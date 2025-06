Museos del INAH cierran por cambio de seguridad

Diversos museos que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerraron ayer por el cambio de empresa de seguridad que hizo la dependencia. Entre éstos se encuentran el Nacional de Antropología —el más visitado del país—, el Nacional de Historia, el Nacional de las Intervenciones, el de El Carmen, el del Templo Mayor y la Galería de Historia Museo del Caracol.

Los anuncios de cierre de los museos sorprendieron, pues no se informó con anticipación. Ocurriron luego de que el pasado lunes el INAH informara que prescindió de los servicios de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en los inmuebles del instituto. Fueron elegidas por licitación las empresas SSS Asistencia y Supervisión, S.A. e C.V y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S.A. de C.V.

En el Museo Nacional de las Intervenciones, personal informó a La Razón que no había fecha de reapertura. “Desafortunadamente es una situación que nos sobrepasa, es más del lado del instituto (INAH). No podemos asegurar una fecha, a lo mejor mañana estamos abiertos o no; se va a estar determinando casi al día”, explicó.

Por la noche, el INAH informó en un comunicado que debido a los procesos de entrega de los servicios de vigilancia a la empresa SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., se determinó el cierre de los museos.

“El compromiso de la empresa que ha tomado la responsabilidad de la prestación de este servicio es que, a partir del miércoles 4 de junio, se cuente con los elementos indispensables para la apertura de los espacios referidos. De no ser así, se aplicarán las sanciones administrativas a que haya lugar”, detalló.

Por su parte, en una asamblea de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que también es parte del INAH, trabajadores y estudiantes externaron su preocupación por el cambio de empresa de seguridad y aseguraron que habría menos personal de esta área.