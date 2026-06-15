Rinden homenaje a Borges en Argentina y Ginebra

A cuatro décadas de su muerte, se le rindió homenaje al escritor Jorge Luis Borges en Argentina, su país natal, y Ginebra, ciudad donde fijó su residencia y en la que falleció el 14 de junio de 1986.
En la nación sudamericana se presentaron recitales, una activación performática, la proyección de una película y lecturas y análisis de sus libros. Mientras que en la urbe europea, se colocaron en la tumba número 735, donde descansan sus restos, 40 rosas amarillas, una por cada año de eternidad, en el cementerio de Plainpalais o de Los Reyes, de acuerdo con medios como La Nación, Infobae, El Clarín y El País.
Las rosas amarillas se eligieron, ya que tienen un lugar notable en las obras del escritor.
En Ginebra, el tributo dedicado al autor de La rosa profunda y Elogio de la sombra fue organizado por el grupo Los Conjurados, fundado por el argentino Marcos Liyo. El autor Alberto Manguel viajó desde Portugal y leyó en francés el poema “El remordimiento”, de Borges; además, se dieron cita la especialista Annick Louis y el coleccionista Alejandro Roemmers, entre otros más.
En su intervención, Raúl Tola, actual director de la Cátedra Vargas Llosa, leyó el poema “Cuarenta silencios”, que Alejandro Roemmers escribió a los 20 años de la muerte de Jorge Luis Borges con el título “Veinte silencios”, que adaptó para la ocasión. “Son cuarenta silencios el peldaño / que entreteje tu voz con agua y seda”, recitó.
Mientras que Alejandro Vaccaro, uno de los organizadores del homenaje y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, leyó en español el poema “El remordimiento”, que el autor de El Aleph escribió después de la muerte de su madre. Y Annick Louis recitó en francés los versos de “Ewigkeit”.
Al finalizar, los asistentes arrojaron una rosa amarilla sobre la tumba de Borges, donde la Embajada de Argentina en Suiza envió una corona floral el pasado jueves.
Por su parte, en su natal Argentina, el espectáculo que cerró la jornada en la Casa Nacional del Bicentenario fue Borges para las seis cuerdas: La guitarra le canta a Borges, que conjugó música, canto y baile, además de evocar los tangos favoritos del escritor.
En la jornada de homenajes, volvió a la conversación la repatriación de los restos del autor. En una carta del 18 de junio de 1986, su hermana Norah Borges, sobrinos y políticos reclamaron la repatriación de los restos; en 2009, la entonces diputada Marta Lenz presentó un proyecto en ese sentido y, en la presentación del fin de semana “Borges, la colección”, el coleccionista Alejandro Vaccaro trajo de nuevo el tema.
“Tenemos una fuerte tradición de repatriar a los argentinos que murieron en el exterior y Borges no va a ser la excepción. Lo vamos a conseguir”, dijo, quien junto con Alejandro Roemmers busca abrir el Museo Borges, que albergará 30 mil piezas del acervo que conserva el escritor y empresario argentino.
Sin embargo, buscar la repatriación no estaría exento de debates y polémicas, pues el 6 de mayo de 1986, Jorge Luis Borges envió una carta a la agencia EFE en la que decía: “He resuelto quedarme en Ginebra, porque corresponde a los años más felices de mi vida. Me parece extraño que alguien no comprenda y respete esta decisión…”. Hasta ahora no hay una petición formal.
Momentos de su vida
Aquí algunos hechos relevantes que atravesó el autor.
- 1912. El escritor publicó “El rey de la selva”, su primer cuento. Dos años después, su familia se trasladó a Europa para instalarse finalmente en Ginebra.
- 1921. Luego de su estancia en Ginebra y varias ciudades de España, su familia se estableció en su natal Buenos Aires, Argentina.
- 1923. Apareció su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires. Ese mismo año los Borges partieron de nuevo rumbo a Europa.
- 1928. Publicó El idioma de los argentinos, con el que obtuvo el Segundo Premio Municipal en Ensayo, cuyos recursos el autor los destinó para la compra de la undécima edición de la Enciclopedia Británica.
- 1930. Dejó casi por completo la poesía y se dedicó a la prosa. Ese mismo año conoció a Adolfo Bioy Casares, con quien compartió una entrañable amistad y obras en colaboración.
- 1938. Murió su padre. Además, el escritor sufrió un accidente y a partir de ese momento su visión disminuyó y dependía cada vez más de la ayuda de su madre y varios amigos.
- 1940. En colaboración con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares publicó Antología de la literatura fantástica y un año después con ellos mismos ordenó la Antología poética argentina.
- 1944. El autor y ensayista publicó Ficciones, con el que fue galardonado con el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
- 1946. Por firmar algunas declaraciones antiperonistas, Borges fue destituido de su puesto en la Biblioteca Municipal y lo nombraron inspector municipal de aves y conejos, cargo al que renunció.
- 1949. Dio a conocer El Aleph y un año después fue elegido presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
- 1956. Se le prohibió leer y escribir por prescripción médica, por lo que comenzó a aprender a componer sus textos de memoria para dictarlos a sus allegados.
- 1961. El escritor comenzó su popularidad internacional y un año después fue nombrado Comendador de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés de De Gaulle.
- 1973. Recibió el Premio Alfonso Reyes en México y cuatro años después dio a conocer Historia de la noche (poemas), dedicado a María Kodama.