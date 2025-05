Visceral, un grito contra la violencia hacia las mujeres

Después de los exitosos cuadernos de relatos Pelea de gallos (2018) y Sacrificios humanos (2021) —traducidos a varios idiomas con elogios de la crítica—, María Fernanda Ampuero (Guayaquil, Ecuador, 1976) entrega Visceral (Páginas de Espuma, 2024): volumen que transita por índices autobiográficos, la recurrencia de la memoria y las consonancias de la autoficción en las franjas estructurales de un manifiesto literario que presenta temas acuciantes de las circunstancias actuales de Latinoamérica desde experiencias personales y retumbos de episodios en que los miedos convergen con frustraciones femeninas.

Veintiún textos (relatos, crónicas, ensayos, confesiones, testimonios...) imbuidos en las temáticas de la violencia contra las mujeres, cuerpos femeninos vejados, el deseo, la sexualidad, infancias ultrajadas, la maternidad, la locura, la obesidad. “Un libro monstruosamente honesto, descarnado, demoniaco, con un alto grado de exhortación furiosa”, advierten los editores en la cuarta de forros.

El Dato: En 2011 publicó su primer libro, Lo que aprendí en la peluquería, en el que incluyó artículos y crónicas que había publicado en la revista Fucsia. Narra varias de sus experiencias.

Visceral no es un libro de ficción en el sentido canónico del término. El lector tiene en sus manos una miscelánea que ronda lo fantástico y el terror (continuidad de Sacrificios humanos en un vislumbre de aprensiones y zozobras de nuestro tiempo) desde una penetrante mirada sobre el poscolonialismo, la migración y la violencia machista: inquietudes y obsesiones temáticas de la autora nacida en Ecuador.

TE RECOMENDAMOS: Funciones a partir del 7 de mayo Chula The Clown muestra otro rostro de la vejez en Julieta

“He escrito un libro híbrido que muchos han definido como inclasificable, estoy de acuerdo por su diversidad textual y, asimismo, porque algunos textos están cercanos al ensayo y a la crónica. Apelo a los columpios de la memoria, al apunte, al diario y a los patrones propios del relato sin dejar a un lado la construcción de una prosa impregnada de poesía. Estoy ubicada en este nuevo libro en lo que la crítica llama la ‘narrativa del yo’ definida como ‘autoficción’. Confieso que Visceral es el libro que más se identifica conmigo”, expresó en entrevista con La Razón, María Fernanda Ampuero, Premio Cosecha Eñe de Relato 2016.

¿Cómo consigue la unidad en un volumen de multiplicidad textual? Siempre tuve en cuenta la búsqueda de unidad en el conjunto del libro y lo hago en la convergencia de las diferentes temáticas abordadas: la violencia, la ilegalidad, la arbitrariedad, la desigualdad (genérica, de orientación sexual, corporal...), la migración, la familia, la infancia afrentada, la gordofobia, por ejemplo, y la acuciante violencia de género.

¿Crudeza entretejida con la honestidad y la denuncia? Visceral es un libro que se convirtió en un reto, en un proceso de transformación personal. Alarido para que su retumbo tenga impacto en el contexto social actual. Proyecto ese grito desde mi pudor, desde mi experiencia, desde mi rabia.

¿La rabia como motivo conductor? En este libro no sólo está mi testimonio personal, sino el reflejo del desabrigo y la irritación acumulada de muchas mujeres en el mundo. Creo que cuando hago referencia a los feminicidios, a la intimidación general y a la segregación regularizada por el machismo, estoy gritando para incidir en el reclamo de un cambio necesario. No podemos olvidar que las estructuras de poder generan las desigualdades.

¿Folios imbuidos en iras, malestares y malogros? Sí, es un libro de lectura no tan placentera quizás, pero hay un poco de esperanza en la recurrencia de estos temas aciagos. He puesto toda mi lucidez para dar testimonio como mujer violentada que he sido, pero también pretendo que las lectoras y lectores encuentren amparo en estas palabras mías.