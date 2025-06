Cineteca Chapultepec, a nueve meses de inaugurarse sin funciones y en obras

Hace casi nueve meses, el actor Tenoch Huerta caminaba por los pasillos de la Cineteca Chapultepec y decía: “La nueva Cineteca está genial, las instalaciones son de primera, estoy emocionado de estar aquí”. Se había inaugurado este nuevo recinto en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec con la presencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y en aquel momento la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Ahora las ocho salas de exhibición están cerradas al público, no hay programación fílmica, los trabajadores continúan obras en su interior y sólo se proyectan algunos cortometrajes en el foro al aire libre.

En el interior de la Cineteca de Chapultepec hay sillas y mesas emplayadas, pantallas de televisión tapadas con hules negros e instalaciones eléctricas todavía por terminar, observó La Razón durante un recorrido realizado por el inmueble.

Áreas afuera de la Cineteca, entre éstas, el foro al aire libre sin público. Fotos›Armando Armenta›La Razón

De tal manera que la Cineteca Chapultepec sólo la visitan quienes se ejercitan corriendo por la zona y necesitan ingresar a un baño, pues dos están funcionando, o las personas que van al foro al aire libre.

“Tuvimos un tiempo abiertas varias salas, eso fue cuando se inauguró, pero nada más dos meses; luego tuvimos que cerrar para terminar los trabajos, todavía falta…

Por un lado sí y no (está abierta), tenemos una cartelera que es muy mínima en el foro, pero en sí todavía no está abierto, se está terminando. Tenemos detalles que concluir, son procesos que no se podían hacer antes. Ya nos falta poquito, estamos a punto de abrir. Será el 15 de agosto”, dijo a este diario una trabajadora de la Cineteca Chapultepec, quien se encarga de dar informes a las personas que acuden a preguntar por la apertura del nuevo recinto.

A pesar de no contar con una oferta cinematográfica, en lo que va del año, la Cineteca Chapultepec ha recibido a 12 mil 650 espectadores, según datos proporcionados por la Cineteca Nacional. Mientras que los primeros meses que tuvo abiertas algunas salas recibió a 16 mil personas, de acuerdo con la misma institución.

Recientemente, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, aseguró que la Cineteca Chapultepec, inaugurada el 24 de septiembre de 2024, abrirá sus puertas “con toda la infraestructura el próximo 15 de agosto”.

En estas áreas se siguen realizando trabajos en el recinto. Fotos›Armando Armenta›La Razón

En junio de 2024, la entonces titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto, afirmaba que había un avance de 90 por ciento en las labores para concluir la nueva Cineteca; en 12 meses no han terminado dichos trabajos.

“En agosto (de 2024) ya vamos a estar listos para abrir todo, todas las salas con sus equipos, estamos esperando que terminen toda esta obra de caminos”, aseguró Alejandro Pelayo, entonces director de la Cineteca Nacional. Sin embargo, en septiembre pasado, el inmueble de Chapultepec abrió sin que se concluyeran las labores.

De acuerdo con la trabajadora consultada por este diario, sólo faltan detalles por terminar para que la Cineteca Chapultepec ahora sí esté operando.

“Esto es enorme, podemos abrir hasta que esté todo, tenemos videoteca, librería, restaurantes, cafeterías, dos terrazas, un restaurante de lujo… Faltan procesos por terminar, poquitas cosas, pero que son importantes”, dijo.

También compartió que todavía no está listo el Centro de Capacitación Cinematográfica de Chapultepec, que recibirá a 280 alumnos. “Faltan la Bodega de Arte, la escuela del INBAL y de cine todavía, les falta más”, comentó.

Este nuevo espacio para el cine constará de dos mil 160 lugares distribuidos en sus ocho salas.