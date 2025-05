¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 23 al 25 de mayo?

Presentamos aquí algunas sugerencias para asistir a eventos culturales y artísticos en este colofón semanal en distintas sedes y foros de la capital del país con familiares y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Prendidas de las lámparas. Teatro

Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes suman esfuerzos por tercera ocasión, ahora para rendir homenaje a Rosario Castellanos en el centenario de su natalicio como parte del programa de actividades organizado por la UNAM Rosario 100 años y del programa organizado por la Secretaría de Cultura Federal, con la puesta en escena Prendida de las lámparas, escrita por Elena Guiochins y dirigida por Mariana García Franco, que se estrenará el 24 de mayo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en Ciudad Universitaria.

A través de Vindictas a la luz, una iniciativa de ambas instituciones que busca visibilizar el trabajo de las dramaturgas, la propuesta escénica recorre distintas etapas de una de las autoras imprescindibles en la literatura mexicana y en un formato íntimo, así el público podrá encontrarse con una Rosario niña, estudiante y embajadora, interpretadas por el elenco estable de la CNT: Luisa Huertas, Dulce Mariel y Ana Karen Peraza.

La obra comienza con el fallecimiento de Rosario Castellanos en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974, a los 49 años, cuando una lámpara la electrocutó accidentalmente. A partir de este hecho, en el umbral entre la vida y la muerte, se despliega una narrativa que combina textos originales de Guiochins con poemas de Castellanos, construyendo una estructura en retrospectiva que transcurre simbólicamente en el desierto israelí. La puesta en escena no sigue una secuencia lineal de hechos, sino que habita un espacio simbólico y atemporal, permitiendo que el público construya su propia narrativa mientras se entreteje la historia.

Prendida de las lámparas se presentará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000) del 24 de mayo al 6 de julio y del 31 de julio al 23 de agosto, con funciones jueves y viernes a las 8pm, sábados a las 7pm y domingos a las 6pm. Los boletos tienen un costo de 150 pesos de viernes a domingo, con descuentos del 50% para estudiantes, maestros, exalumnos de la UNAM e INAPAM.

1. Prendidas de las lámparas. Teatro ı Foto: Teatro UNAM

2. Música UNAM

Banda Sinfónica de la FaM-UNAM

Concierto donde se escuchará el estreno de Solemnitas de Franco Cesarini, y la interpretación de Legacy de Óscar Navarro con el oboísta Shane Werts como solista. El programa cerrará con la suite de Carmina Burana de Carl Orff.Sala Nezahualcóyotl: viernes 23 de mayo, 8:00 pm

Retorno a Ahualulco - Un viaje al encuentro de Julián Carrillo y del sonido 13

A 150 años del nacimiento de Julián Carrillo se estrena el documental Retorno a Ahualulco dirigido por Arturo Fuentes, quien explora el pueblo natal del compositor y su relación con el sonido 13. La presentación incluye una interpretación en vivo del arpa microtonal propiedad de Carrillo.Auditorio del MUAC: sábado 24 de mayo, 12:00 horas

Música de cámara | Ravel 150

La pianista Ana Gabriela Fernández, el violonchelista Miguel Ángel Villeda y el violinista William Harvey presentarán las sonatas M. 73 y M. 77, así como el Trío para violín, violonchelo y piano de Maurice Ravel, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor francés.Sala Carlos Chávez: sábado 24 de mayo, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Segunda temporada 2025

La OFUNAM recuerda a Shostakóvich en su 50 aniversario luctuoso con el Concierto para violín núm. 1, donde Carlos Gándara, integrante de la OFUNAM, participa como solista. El programa incluye las Danzas sinfónicas de Rajmáninov y Nautilus, una pieza de la compositora británica Anna Meredith.Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 24 de mayo, 6:40 pmConciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 24 de mayo, 8:00 pm y domingo 25 de mayo, 12:00 horas

Jazz en la UNAM

Iraida Noriega y su trío presentarán Ríos, un proyecto que combina influencias de México y Cuba a través del jazz, más algunos arreglos de música popular latinoamericana.Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 25 de mayo, 12:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Segunda temporada 2025

La OJUEM interpretará el estreno mundial de Metrallas de Emmin Sáyago, creada con el apoyo de la Cátedra Arturo Márquez, además del Concierto para salterio de Eduardo Angulo, con Atlas David Zaldívar como solista, y la Sinfonía núm. 2 de Sibelius.Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: domingo 25 de mayo, 6:00 pm

2. Música UNAM ı Foto: Cultura UNAM

3. Jornadas de Lengua y Literatura Indígena

Sonidos Ancestrales: Un Viaje Musical por los Instrumentos Prehispánicos. Conferencia impartida por el especialista Tulio Torres, artista dedicado al estudio, construcción y divulgación de instrumentos prehispánicos. Además, se realizará una ejecución con los instrumentos para conocer el sonido de cada uno. Se complementa con un recorrido por tranvía para conocer la arquitectura de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, y en el marco del 89 Aniversario de IPN se proyectará la película Memorias de un caracol (Australia 2024) del director Adam Elliot.Fecha: viernes 23 de mayo de 2025

Horario: 14:00 horas - Entrada libre

Lugar: Auditorio 18 de marzo. Escuela Superior de Medicina y Homeopatía del IPN.

3. Jornadas de Lengua y Literatura Indígena ı Foto: IPN

4. Jazz Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajo los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes de Cena y #jazzgourmet

Alan Fajardo Jazz Trío: Simón Hernández y Oso Avalle

Viernes 23 de mayo: 20:00 horas

Sábado de Comida y #jazzgourmet

John Redlove

Sábado 24 de mayo: 14:00 horas.

Sábado de Cena y #jazzgourmet

Julio Flores Bermúdez

Sábado 24 de mayo: 20:00 horas

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur, CDMX

4. Jazz Gourmet ı Foto: El Convite

5. Danzas a través de la historia

Con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica, con Línea de Trabajo de Bailarín y Plan Especial para Varones, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará su temporada Danzas a través de la historia, que se llevará a cabo hasta el 25 de mayo en la Plaza de la Danza, en el Centro Nacional de las Artes.

El programa, a cargo de docentes de la ENDCC, ofrecerá una variedad de estilos que incluyen danzas de carácter y danzas históricas de salón, bajo la dirección de la maestra Martha Galván; danzas españolas, por Maira Ortiz; danza folklórica, por el maestro Alberto Montes; y jazz, con Manuel Alonzo. Danzas a través de la Historia no solo es una plataforma para que las y los estudiantes muestren su talento, sino también una oportunidad para explorar diferentes estilos y técnicas que enriquecen su formación como bailarines y bailarinas.

Las presentaciones se realizarán el viernes 23 y sábado 24 de mayo a las 10:30 horas, y el domingo 25 de mayo a las 10:30 y 12:30 horas. Plaza de la Danza del Cenart. Entrada libre.

5. Danzas a través de la historia ı Foto: INBAL

6. Un viaje de Viena a Lima. Concierto de la OSN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), presentarán el programa titulado Un viaje de Viena a Lima los próximos viernes 23 de mayo a las 20 horas y domingo 25 de mayo a las 12:15 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Bajo la dirección de Miguel Harth-Bedoya, quien celebra 35 años de trayectoria profesional, la agrupación abrirá el programa con el estreno mundial de El mercado de semillas, obra del compositor peruano Gonzalo Garrido-Lecca (1975), inspirada en la cultura Caral.

Hace algunas décadas, arqueólogos peruanos hallaron vestigios a unos 175 kilómetros al norte de Lima, descubriendo una ciudad hasta entonces desconocida. La datación científica reveló una antigüedad de aproximadamente 6,000 años, lo cual transformó el entendimiento de los orígenes culturales del Perú. Se concluyó que Caral-Supe —nombre del sitio arqueológico— floreció en un ámbito cronológico análogo al del auge de las civilizaciones egipcia y babilonia, desplazando así al sitio arqueológico de Chavín de Huántar como el ADN primigenio de la nación peruana.

Interesado en la historia de su patria y su pueblo, Garrido-Lecca visitó Caral-Supe en 2008. Allí conoció, entre otras cosas, que los arqueólogos habían hallado restos de semillas utilizadas posiblemente en rituales funerarios. A partir de esta experiencia, el compositor imaginó una música hipotética de dicha civilización, incorporando motivos sonoros de origen prehispánico propios de los Andes peruanos.

El programa continúa con el Concierto para piano núm. 23, K. 488, en La mayor de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Al piano estará Santiago Piñeirúa, quien se ha presentado en Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, República Checa, Hungría, Chile, Uruguay, Argentina, Argelia y Túnez. En 2010 se integró a los Concertistas de Bellas Artes.

Para cerrar el programa, la OSN interpretará las Variaciones Enigma, op. 36 de Edward Elgar (1857-1934); las cuales fueron estrenadas en Londres el 19 de junio de 1899, año en que está fechado el manuscrito. Hans Richter, director del estreno, sugirió a Elgar algunos cambios en la orquestación y la nueva versión fue estrenada tres meses después, bajo la dirección del propio Elgar, en Worcester.

Los boletos, con precios que oscilan entre 100 y 250 pesos, están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.

6. Un viaje de Viena a Lima. Concierto de la OSN ı Foto: INBAL

7. Caminatas literarias

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, llevarán a cabo una caminata literaria por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. La actividad se realizará el domingo 25 de mayo a las 10 horas, y el punto de encuentro será la Biblioteca Lerdo de Tejada, ubicada en la calle República de El Salvador 49, Centro Histórico, Ciudad de México.

En el marco del Ciclo Caminatas Literarias, la narradora, articulista y editora Libia Brenda Castro guiará este paseo urbano por el centro de la capital mexicana, en el que se apreciarán algunos de sus edificios emblemáticos y se hablará sobre textos contemporáneos, muestra de la literatura especulativa que hoy imaginan autoras y autores. La actividad es gratuita y está limitada a un máximo de 30 personas. Las personas interesadas podrán solicitar más información e inscribirse al correo sshernandez@inba.gob.mx.

7. Caminatas literarias ı Foto: INBAL

8. Tina Girouard: SIGN-IN. Exposición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presenta Tina Girouard: SIGN-IN en el Museo Tamayo, con la curaduría de Manuela Moscoso. La exposición llega a la Ciudad de México tras participar en el Ogden Museum of Southern Art de Nueva Orleans en 2024 y en el Centro de Arte, Investigación y Alianzas (CARA) de Nueva York, Estados Unidos.

La retrospectiva, que se compone por 265 piezas, abarca desde los años setenta hasta los noventa, y cruza cine, performance, dibujo, lentejuelas, textiles e instalaciones, además de textos que contextualizan las obras y trazan la práctica y el legado de la artista, a través de diversos géneros y geografías.

SIGN-IN es una investigación y una propuesta organizada por el Rivers Institute for Contemporary Art & Thought, se presentó por primera vez en el Ogden Museum of Southern Art en Nueva Orleans, Luisiana. Para su exhibición en el Museo Tamayo, Tina Girouard: SIGN-IN fue curada por Manuela Moscoso, directora ejecutiva y artística de CARA; Andrea Andersson, directora fundadora y curadora en jefe del Rivers Institute for Contemporary Art, y Jordan Amirkhanim, curadora del Rivers Institute for Contemporary Art.

El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51. Abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es libre para docentes, adultos mayores y público infantil menor de 12 años. Los domingos el acceso es libre para todo público.

8. Tina Girouard: SIGN-IN. Exposición ı Foto: INBAL

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am