Julian Barnes, “sumamente honrado” de ganar el Princesa de Asturias

La Razón de España

El novelista británico Julian Barnes (Leicester, 1946) fue galardonado ayer con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El también periodista, educado entre Londres y Oxford, es considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas.

El jurado de la fundación destacó “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un ‘optimismo melancólico y un pesimismo alegre’, según sus propias palabras.

“Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial”.

Barnes es autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos, destacando entre sus más tratados temas el del amor, el paso del tiempo, el duelo, la memoria o la naturaleza esquiva de la verdad. A través de una prosa irónica y reflexiva, de una sensibilidad narrativa devastadora, es considerado, a sus 80 años, un autor fundamental de la literatura a nivel internacional.

Su obra, según continúa el acta del jurado, “reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea”.

Ante la noticia del galardón, el autor expresó estar “encantado” y “sumamente honrado” por sumarse a la nómina de distinguidos.

“Estoy encantado de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras, del que tenía conocimiento desde hace muchos años”, dijo en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Destacó, asimismo, que “la valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente”, y por ello, se siente “sumamente honrado” de unirse “a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo”.

Entre sus títulos más destacados debemos recordar El loro de Flaubert, la novela que lo consagró internacionalmente; Una historia del mundo en diez capítulos y medio, una de las obras más originales y ambiciosas de la narrativa británica reciente; Hablando del asunto, brillante disección de las relaciones humanas; Arthur & George, magistral recreación histórica inspirada en un episodio real de la vida de Arthur Conan Doyle, El sentido de un final, galardonada con el Booker Prize y considerada una de las grandes novelas del siglo XXI, y Niveles de vida, una conmovedora reflexión sobre el amor, la pérdida y el duelo.

A ellas se suman otros títulos fundamentales como Inglaterra, Inglaterra, El ruido del tiempo, La única historia y Elizabeth Finch, que han consolidado una de las trayectorias literarias más coherentes, elegantes e intelectualmente estimulantes de nuestro tiempo.

Recientemente, en la presentación de su libro Despedidas dejó claro que el título aludía a algo más que a una narración, pues anunciaba su propio adiós literario: “Después de más de 30 libros, no publicará ningún otro”. A sus 80 primaveras, ya no le queda —sostiene— nada más que decir. Insólito en quien lleva décadas derrochando europeísmo y melancolía lírico-reflexiva, velado humor inglés, para advertirnos de la fragilidad de nuestros recuerdos y reconciliarnos con nuestra finitud.

El libro, que en México publicó Anagrama en abril, concluye con un emotivo monólogo en el que Barnes nos dice adiós con la imperiosa necesidad de que observemos todo como él intentó hacerlo en tinta: con escepticismo y distancia crítica. Pero también regresa a uno de sus temas fundacionales: el recuerdo y sus trampas, que con el tiempo terminan convirtiéndose en auténticas ficciones.

Obras

Algunos libros del galardonado