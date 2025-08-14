Eduardo Sacheri aborda la guerra de las Malvinas desde lo cotidiano

El historiador, guionista, docente, articulista y narrador Eduardo Sacheri (Buenos Aires, 1967) presenta Demasiado lejos (Alfaguara, 2025): novela que narra el transcurso de la guerra de las Malvinas (abril-junio, 1982) desde una indagación de los fervores en cómo se vivió el conflicto a miles de kilómetros entre la angustia y la desinformación. Estructurada en tres apartados —Euforia, Inquietud, Desolación—, el autor despliega una reflexión sobre las bifurcaciones de la memoria colectiva en el transcurrir del tiempo y los impactos en la sociedad.

Fábula que refleja el estado de ánimo de un país en demostración de ferviente ‘patriotismo’. Sacheri no se limita a reconstruir los hechos: explora en el impacto emocional de los acontecimientos en la presentación de los conflictos de personajes que, desde una mirada fragmentada de las circunstancias, dan testimonio de las incongruencias de la sociedad argentina de 1982 gobernada por una dictadura militar.

“La novela se despliega en una estructura coral que permite percibir la guerra de las Malvinas como un fenómeno social: las emociones brotan bajo las cadencias de los episodios revelados en los comunicados oficiales. La trama no se centra en lo que sucede en el frente de batalla, sino en la percepción de la guerra a partir de la comunicación de la dictadura militar y referencias imprecisas. Me interesaba narrar ese conflicto tan relevante para los argentinos desde una mirada asentada en la vida cotidiana”, dijo a La Razón Eduardo Sacheri.

¿La guerra sucede a miles de kilómetros, pero su presencia es latente? En la novela el conflicto armado no es un evento lejano: su presencia se hace latente en las conversaciones de la gente, en la agonía de las familias que tienen a un hijo en el campo de batalla, en los actos cotidianos que se columpian entre el ardor patriótico y la incertidumbre de las derivaciones futuras de la guerra. Fueron semanas inciertas y fervorosas.

¿Personajes que contienden emocionalmente con sus tribulaciones? Sí, cada personaje enfrenta sus trances de manera particular, apelando a la resignación, la euforia o al pragmatismo. Perfilo un horizonte creíble y abordo las intimidades de los protagonistas avistados por la incertidumbre, el miedo y la esperanza.

¿Cuestionamiento del uso político de la ‘emoción patriótica’? Los militares aprovecharon las circunstancias, la narrativa oficial supo manipular el ardor patriótico: se inculcó que recuperar las Malvinas era una hazaña que devolvía la grandeza perdida al país. Hago un análisis sobre las secuelas adversas que sobrellevaron aquellos que se vieron inmersos en ella. Esta guerra sigue retumbando en la memoria colectiva.

¿Por qué soslaya la experiencia de los soldados argentinos en el frente de batalla? Pretendía narrarlo todo: presentar los actos efusivos de Buenos Aires y lo que sucedía en el campo de batalla. Despliego mis recuerdos entrañables de esos tiempos cuando yo tenía 14 años; empecé a escribir la novela en sus dos perfiles, en el proceso de escritura me di cuenta que no podía abordar las dos realidades porque eran mundos desiguales: la euforia y la batalla.

¿Habrá una segunda parte? Decidí escribir dos novelas: esta que se imbuye en un Buenos Aires de entusiasmos patrios y perplejidades (la guerra de lejos); y otra de la historia de quienes combatieron en las Malvinas (la guerra de cerca). No es una saga ni es una segunda parte, sino el relato de la guerra como tal. Díptico conformado por Demasiado lejos y por Qué quedará de nosotros que saldrá en Argentina en noviembre, la cual llegará a México en el 2026.

¿Euforia, inquietud y desolación? Euforia del inicio de la guerra en abril; inquietud de mayo con los bombardeos a las islas; desolación a finales de junio con la derrota y el regreso de los soldados sobrevivientes. Reflexiono sobre la entrega emocional de la sociedad argentina a la guerra, en el olvido de que fue la dictadura militar quien ordenó el desembarco para recuperar las islas. Es paradójico cómo el país se volcó al festejo. Hasta los días finales, los militares anunciaban el triunfo, lo cual se convirtió en capitulación de unas horas para otras. Todo terminó en desolación.

Demasiado lejos Autor: Eduardo Sacheri Género: Novela Editorial: Alfaguara, 2025 ı Foto: Imagen: Especial