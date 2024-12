Gershwin, la vida en azul, un desafío musical, dancístico y multimedia

El montaje Gershwin, la vida en azul “integra muchas formas de arte: música, danza, videoarte y más. Es como un estallido creativo de fuegos artificiales. Son muchas cosas diferentes que no se juntan muy a menudo”, destacó en entrevista con La Razón el pianista francés Thomas Enhco, quien es uno de los más de 80 artistas que unen su talento con el de la directora mexicana Alondra de la Parra, quien rinde homenaje al compositor George Gershwin en el centenario del nacimiento de su obra Rhapsody in Blue.

El espectáculo conjuga la música sinfónica, jazz, danza y multimedia, para Thomas Enhco ha sido todo un desafío, porque Alondra de la Parra los ha retado a incursionar en otras disciplinas, por ejemplo, además de tocar el piano, da vida al propio Gersh-

win: “Nunca había experimentado algo parecido en el escenario. Es muy desafiante porque tocaré el piano y tendré que saltar en una parte del montaje. Es diferente, porque en los conciertos sólo me concentro en la música y ahora es mucho más que eso”, contó.

También para la cantante Neïma Naouri ha sido retador, pues explora la actuación y la danza en las piezas a las que añade su voz.

“Entré a este proyecto pensando que sólo era un concierto y que cantaría algunas piezas, pero es mucho más que eso, porque todos desempeñamos papeles en la vida de Gershwin. No soy bailarina y es muy desafiante”, compartió la intérprete a este diario.

Nunca había experimentado algo parecido en el escenario. Es muy desafiante porque tocaré el piano y

tendré que saltar en una parte del montaje. Es diferente, porque en los conciertos sólo me concentro en la música y ahora es mucho más

que eso Thomas Enhco, Pianista



La construcción del espectáculo, a diferencia de lo usual, se aleja del uso de un guion rígido. “No llegamos a un ensayo con todo definido. Cada integrante pudo aportar sus ideas, lo que hizo el proceso muy enriquecedor”, comentó Neïma Naouri.

Por lo anterior, los artistas señalaron que este enfoque colaborativo con Alondra de la Parra les permitió explorar nuevas posibilidades creativas y aprender de las habilidades de los demás, así como de su experiencia.

El equipo artístico creció de manera orgánica. Neïma Naouri, por ejemplo, fue seleccionada tras una audición en París que impresionó a la directora de orquesta mexicana, quien acudió a este evento por recomendación de Thomas Enhco. El elenco incluye también al bailarín Robbie Fairchild y a más de 80 músicos y artistas multidisciplinarios.

La obra incorpora piezas emblemáticas como An American in Paris, I Got Rhythm y Embraceable You, que estarán acompañadas por un diseño multimedia que recrea la atmósfera de las décadas de 1920 y 1930. No habrá intermedio, pues el espectáculo ha sido concebido como toda una experiencia continua que busca sumergir al público en la vida y obra del aclamado compositor.

Gershwin, la vida en azul llevará al público a través de algunos de los principales acontecimientos dentro de la vida del artista. El montaje incluye momentos su paso por las grandes ciudades del jazz, entre las cuales se incluyen París y Nueva York. La puesta en escena, acompañada de la música y las actuaciones del elenco, tiene por objetivo sumergir a la audiencia en la atmósfera de la época.

El pianista francés Thomas Enhco contó que el proyecto surgió a raíz de su participación en el Festival Paax GNP encabezado por Alondra de la Parra, participó tocando una pieza de George Gershwin que la mexicana dirigió con orquesta.

“Tuvimos una conexión muy grande con esta música y me dijo: ‘El año que viene es el centenario de Rhapsody In Blue. Quiero hacer un espectáculo en el que interpretes a Gershwin’”, recordó el instrumentista, y resaltó que trabajar con Alondra de la Parra “es muy fascinante”.

Por último, Thomas Enhco y Neïma Naouri reflexionaron sobre el resurgimiento del jazz y el momento que atraviesa el género en la escena global: “En los años 20, el jazz era lo más popular. Luego se volvió más complejo y perdió parte de su público. Pero en los últimos años, ha regresado con fuerza, especialmente entre los jóvenes”. Señalaron, además, que películas como La La Land y álbumes de artistas como Lady Gaga han contribuido a revitalizar el interés de la sociedad por el género sincopado.

La gira de Gershwin, la vida en azul comenzará el próximo 7 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y luego recorrerá otras metrópolis como Puebla, Guadalajara, Mérida y Monterrey.

Gershwin, la vida en azul