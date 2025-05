¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 16 al 18 de mayo?

El calor arrecia en estos días de singular primavera que dialoga con los índices del verano. Sugerimos aquí varias referencias de eventos culturales (literarios, teatrales...) y artísticos para disfrutar en este colofón semanal con familiares y amigos en diferentes recintos y sedes de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los mejores eventos este fin de semana en la CDMX?

1. Odette Alonso. Ciclo Protagonistas de la Literatura

La poeta, narradora y gestora cultural Odette Alonso (Santiago de Cuba, 1964) será homenajeada el 18 de mayo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco del Ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL. En el acto participarán Sandra Lorenzano, Enzia Verduchi y José Ángel Leyva.

Alonso es autora de quince poemarios, la novela Espejo de tres cuerpos y los libros de relatos Con la boca abierta y Hotel Pánico. Ha compilado la Antología de la Poesía Cubana del Exilio y de Género y sus Perspectivas, y es coeditora de Versas y diversas. Muestra de Poesía Lésbica Mexicana Contemporánea. Fundó los ciclos Escritoras latinoamericanas y Bulevar Arcoíris en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2023.

Organiza: Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.

Participan: Sandra Lorenzano, Enzia Verduchi, José Ángel Leyva

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: Domingo 18 de mayo de 2025

Horario: 12:00 horas.

Entrada libre

1. Odette Alonso. Ciclo Protagonistas de la Literatura ı Foto: INBAL

2. Herlin Riley Quartet. Concierto de Jazz

Tercer concierto del ciclo New York Jazz All Stars 2025: baterista Herlin Riley y su cuarteto en una gala que será un viaje palpitante por el corazón del jazz. La cita, sábado 17 de mayo a las 20:30 horas, en El Cantoral (Puente Xoco s/n, Puerta A, Col. Xoco, Ciudad de México). Originario de Nueva Orleans –íntima geografía del jazz-- Riley ha forjado una legendaria trayectoria instrumental. Tomó las baquetas a los tres años de edad y ha transitado con éxitos en colaboraciones con Wynton Marsalis, Ahmad Jamal, George Benson, Harry Connick Jr., y Marcus Roberts, entre otros gigantes. Figura clave en Blood on the Fields, obra de Marsalis que en 1997 se convirtió en la primera composición de jazz en ganar el Premio Pulitzer: hecho trascendental en la crónica de la música afroestadounidense. Programa con instrumentistas excepcionales: Mathis Picard, piano; Julian Lee, saxofón; Russell Hall, contrabajo y, por supuesto, Herlin Riley en la batería y la voz. / "Herlin Riley no sólo domina el ritmo: lo encarna. Su presencia en México es una oportunidad para tocar la historia viva del jazz, con toda su profundidad y su alegría contagiosa" (Maribel Torre). "Herlin Riley representa ese espíritu: tradición, energía y humanidad expresadas en cada compás" (Eugenio Elías).

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 17 de mayo, 2025

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 500 a 1 200 pesos

2. Herlin Riley Quartet. Concierto de Jazz ı Foto: El Cantoral

3. Roque Dalton. El Turno del Ofendido. Teatro

Espectáculo poético-musical y audiovisual en homenaje al poeta Roque Dalton por el 90 aniversario de su nacimiento. Guitarra y voz con la participación de Anastasia Sonaranda, Armando Chacha y Carlos Porcel Nahuel. Relatores: Nayeli Nesme y Mario Ficachi. Guión y dirección: Modesto López.

Dónde: Foro América Contigo. Arizona 156. Nápoles. CDMX

Cuándo: viernes 16, sábado 17 y Domingo 18 de mayo, 2025

Horario: 18:00 horas

Boleto: 300 pesos

3. Roque Dalton. El Turno del Ofendido. Teatro ı Foto: Foro Contigo América

4. Música UNAM

Conferencia Magistral

La civilización artificial | El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

En esta conferencia se analizarán los desafíos contemporáneos en la intersección del arte, la ciencia y la filosofía. Con un enfoque interdisciplinario, busca fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre el futuro del conocimiento y la experiencia humana ante los avances tecnológicos.

Dónde: Auditorio del MUAC

Cuándo: viernes 16 de mayo, 1:30 pm

Música de Cámara

A las mujeres del 27 | El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Recorrido musical dedicado a las escritoras de la Generación del 27 en España. En cada interpretación la cantautora Lucía Sócam establece un vínculo entre las escritoras y los poemas musicalizados para voz y guitarra.

Dónde: Sala Carlos Chávez

Cuándo: sábado 17 de mayo, 6:00 pm

OFUNAM

Segunda temporada 2025 | Redes | El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

|---|La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de José Luis Castillo, musicalizará en vivo la proyección de la película Redes (1936), con la partitura original compuesta por Silvestre Revueltas.

Charla previa: Sala Nezahualcóyotl, sábado 17 de mayo , 6:40 pm

Conciertos: Sala Nezahualcóyotl, sábado 17 de mayo, 8:00 pm y domingo 18 de mayo, 12:00 horas

Jazz en la UNAM

Dantor

El quinteto mexicano Dantor ofrecerá un concierto tras su gira por España, Inglaterra, Marruecos y Portugal. En esta ocasión se escuchará una selección de sus álbumes: Sinestesia, Olas Altas y Ramé.

Dónde: Anfiteatro Simón Bolívar

Cuándo: domingo 18 de mayo, 12:00 horas

4. Música UNAM ı Foto: Música UNAM

5. Música y visuales para violín solo y con electrónica

La violinista mexicana Dirén Checa se distingue en el actual panorama de la música contemporánea por su interpretación de música nueva, siempre en contacto con compositores vivos, pero, sobre todo, por crear experiencias sonoras de vanguardia que conectan con el público. Como solista, Dirén Checa ha impulsado un proyecto artístico titulado Music of Sound, dedicado a la difusión de música contemporánea, tanto acústica como electroacústica, de una forma accesible para todo público.

En el marco de este proyecto, y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Dirén Checa presentará el concierto Música y visuales para violín solo y con electrónica, el sábado 17 de mayo a las 13 horas en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, con entrada libre. La acompañará la artista visual, fotógrafa y video performer Pamela Limón (LuzEfímero), encargada de la proyección de audiovisuales.

El programa incluirá las obras: Retornar (para violín y electrónica fija, 2024), pieza de René Mayoral, escrita especialmente para la violinista; Metamórfica (para violín solo, 2021), de Eunice Shanti; Skin I (para violín solo, 2020), de Vito Palumbo; y Puntos cardinales (para violín y electrónica fija, 2022), de José Gurría-Cárdenas. Además, Envy (para violín, latido de corazón y electrónica en tiempo real, 2012), de Valeria Jonard; MS (para violín solo, 2020), de Enrique Schadenberg; y el estreno de Parábola de la matriz (para violín solo, 2024), de Fermín León, obra comisionada por Dirén Checa para Music of Sound.

Sound of Music. Música y visuales para violín solo y con electrónica se llevará a cabo el sábado 17 de mayo a las 13 horas en el Laboratorio del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque.

Entrada libre

5. Música y visuales para violín solo y con electrónica ı Foto: INBAL

6. Concierto Amor es amor

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, anuncian la realización del concierto Amor es amor, a cargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes bajo la dirección del Mtro. Carlos Aransay, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

El 17 de mayo se conmemoran 29 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, esta fecha se recuerda como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con el objetivo de fomentar una cultura de inclusión, denunciar la discriminación y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+ en todo el mundo.

El concierto dará inicio con Le jour, del compositor Reynaldo Hahn, seguida de Nos souvenirs qui chantent de Francis Poulenc, con texto de Robert Tatry. A continuación, se interpretará Possession, de Ethel Smyth, con texto de Ethel Carnie; Symphony in Yellow, de Charles Tomlinson Griffes, basada en un poema de Oscar Wilde, y I Hate Music, del afamado director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein. Esta última será seguida por Oh, Captain, My Captain, de Kurt Weill, inspirada en el poema homónimo de Walt Whitman, escrito en homenaje a Abraham Lincoln.

El programa continuará con Embroidery, de la ópera Peter Grimes, de Benjamin Britten; Now Sleeps the Crimson Petal, de Roger Quilter, con texto de Alfred Tennyson; Simple Gifts, de Aaron Copland; y Nobody Knows, del oratorio A Child of Our Time, de Michael Tippett. De la ópera Vanessa, de Samuel Barber, se interpretará Under the Willow Tree, con texto de Gian Carlo Menotti, seguida de Sing My Soul His Wondrous Love, de Ned Rorem, y Drop Down, Ye Heavens, from Above, de Judith Weir.

En el último bloque del programa, del Mtro. Carlos Aransay, director artístico del Coro, se presentará Aunque penséis que me alegro, basada en un texto de Miguel de Cervantes; John Wrote, de la compositora Dominique Le Gendre, originaria de Trinidad y Tobago; y Aquel rubio de Albacete, de Emmanuel Pool, con texto de Federico García Lorca. El concierto concluirá con Dawn, de Meredith Monk; And the Swallow, de Caroline Shaw; y Night and Day, del reconocido compositor y letrista Cole Porter, perteneciente al musical Gay Divorce.

Los conciertos se realizarán el viernes 16 a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con un costo de 75 pesos el boleto. Además, el domingo 18 a las 11:30 horas se llevará a cabo en el Salón de Recepciones del MUNAL, donde la entrada será libre, aunque limitada a 80 asistentes.

6. Concierto Amor es amor ı Foto: INBAL

7. Colores que nos unen

La Casa Azul invita a la actividad especial Colores que nos unen, un mural colaborativo que convocará a personas de todas las edades a participar en la creación de una obra colectiva dentro del museo. A lo largo del día, las y los visitantes podrán colorear ilustraciones diseñadas por el equipo del museo, en una experiencia que celebra la diversidad, la creatividad compartida y el espíritu comunitario que define a este espacio.

Además, durante mayo se llevarán a cabo diversos talleres presenciales abiertos al público que invitan a explorar el arte popular, la introspección creativa y el vínculo con la naturaleza, así como una visita dramatizada en el marco de la Noche de Museos.

Día Internacional de los Museos 2025, que se celebrará el domingo 18 de mayo bajo el lema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio.

7. Colores que nos unen ı Foto: Casa Azul

8. Jazz Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 16 de mayo 20:00 horas. GUIDITTA FRANCO jazz trío (IT), Cuota de recuperación: 200 pesos.

Sábado, 17 de mayo 15:00 horas. PATO PEÑA. No cover.

Sábado,17 de mayo 20:00 horas. HANS ÁVILA jazz trío (CH), Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

8. Jazz Gourmet ı Foto: El Convite

