¿Quién fue el escritor Alfredo Bryce Echenique?

Alfredo Bryce Echenique, quien murió este martes a los 87 años, es uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana.

La obra del escritor peruano abarca novela, cuento, ensayo y memorias.

Es autor de libros como Un mundo para Julius, novela ganadora el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, su obra máxima que fue llevada al cine en 2021 bajo la dirección de Rossana Díaz Costa. Narra la vida de un niño que crece en la aristocracia limeña de los años 50.

En noviembre pasado depositó el manuscrito original de su celebrada novela Un mundo para Julius en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Lima, que guardó durante cinco décadas.

También destaca su obra El huerto de mi amada, galardonada con el Premio Planeta en 2002.

Otros títulos de su autoría son La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz.

Anagrama ha calificado a Bryce Echenique como “uno de los grandes narradores de la literatura en español”.

Bryce Echenique formó parte de la relevante triada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro.