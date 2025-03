Secretaría de Cultura de CDMX condena censura contra Fabián Cháirez

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) condenaron la censura en contra del artista Fabián Cháirez, luego de que por una decisión judicial se suspendió su exposición La Venida del Señor en la Academia de San Carlos, que forma parte de la UNAM.

“Genera una profunda preocupación respecto a la censura, las restricciones a la libertad creativa y las limitaciones a nuestra capacidad de expresarnos, explorar nuevas ideas y distintos imaginarios. La censura de una obra por su contenido temático o por las posturas que presenta, no sólo vulnera los derechos culturales, sino que sienta un precedente preocupante para la autonomía de los espacios culturales y académicos”, externó ayer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La institución consideró un retroceso el recurso promovido por la asociación Abogados Cristianos y la orden del juez. “Apostar por la prohibición de expresiones artísticas supone un retroceso en la construcción de una sociedad plural y respetuosa de los derechos culturales de todas las personas”, apuntó en el comunicado.

Externó la importancia de que las instituciones protejan el derecho a la libertad creativa de los artistas. “Las instituciones académicas y culturales tenemos la responsabilidad de proteger y promover el derecho de las personas a expresar su visión del mundo, incluso aquellas desafiantes”.

Por su parte, el Copred expresó: “La libertad religiosa no puede ser utilizada como un arma para derribar los principios democráticos, como lo es la libertad de expresión”.

El Tip: Fabián Cháirez convocó hoy a una manifestación pacífica afuera de la Academia de San Carlos para cerrar de manera simbólica la muestra. La cita es a las 17:00 horas.

Aclaró que las obras de Cháirez no discriminan. “La crítica, la reinterpretación o la representación artística de símbolos religiosos no constituyen discriminación… La exhibición de una obra artística dentro de un museo no busca subordinar a las personas que profesan la fe que se cuestiona por la vía artística...”.

Señaló que “el caso de Fabián Cháirez no sólo es un atentado contra la libertad artística, sino que sienta un peligroso precedente de censura bajo el disfraz de protección contra la discriminación”.

Ayer en conferencia de prensa, el artista externó que sí quiere que haya un resarcimiento del daño. “Sí esperaría que se extendiera la exhibición, pero entiendo que hay una programación que puede servir de justificación para no cederlo. También podrían ser pláticas con la comunidad estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño para compartir esta experiencia”, dijo el artista, quien tenía las manos vendadas y unas marcas rojas al lado del pecho y en las manos, aludiendo a los estigmas de las personas crucificadas, pues con este hecho se ha sentido “estigmatizado y violentado”.

Llamó a las personas que no tuvieron acceso a la exposición a levantar la voz. “Es importante que el público exija su derecho de acceso a la cultura, que use recursos jurídicos de ser posible”, externó.

Salvador Irys, director de Altarte, A.C, comentó que nunca se había dado una acción así, aunque recordó cuando hubo movilizaciones de creyentes porque Rolando de la Rosa expuso un lábaro patrio con botas; o cuando en los años 80 fanáticos religiosos golpearon a los actores de la obra Cúcara y Mácara, escrita por Óscar Liera.