Rinden homenaje a Borges en Argentina y Ginebra

A cuatro décadas de su muerte, se le rindió homenaje al escritor Jorge Luis Borges en Argentina, su país natal, y Ginebra, ciudad donde fijó su residencia y en la que falleció el 14 de junio de 1986.

En la nación sudamericana se presentaron recitales, una activación performática, la proyección de una película y lecturas y análisis de sus libros. Mientras que en la urbe europea, se colocaron en la tumba número 735, donde descansan sus restos, 40 rosas amarillas, una por cada año de eternidad, en el cementerio de Plainpalais o de Los Reyes, de acuerdo con medios como La Nación, Infobae, El Clarín y El País.

Las rosas amarillas se eligieron, ya que tienen un lugar notable en las obras del escritor.

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En Ginebra, el tributo dedicado al autor de La rosa profunda y Elogio de la sombra fue organizado por el grupo Los Conjurados, fundado por el argentino Marcos Liyo. El autor Alberto Manguel viajó desde Portugal y leyó en francés el poema “El remordimiento”, de Borges; además, se dieron cita la especialista Annick Louis y el coleccionista Alejandro Roemmers, entre otros más.

En su intervención, Raúl Tola, actual director de la Cátedra Vargas Llosa, leyó el poema “Cuarenta silencios”, que Alejandro Roemmers escribió a los 20 años de la muerte de Jorge Luis Borges con el título “Veinte silencios”, que adaptó para la ocasión. “Son cuarenta silencios el peldaño / que entreteje tu voz con agua y seda”, recitó.

Mientras que Alejandro Vaccaro, uno de los organizadores del homenaje y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, leyó en español el poema “El remordimiento”, que el autor de El Aleph escribió después de la muerte de su madre. Y Annick Louis recitó en francés los versos de “Ewigkeit”.

El 11 de junio, la Fundación Borges acompañó el acto conmemorativo frente a la tumba del escritor. Lo presidió el embajador Gustavo Lunazzi. ı Foto: Fundación Borges

Al finalizar, los asistentes arrojaron una rosa amarilla sobre la tumba de Borges, donde la Embajada de Argentina en Suiza envió una corona floral el pasado jueves.

Por su parte, en su natal Argentina, el espectáculo que cerró la jornada en la Casa Nacional del Bicentenario fue Borges para las seis cuerdas: La guitarra le canta a Borges, que conjugó música, canto y baile, además de evocar los tangos favoritos del escritor.

En la jornada de homenajes, volvió a la conversación la repatriación de los restos del autor. En una carta del 18 de junio de 1986, su hermana Norah Borges, sobrinos y políticos reclamaron la repatriación de los restos; en 2009, la entonces diputada Marta Lenz presentó un proyecto en ese sentido y, en la presentación del fin de semana “Borges, la colección”, el coleccionista Alejandro Vaccaro trajo de nuevo el tema.

“Tenemos una fuerte tradición de repatriar a los argentinos que murieron en el exterior y Borges no va a ser la excepción. Lo vamos a conseguir”, dijo, quien junto con Alejandro Roemmers busca abrir el Museo Borges, que albergará 30 mil piezas del acervo que conserva el escritor y empresario argentino.

Sin embargo, buscar la repatriación no estaría exento de debates y polémicas, pues el 6 de mayo de 1986, Jorge Luis Borges envió una carta a la agencia EFE en la que decía: “He resuelto quedarme en Ginebra, porque corresponde a los años más felices de mi vida. Me parece extraño que alguien no comprenda y respete esta decisión…”. Hasta ahora no hay una petición formal.

Momentos de su vida

Aquí algunos hechos relevantes que atravesó el autor.