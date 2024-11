Pedro Sánchez comparte su soundtrack de vida en nuevo disco

Lo que inició hace 21 años como deseo de tocar en el piano temas distintos a los que ya conocía, se ha materializado en un disco en el que Pedro Sánchez comparte el soundtrack de su vida, pues incluye 10 piezas compuestas por él en las últimas dos décadas y en los que aborda tópicos como el desamor, la amistad y el amor.

Se trata del álbum Impromptus, que saldrá a la luz el próximo año y en el que hay influjos de compositores que van desde Frédéric Chopin, Serguéi Rajmáninov y Baptiste Trotignon hasta los artistas Juan Gabriel y Billy Joel.

“El eje conductor del disco es biográfico, porque ha sido una forma de canalizar lo que me ha pasado en estos años a través de la música, es convertir en música el amor por la familia, la propia familia, el amor, la chamba y en general los amigos. Es como un soundtrack de mi vida”, compartió en entrevista con La Razón el compositor y apasionado del piano Pedro Sánchez, quien con este material discográfico explora su faceta musical, pues es politólogo.

Política casi por definición es una gestión de conflictos. Y cuando te vas y te sientas al piano los problemas que tienes que resolver es cómo terminas la frase Pedro Sánchez, Compositor



El primer sencillo del álbum es “A pesar de ti”, que compuso hace 15 años, una pieza que concibió cuando estuvo muy enamorado y la cual está disponible en diversas plataformas digitales desde el pasado 22 de noviembre.

“La pieza siempre fue de amor, fue encontrar melodías que pudieran reflejar la belleza y el sentimiento de enamorarse. Es una reliquia sonora que es testigo de ese momento especial”, contó.

Pedro Sánchez, también columnista en La Razón, compartió que “A pesar de ti” también la compuso cuando estaba estudiando la música de Chopin. “El clímax de la canción sí se asemeja a la Balada No. 1, de Chopin, claro con sus debidas proporciones. También está presente Rajmáninov. Es una pieza que se podría inscribir en el romanticismo y posromanticismo”, añadió.

La producción se caracteriza por conjugar lo clásico con lo contemporáneo, incluso con otras modalidades.

“Paso por los boleros, el tango y algunas canciones más como Billy Joel. Sí tienen esta mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo”, señaló.

Las obras del disco son interpretadas por el joven pianista Jesús García. Además, contó con la asesoría del reconocido músico de jazz Alex Mercado y Jerry Sánchez fungió como arreglista, director y productor principal.

“Jesús García lo hizo de forma fantástica, tuvimos varios ensayos para poder expresar todas las emociones de cómo toco las piezas, cómo las tenía pensadas. Es un proyecto en equipo”, resaltó.

Pedro Sánchez decidió dedicarse a la política; sin embargo, el interés musical estuvo desde su infancia, primero con su abuela, después con sus padres, quienes son muy melómanos y luego él ha seguido su camino. Al inicio como hobby y ahora lanzando este disco.

“Por ahí de los once años empecé a componer, ya me estaba aburriendo de tocar canciones de Disney y las clásicas obras, entonces, me sentaba en el piano y empezaba a tocar lo que se me venía a la mente. Empezaron a salir algunas piezas que me gustaban. Las primeras tres obras del disco son temas que perduraron en mi memoria durante 15 años. Me la he pasado componiendo con mis propios recursos y luego ya con la ayuda de Alex Mercado”, recordó.

Pedro Sánchez considera que la música ha sido un refugio. “Se siente como un oasis, es un bálsamo de la vida poderte distraer y tocar, componer y tener una voz propia a partir de eso. Siempre me ha gustado hacer varias cosas al mismo tiempo y que no esté peleado y que no rivalice una cosa con la otra”, dijo sobre conjugar su profesión con la música.

Pedro Sánchez

Politólogo y compositor

Nació: 1991 en la Ciudad de México

Trayectoria: politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestrante en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Aplica su visión estratégica en relaciones con el Gobierno y políticas públicas en la industria tecnológica y es columnista en La Razón