Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció a los 87 años, así lo dio a conocer Casa de la Literatura Peruana en un mensaje en el que lamentó el deceso del autor.

“Desde la Casa de la Literatura Peruana lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", se lee en el texto publicado en redes sociales.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país”, concluyó el comunicado.

¿Quién era Alfredo Bryce Echenique?

Alfredo Bryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima, Perú. Sus padres fueron Francisco Bryce Arróspide, un banquero prominente, y Elena Echenique Basombrío, nieta del expresidente peruano José Rufino Echenique.

Creció en un entorno de clase alta limeña, lo que le permitió observar de cerca las dinámicas sociales y las desigualdades de la época, elementos que más tarde impregnarían su obra literaria con humor irónico y crítica sutil.

Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1957, donde se graduó en Derecho aunque su verdadera vocación siempre fue la literatura.

En la década de 1960, Bryce Echenique completó su formación académica y comenzó su trayectoria literaria. Obtuvo un doctorado en Letras en San Marcos (1977) y, en 1964, se trasladó a Europa, donde residió durante décadas en países como Francia, Italia, Grecia, Alemania y España.

Obras de Bryce Echenique

Es autor de obras como “Un mundo para Julius”, novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1972, y “El huerto de mi amada”, galardonada con el Premio Planeta en 2002.

Otros de sus títulos son “La vida exagerada de Martín Romaña” y “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz”, entre otros que forman parte del panorama literario hispanoamericano de las últimas décadas.