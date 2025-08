Isaac Hernández: La danza ya no es solo un trabajo, es mi lugar seguro

El bailarín mexicano Isaac Hernández aseguró que, después de años de conquistar logros profesionales en México y el extranjero, ha cambiado su relación con la danza, de forma que ésta, más allá de su profesión, se ha convertido en un “lugar seguro” y un vehículo para fortalecer la empatía con otras personas.

Por lo anterior, remarcó la importancia de seguir impulsando la disciplina de la danza y nuevas expresiones de este arte, como la que propone el espectáculo Despertares que presentará en el Auditorio Nacional el 31 de agosto.

Isaac Hernández en el foro de La Razón de México. ı Foto: Omar Ávalos (La Razón de México)

En entrevista para el programa Al Mediodía con Solórzano de La Razón de México, Isaac Hernández celebró que su carrera lo ha llevado a conquistar un sinnúmero de logros profesionales, entre ellos el de representar a México en países como Estados Unidos y Holanda.

Sin embargo, remarcó que su principal logro ha sido a nivel personal, pues, afirmó, ha convertido a la danza en un espacio de conexión consigo mismo y con otras personas.

Isaac Hernández en el foro de La Razón de México. ı Foto: Omar Ávalos (La Razón de México)

“Ya he logrado todas las metas profesionales habidas y por haber, he estado en los mejores escenarios con las mejores bailarinas y he ido mucho más allá de lo que me imaginaba con esto”, dijo Hernández en entrevista con Javier Solórzano, titular del programa.

“Y ahora la danza es algo muy íntimo. Es, de cierta manera, mi lugar seguro, donde puedo darle rienda suelta a mis emociones, estar en conexión conmigo mismo, ser presente, ser genuino y ser honesto”, continuó.

Entonces ahorita el ballet es mi esencia, es quien soy como persona. Es el lente por el que veo la vida, como entiendo a las personas. Ya no entiendo a las personas por su profesión sino por lo que sienten y por su esencia Isaac Hernández, bailarín mexicano.



Por lo anterior, el bailarín destacó la importancia de continuar impulsando la danza en México como disciplina, pero, también, como un espectáculo atractivo para audiencias que no están familiarizadas con esta forma de arte.

A propósito, remarcó que en México existe apatía y tabúes contra la danza, lo cual ha complicado la organización de eventos que impulsen este arte en el país.

“En México hay cierta apatía cuando se trata de empezar un proyecto cultural, porque hay tabúes en nuestra sociedad. El ballet lo consideran aburrido, elitista o un simple hobby [pasatiempo]. Entonces, nos preguntamos: ¿cómo cambiar esas narrativas?”, explicó Hernández.

Póster de 'Despertares', espectáculo de Isaac Hernández. ı Foto: Cortesía Auditorio Nacional

A propósito, remarcó que su puesta en escena Despertares es un ejercicio para resignificar el concepto de “gala de ballet” e integrar otras expresiones artísticas, con lo cual, además, busca acercar la danza a públicos más cercanos a otras expresiones de carácter masivo.

“Es un concepto que no solo se enfoca en el ballet clásico, sino que integramos danza urbana, tap… No queremos que se convierta en un show de variedades sino una experiencia única e irrepetible para el público”.

“Queremos lograr posicionar el ballet como algo que pueda competir con Rod Stewart, con Madonna, aunque no ha sido fácil”, concluye Isaac Hernández.

Despertares se presentará en el Auditorio Nacional el sábado 30 de agosto a las 20:00 horas. Boletos en Ticketmaster.

