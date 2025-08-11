Pedro Trueba: Mi propuesta va directo a las emociones y los sentimientos

El arquitecto, pintor y escultor Pedro Trueba (Minatitlán, Veracruz, 1967), quien está avalado por 34 años de labor creativa en los espacios de las artes plásticas en México con unas nueve mil obras concebidas, más de 100 presentaciones de su trabajo (acuarelas, óleos, acrílicos, técnicas mixtas, esculturas) en México y 31 exposiciones internacionales en Nueva York, París, Ottawa, Lisboa, Tel Aviv, Barcelona y Ammán, entre otras ciudades, ha sido nominado como candidato al Premio Nacional de Artes y Literatura 2025 en la Categoría de Bellas Artes por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Dato: En París, Francia, ha expuesto individualmente en dos recintos, en el Campus Des Cordeliers de la Sorbonne Université y en la Maisson du Mexique, en 2018.

Artista que inició su carrera como acuarelista en un tránsito del realismo al expresionismo con paradas en tildes impresionistas hasta desembocar en las peculiaridades del abstraccionismo contemporáneo. Obras que representan ilusiones, sentimientos, esperanzas y pasiones a través de signos que se enclavan en la tendencia del Free Spirit Painting (Pintura de Espíritu Libre) y apelación de técnicas como el dripping y el action painting desde la exploración de elementos proféticos, sensoriales, emotivos y psicológicos.

31 exhibiciones internacionales ha montado

Asimismo, hace unos años incursionó en el terreno de la escultura con efigies-figuras elaboradas con diferentes materiales (bronce, aluminio, resina, poliéster, madera, acero) y proyectos monumentales situados en Valle de Bravo, Estado de México; Quetzaltenango, Guatemala; o en el estado de Querétaro. Ejecutor de 400 proyectos de Arte Residencial y 100 proyectos de Arquitectura Corporativa: numerosas y diversas Planeaciones Culturales de relevancia nacional e internacional están avaladas con su firma.

100 exposiciones nacionales ha presentado

“Soy arquitecto y artista plástico, dualidad que me define. En el acto de pintar proyecto todas mis obsesiones, me interesa provocar emociones en los espectadores. Me gusta fusionar estilos pictóricos, no quiero encasillarme, soy partidario de la libertad creativa. Como ves, aquí en mi taller puedes toparte con un óleo realista que dialoga con otro ubicado en el expresionismo abstracto e incluso ciertos índices impresionistas. No descanso, cada pieza pictórica exige su respiración, su ornato, su herramienta. Me interesa la técnica mixta: puedo conformar espacios misceláneos en un solo cuadro”, expresó a La Razón Pedro Trueba en su taller-estudio de Xochimilco.

EL Tip: En Medio Oriente, en 2016, su muestra Energía y Transformación se presentó en Jordania. Fue el primer mexicano en exponer en ese país.

¿Cómo recibe usted la nominación como candidato al Premio Nacional de Artes y Literatura 2025 en la categoría de Bellas Artes? Recibo esa nominación con mucho orgullo, pues proviene de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, espacio académico donde me formé profesionalmente, y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Significa un reto y un compromiso en mi trabajo como artista plástico y arquitecto.

Momento previo a la conceptualización. Técnica mixta sobre tela. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Presencia de ecos de Jackson Pollock y Mark Rothko en su obra? Asumo esas influencias. Pollock es un representante destacado de la técnica de dripping con un enfoque de expresión abstracta que me interesa mucho; por otra parte, Rothko en sus pinturas evoca emociones profundas, elementos que yo exploro en la concepción de mis piezas. Ambos están relacionados con la idea del espíritu libre.

El puente. Acrílico sobre tela. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿También los grafitis de Jean-Michel Basquiat? Su estilo crudo y expresivo refleja una actitud de rebeldía y autenticidad, características de la pintura de espíritu libre. Quizás de manera inconsciente, el ánimo de Basquiat está en mis pinturas.

¿Siqueiros, Rivera y Tamayo? Diego Rivera está presente en algunas pinturas realistas y retratos; Siqueiros, en la pasión expresiva de los colores impregnados de dinamismo en la figuración para crear movimientos en trazos recios; y Tamayo, en los tejidos de los tonos.

Energía sobre la ciudad. Acrílico sobre tela. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Pintores determinantes en su trabajo? Mención aparte merecen los muralistas mexicanos —Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros— y los pintores universales de influencia obligada en mi formación artística: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell...; considero a René Capdevielle Licastro, Joaquín Sorolla, Saturnino Herrán y Lorenza Capdevielle Van Dyck como mis maestros directos. He indagado con rigor en los legados del Renacimiento, realismo, impresionismo, cubismo, pop art, expresionismo abstracto y minimalismo. Me nutro de todas esas codificaciones en la búsqueda de mi voz gráfica.

Obra Descifrando códigos. Acrílico sobre tela. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Obra pictórica y escultórica de propensión musical? Me interesa que las gamas en las piezas tengan movimiento, una música interna que propicie emociones. Utilizó trazados con improntas de cadencias visuales, sobre todo en los cuadros de gran formato. Se palpa muy bien en los acrílicos de animales, la serie de los voladores de Papantla y el uso de las connotaciones de las espirales en las esculturas.

Recuerdo o sueño de NY. Técnica mixta sobre tela Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Retumbos jazzísticos en sus obras? Hay un motivo gráfico que voy dispersando de manera progresiva y natural; sí, muchas veces improviso como lo hace un instrumentista de jazz. El cuadro termina cuando esa armonía se hace palpable en los cauces que han conformado las gradaciones de los colores.

La energía de los voladores, en la ciudad de Querétaro. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Qué importancia tiene para usted la geometría? Recuerda que primero soy arquitecto. La geometría es fundamental en la arquitectura, opera como su esqueleto estructural y proporciona las bases para el diseño y la construcción de espacios. Los arquitectos utilizamos principios geométricos para crear estructuras estéticamente atractivas. Esos principios los traslado a mis pinturas en el uso de triángulos, figuras rectangulares y otras concepciones geométricas, como círculos y espirales, por ejemplo. La geometría me ayuda a conformar proporciones, relaciones espaciales y patrones armónicos. Recurro a la simetría para crear equilibrio y armonía, y a la asimetría para generar dinamismo y efectos visuales sugestivos.

Pueblos hermanos, pieza develada en 2024, en Quetzaltenango, Guatemala. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Cómo repercute en su obra el muralismo mexicano? Bueno, sabemos que el muralismo mexicano fue un movimiento artístico y cultural que surgió en México después de la Revolución Mexicana, con el objetivo de plasmar la identidad nacional y los ideales revolucionarios en grandes murales públicos. Los artistas más destacados de este movimiento, conocidos como Los Tres Grandes, como ya he referido, son Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Me ha interesado su enfoque en la historia, la cultura, la identidad nacional, la lucha social y la reivindicación de los pueblos indígenas. Concertaron elementos del arte prehispánico, el arte europeo (Renacimiento y cubismo) y el arte popular mexicano. Lo más trascendente: buscaron democratizar el arte, llevándolo a espacios públicos para que fuera accesible a todas las clases sociales.

Futurum Ligno, escultura en Rancho Jesús María, ubicada en Valle de Bravo. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Hablamos del mural que usted realizó en la Cámara de Diputados: Los valores de la Constitución? Un acrílico sobre tela que doné a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dimensión de tres metros con 90 centímetros de alto, y una longitud de 21 metros: Políptico de 42 partes. Trabajo con gamas rojas, azules, verdes, blancas, doradas, naranjas y amarillas en la modalidad del expresionismo abstracto. Hago alegorías simbólicas de la Justicia, Independencia, Tolerancia, Unidad, Dignidad, Responsabilidad, Solidaridad, Patriotismo, Comportamiento Cívico, Libertad, Honestidad, Patriotismo, Igualdad. La sección abstracta representa la energía, transformación y el movimiento que se vive en México; los rojos representan fuerza, vitalidad y pasión; el naranja, creatividad; el dorado, lo sagrado; los amarillos, el equilibrio; el blanco, la pureza; los verdes, esperanza; y los azules, la ilusión y el deseo.

¿Utiliza usted diferentes elementos en las simbolizaciones? Sí. El corazón simboliza a la Tolerancia. Mi doctora personal, la Responsabilidad. La diosa de la justicia a la Justicia. Qué mejor para el signo del valor del Comportamiento Cívico que una mujer de nuestro Ejército con la bandera mexicana. Los voladores de Papantla, la Dignidad. Una abuela abraza a su nieta y eso es la Solidaridad. Un ave nombra a la Libertad. México y su gente codifican la Unidad. Un apretón de manos representa la Honestidad. El Buque Cuauhtémoc de la Armada de México suscribe el Patriotismo. El Ángel de la Independencia cifra la Independencia. Niñas Indígenas sonriendo encarnan la Igualdad.

Otra de las esculturas de Pedro Trueba en el espacio público. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

¿Cielos, agua, barcas, ciudades, animales y espejos de un cosmos muy particular? Hay un poco de nostalgia en esas pinturas de barcas solitarias, de animales que surcan los cielos o cabalgan libremente, de ciudades que arropan a los transeúntes. Busco siempre detonar alegrías, pero a veces la nostalgia se instala en mis pinceles.

¿Cómo su obra pictórica ha contribuido al desarrollo de la comunidad artística? Lo he estado haciendo a través de propuestas innovadoras y la participación en proyectos artísticos locales. Utilizo la estrategia de promover los encuentros entre artistas de diferentes disciplinas. Imparto con frecuencia conferencias donde procuro generar conciencia de la importancia de los proyectos comunitarios. Subrayo siempre la importancia de los vínculos entre cultura y sociedad.

¿Cómo describiría usted su estilo y su propuesta plástica? Mi estilo se sustenta en la evolución, en una búsqueda constante de técnicas y estilos en pequeños y grandes formatos. Mi propuesta es transparente y va directa a la provocación de emociones en los espectadores. Procuro la concreción y exploro en temáticas relevantes para la sociedad. Busco conmocionar y comunicar: cuando el espectador vea el cuadro se haga preguntas. Creo que una pintura debe funcionar desde lo espiritual, tanto en lo realista como en lo abstracto.

El pintor, con su mural Los valores de la Constitución. Fotos›Eduardo Cabrera y Pedro Trueba

Pedro Trueba

Pintor y escultor

Nació: Minatitlán, Veracruz, 1967

Trayectoria: Participación en la III Muestra Internacional de Arquitectura en Valladolid, España, en 1994. Subdirector de Museografía del Museo Nacional de Antropología, entre 1995 y 2001. Coordinador de Proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural del entonces Conaculta, entre 2002 y 2006.