la ENAT, en colaboración con Victoria Benet, egresada. Basada en el mito de Démeter y Perséfone.

El reparto está integrado tanto por actrices y actores de larga trayectoria como por recién egresados y egresadas de la ENAT, permitiendo el desarrollo de puentes intergeneracionales en el teatro mexicano: Eduardo Candás, Victoria Benet, Xochitzin Venerable Flor, Hazza, Joshua El Árbol, Leo Ledesma, Nicte Palacios, Paulina Ibargüengoitia y Tamara Garduño Pacheco. El diseño de vestuario es realizado por Indira Aragón; diseño de maquillaje por Gabriela Gallardo y diseño de escenografía e iluminación por Ela Estrello. Asistencia de dirección, traspunte y producción ejecutiva por Estefanía Villamar, asistencia de dirección Rodrigo Sánchez.

Funciones: viernes 22 de noviembre a las 19:00 horas; y el sábado 23, a las 16:00 y 19:00 horas. Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes. Calzada de Tlalpan s/n, esquina Río Churubusco, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán. CDMX. Entrada libre

Kore. Drama musical.

5. Baile por el 85 aniversario de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM

Como parte de las conmemoraciones por el 85 aniversario de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, el Salón Los Ángeles (Lerdo 206. Colonia Guerrero. Centro Histórico. CDMX) abre sus puertas a partir de las 19:00 horas para celebrar a ritmo de Salsa, Rock and Roll, Cumbia y Son a todos los alumnos, ex alumnos, catedráticos, amigos y familia de esta instancia que es el principal semillero de científicos del país.

La cita es este sábado 23 de noviembre, con la participación de La Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, Son 14 de Cuba, Atracción Orquesta, DJ Set de Sonido Gallo Negro, Grupo Morsa, Café Montuno y más...

Boleto: 300, 400 y 500 pesos

Baile por el 85 aniversario de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM.

6. Tosca. Puccini

Para conmemorar el centenario de la muerte del maestro del verismo, Giacomo Puccini (1858-1924), la Temporada 2024-2025 del programa En vivo desde el Met de Nueva York continuará sus transmisiones en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el sábado 23 de noviembre, con el reestreno de la producción de Sir David McVicar de uno de los clásicos más poderosos de todos los tiempos escrito por el compositor italiano: Tosca. Yannick Nézet-Séguin, director musical del Met, estará al frente de la orquesta y participará un excepcional elenco de voces encabezado por Lise Davidsen (Tosca), Freddie De Tommaso (Cavaradossi), Quinn Kelsey (Scarpia) y Patrick Carfizzi (Sacristán).

La ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, está basada en la obra teatral La Tosca del dramaturgo francés Victorien Sardou. Es un melodrama trágico con trasfondo histórico y político, inserto en la invasión napoleónica a Italia, que transcurre en Roma el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas en la batalla de Marengo.

A través de la relación de tres personas, esta ópera aborda las batallas ideológicas de aquella época. Cavaradossi es un pintor liberal romano de ideas revolucionarias y amante de la famosa cantante de ópera Floria Tosca, quien ayuda a un amigo republicano a escapar. Al ser descubierto, el artista es condenado a muerte y Tosca es la única que puede salvarlo si acepta la propuesta de Scarpia, el perverso jefe de policía.

En vivo desde el Met de Nueva York: Tosca se presentará este sábado 23 de noviembre a las 12:00 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De 144 a 948 pesos.

Tosca. Puccini.

7. Concierto de Rafael Negrete con Mariachi

Gala musical especial de la mano de Rafael Negrete, actor y cantante de ópera, quien también interpreta y difunde la Canción Mexicana, como lo realizó su abuelo el ídolo mexicano Jorge Negrete. Entre las óperas que ha participado se encuentran: La Bohème, El Barbero de Sevilla, Carmen y obras sinfónicas como Carmina Burana, entre otras. Se ha presentado en diversos escenarios internacionales. En México ha actuado tanto en foros masivos y populares, así como los más importantes en espacios culturales: Centro Nacional de las Artes, Teatro de la Ciudad, Alcázar de Chapultepec, Lunario y Museo Nacional de Arte.

Viernes 22 de noviembre de 2024.

Horario: 17:00 horas

Lugar: Auditorio A, “Ing. Alejo Peralta”, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Avenida. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Avenida IPN Zacatenco. / Entrada libre

Concierto de Rafael Negrete con Mariachi.

8. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes 22 de noviembre 20:00 horas. EDUARDO PIASTRO TRÍO + JOHN SNAUWAERT con Jorge Fernández y Leo Cortés / C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 23 de noviembre 15:00 horas. JUKE SONS con Todd Callison, Daniel Rustrian, Dannyblues y Juan Carlos Oblea / No cover

Sábado 23 de noviembre 20:00 horas. MORAJAZZ con Oscar Moral, Pablo Loaiza y Enrique Camacho / C.R. por persona: 100 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet.

