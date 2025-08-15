¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 15 al 17 de agosto?

Agosto entra a su etapa media con señas de un verano ausente: aguaceros torrenciales causan daños en varias entidades del país. Sugerimos aquí un catálogo de eventos culturales y artísticos para disfrutar con familiares y amigos en diferentes sedes de la capital en este colofón de la semana.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Los pasos de Jorge González Camarena. Recorrido

Con la intención de compartir tanto la trayectoria artística como algunas anécdotas sobre la vida de su abuelo, Marcel González Camarena ofrecerá el recorrido conversado Los pasos de Jorge González Camarena, con el cual se visitarán las exposiciones dedicadas al artista por su 45 aniversario luctuoso, así como sus murales, tanto en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), el Museo Mural Diego Rivera (MMDR) y la antigua sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl.

“La intención es que el público conozca al autor de La Patria (1962). Me entusiasma platicar con la gente, que conozca al artista, pero también a la persona, y que el público se vaya con el ánimo de investigar más sobre Jorge González Camarena”, expresó en entrevista Marcel González, al subrayar que la actividad será, sobre todo, una conversación.

Recordó que su abuelo era una persona con múltiples intereses artísticos que atravesaban la escritura y la música: “Una faceta que se conoce poco es que escribía. Pintaba diariamente, pero también escribía ensayos, artículos periodísticos y cuentos. No había día que no manifestara artísticamente sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, sin olvidar que también fue compositor”. El muralista no sólo tenía una gran colección de armónicas que tocaba y con las que componía, sino que desde sus inicios en la pintura también exploró la música.

La actividad se llevará a cabo el 16 de agosto, a partir de las 11 horas, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), recinto que actualmente exhibe la muestra conmemorativa Jorge González Camarena. La utopía inacabada.

Los pasos de Jorge González Camarena. Recorrido ı Foto: Especial

2. Música UNAM

Música de cámara

Rolando Fernández ofrece un recital para violonchelo solo donde interpretará una Suite de Bach, las Variaciones Sacher de Lutosławski y una Sonata de Kodály

Sala Carlos Chávez: Sábado 16 de agosto, 6:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Conciertos de verano

La OJUEM inicia los conciertos de verano 2025, bajo la batuta de su director titular José Areán. Se escucharán la Rapsodia entrerriana de la compositora argentina Celia Torrá, las Variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms y la Sinfonía 41, Júpiter de Mozart.

Sala Nezahualcóyotl: Domingo 17 de agosto, 6:00 pm

Música UNAM ı Foto: Especial

3. La imaginación como un valor para educar y aprender

Como parte de la Cátedra Extraordinaria Juan O’Gorman y la Educación Artística, un proyecto académico y cultural de la Escuela de Diseño (EDINBA), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se llevará a cabo la conferencia La imaginación como un valor para educar y aprender.

La ponencia estará a cargo de Marta Porto (Brasil), consultora, autora y curadora con más de 30 años de experiencia, reconocida por su trayectoria en la formulación y gestión de políticas públicas de cultura, comunicación y ciudadanía. Porto ha desarrollado y liderado programas para gobiernos, organismos multilaterales, fundaciones internacionales y redes de la sociedad civil en América Latina. Fue secretaria de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil, coordinadora de la UNESCO en Río de Janeiro y miembro-relatora de la Agenda 21 de la Cultura. Actualmente se desempeña como consultora, profesora invitada y mentora de liderazgos culturales, además de desarrollar proyectos autorales en las áreas de cultura, memoria y cuidado.

La actividad se realizará en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el 15 de agosto a las 15:30 horas. Entrada libre.

La imaginación como un valor para educar y aprender ı Foto: Especial

4. Ocho vidas y media. Teatro

Con la respuesta a ¿qué es lo que más te duele en la vida?, un grupo de jóvenes creadores del Laboratorio de Formación y Creación Escénica de LABCapilla Tercera Generación (2023-2024) dieron forma a Ocho vidas y media, tragicomedia contemporánea que dirige Daniel Bretón. En ella, ocho desconocidos y un gato coinciden en una terminal aérea suspendida en el tiempo, un lugar en el que se cruzan la vida, la muerte, el destino y los sueños.

La propuesta es, en palabras de su director, Daniel Bretón, “fruto de una creación colectiva de muchas plumas, muchas mentes, muchos dolores… para mí es un motivo de celebración que dentro de este elenco haya personas que se suben por primera vez a un escenario o que se avientan a una creación dramatúrgica o a un proceso de exploración corporal. Que todavía haya quienes creen en el teatro, que quieren habitarlo, transformarlo y hacer preguntas en él, es un motivo de orgullo”.

La acción transcurre en una terminal, un espacio de tránsito que reúne a personas muy distintas en un momento crucial de sus vidas. Entre ellos, un personaje singular: un gato que se convirtió en un eje narrativo que conecta a las y los protagonistas. No se trata de un animal real en escena, sino de una presencia construida con recursos teatrales que juega con la percepción del público.

Ocho vidas y media. Funciones hasta el 16 de septiembre de 2025, los lunes y martes a las 20 horas, en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México). Boletos: 250 pesos.

Ocho vidas y media. Teatro ı Foto: Especial

5. Mi madre y el dinero. Teatro UNAM

Mi madre y el dinero, una propuesta íntima que reúne en el escenario a madre e hijo para, desde el humor, la memoria y la honestidad explorar cómo el dinero, el trabajo y la clase han marcado sus vidas, es presentada como parte de la programación de Teatro UNAM. Con dramaturgia, dirección y espacio de Anacarsis Ramos, a partir de los archivos personales de Josefina Orlaineta, la producción de la compañía Pornotráfico invita a un viaje en el que la experiencia personal y el teatro se entrelazan en un acto de complicidad y reflexión.

Durante seis décadas, de 1960 a 2020, Josefina Orlaineta —madre de Anacarsis Ramos— trabajó en más de cuarenta oficios distintos en Ciudad del Carmen y Campeche, en el sureste mexicano. Su hijo, en cambio, dejó ese lugar para dedicarse al teatro en Ciudad de México y vivir su vida sexual lejos de la opresión que sentía en su ciudad de origen. Ahora, 10 años después de esa migración, madre e hijo se reencuentran sobre el escenario para mirar de frente, con ironía y ternura, cómo la experiencia de trabajo de Josefina ha moldeado, de forma directa e indirecta, la visión artística de Anacarsis.

Mi madre y el dinero parte de un gesto simple y poderoso: revisar los trabajos de Josefina —quien, por primera vez, actúa sobre un escenario— y descubrir en ellos técnicas de venta que, sin saberlo, eran también herramientas de actuación. A través de este recorrido, la obra revela cómo la subjetividad de Anacarsis ha sido atravesada por la deuda, la crisis, la inestabilidad y, al mismo tiempo, por el aprendizaje de haber crecido en una familia de comerciantes. Madre e hijo embuten y atan chorizos de la misma manera en que rellenan escenas con recuerdos, creando un paralelismo entre la cocina y el teatro, entre lo manual y lo imaginativo.

Las dos únicas funciones de Mi madre y el dinero se realizarán el viernes 15 y sábado 16 de agosto a las 6pm en el Auditorio del MUAC, ubicado en Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario (Estación del Metrobús Centro Cultural Universitario). La entrada es gratuita y el cupo limitado.

Mi madre y el dinero ı Foto: Especial

6. Tercera Gala de Concertistas de Bellas Artes. Mas de 100 años de Música Mexicana

Obras de Armando Manzanero, Agustín Lara y María Grever, así como el estreno de una pieza del compositor Leonardo Coral, integran el programa de la Tercera Gala de Concertistas de Bellas Artes.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), este concierto propone un recorrido por más de cien años de tradición musical, con el cual —en palabras de Carlos Adriel Salmerón, concertista del INBAL— se invita a conocer México desde sus sonoridades, en su riqueza, diversidad y pluralidad.

El programa estará dividido en dos partes. La primera conducirá al público a finales del siglo XIX e inicios del XX, con compositores que vivieron la transición hacia el Porfiriato, incorporando influencias europeas y elementos de la lírica popular mexicana que dieron origen a géneros como el bolero.

Abrirá con Près du Ruisseau (Junto al arroyo), de Ricardo Castro (1864-1907), interpretada por el maestro Salmerón. La obra, dedicada a la pianista Teresa Carreño, evoca sonoridades acuáticas dentro de la tradición de Franz Liszt y Maurice Ravel. El primer segmento concluirá con cuatro canciones de María Grever (1885-1951) en voz del tenor René Velázquez y con Claudio Herrera al piano: “Te quiero dijiste”, “Cuando vuelva a tu lado”, “Despedida” y “Júrame”.

La segunda parte del concierto nos llevará a través de un México más contemporáneo, con autores que ya están en la tradición del modernismo y tienen una propuesta muy personal. Son obras que hacen un contraste interesante frente a la primera parte del concierto, porque muestran una música que reúne tradición y vanguardia.

Con arreglos del violinista Manuel Ramos y en colaboración con Salmerón al piano, el concierto continuará con el vals Sobre las olas, de Juventino Rosas (1868-1894), obra fruto del romanticismo tardío que se convirtió en un ícono internacional, compuesta, además, por un autor de ascendencia indígena. Asimismo, la dupla interpretará Somos novios, de Armando Manzanero (1935-2020), y Granada. Fantasía española, de Agustín Lara (1897-1970).

Domingo 17 de agosto, 17 horas, Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Tercera Gala de Concertistas de Bellas Artes ı Foto: Especial

7. Compositoras de América en el Quinteto Alientos

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta el concierto Compositoras de América en el Quinteto de Alientos que, a cargo del Quinteto Saturnino, busca visibilizar y promover la obra de compositoras de Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá. En un mundo musical donde la voz femenina ha sido históricamente subrepresentada, esta iniciativa surge como un espacio vital para su difusión, a través de un repertorio diverso que abarca distintas épocas y estilos, el Quinteto Saturnino ofrece interpretaciones frescas y conmovedoras que celebran la riqueza de la música escrita por mujeres.

Cada obra seleccionada refleja no solo la singularidad de su creadora, sino también la diversidad cultural de los países representados para promover así un diálogo intercultural a través de la música en este concierto que se realiza gracias al programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Sistema Creación.

El Quinteto Saturnino se creó en 2017, en la ciudad de Aguascalientes, con el objetivo de difundir la música escrita especialmente para dotación de alientos, con prioridad a la obra de mujeres compositoras. El nombre de la agrupación se inspira en el artista local Saturnino Herrán, importante referente de las artes plásticas en nuestro país.

Integrado por Rocío Varela en la flauta, Uriel Vélez en el oboe, Erick Rivas en el clarinete, Julie Rochus en el corno francés y Griselda Herrera en el fagot, el ensamble presentará un repertorio que incluye piezas como Slag, de la chilena Valeria Valle; Gestus de Gabriela Maravilla y Río arriba Viento abajo de Jimena Contreras, ambas de México; Qwindtet de Katerine Hoover y Tzigane de Valerie Coleman, compositoras de Estados Unidos; y Suit para Quinteto de Alientos de la canadiense Elizabeth Raum.

El concierto Compositoras de América en el Quinteto de Alientos se llevará a cabo el domingo 17 de agosto, a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo. La entrada es libre.

Compositoras de América en el Quinteto Alientos ı Foto: Especial

8. Flamenco: A compás de un latido

La compañía de danza flamenca Caña y Candela Pura llevará al escenario su más reciente espectáculo titulado Flamenco: A compás de un latido, una obra que recorre el universo literario del escritor español Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, España, 1898-1936). Es un espectáculo que combina música, danza y teatro para celebra el 35 aniversario de la compañía que dirige la maestra Lourdes Lecona. La obra se presentará el próximo sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Se trata de un programa coreográfico inspirado en la literatura poética y dramática de García Lorca, con música especialmente diseñada para cada escena, procurando recordar al gran poeta hispano por medio del universo que él mismo reveló de forma excepcional, y adentrándose poco a poco en su creación.

“Esta es una forma de significar su genialidad y sensibilidad, de donde emana el arte de la vida y el sentimiento humano”, dice la directora Lourdes Lecona, quien asegura que su propósito es “compartir con el público un ritual de cuerpo y alma, a partir de la conjunción de el baile, el cante, el teatro y la música española que él amaba, y sumando otra de sus grandes pasiones: la tradición cultural de los gitanos”.

Con más de 15 artistas en escena, el espectáculo integra danza, música y teatro con la participación de bailarines especializados en el baile flamenco, músicos en vivo y dos actores: un homenaje que reúne a tres generaciones de artistas de la danza y la música flamenca.

Ellos son: en el baile, Aline L. Lecona, Ángel Vázquez, Denisse Frías, Fernanda Madrid, Floriselda Ortiz, Gabriela Lara, Leo Cortés (Ziffe Asis), Mario Piña, Susana Aguirre y Urania Estudillo. Además, los actores Claudia Cabrera y Pedro Mira, y los músicos Alberto Solís y Amalia Romero en el cante jondo; Daniel Soledad o Anwar Miranda y KIin Sánchez en la guitarra; Adrián Molina en las percusiones, Emiliano De Gante y Rosa Lira en el violonchelo.

La obra cuenta con un diseño musical y coreográfico especial para transitar por tres actos: Réquiem, Hojas sueltas e In Memoriam, los cuales dan cuenta de cuatro momentos significativos de la vida y obra del poeta granadino: La España rural, su viaje a Nueva York, su viaje a Cuba y su regreso a España.

En ese sentido, la puesta en escena se presenta como un abanico de 16 escenas en que se divide el programa: El poeta, In memoriam (por martinete y seguiriya), Yo te canto, Herido de amor, Cuba de suspiro y nardo (por guajira), Dulce queja (por marianas), Café de chinitas (por petenera y bulerías lentas), Sonetos de amor (por soleá) y Espejos del alma (por Caña y Soleá por bulerías bulerías-danza contemporánea).

Flamenco: A compás de un latido, a cargo de la compañía Caña y Candela Pura se presentará el sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico). Boletos: Luneta, 300 pesos; Primer Piso Plus, 280 pesos; Primer Piso, 250 pesos; Anfiteatro, 150 pesos; Galería, 100 pesos.

Flamenco: A compás de un latido ı Foto: Especial

9. Frente a la cámara. Aproximaciones al retrato fotográfico

A través de más 65 obras, divididas en tres núcleos temáticos, la exposición lleva desde la nostalgia y los recuerdos festivos, y por el retrato como ícono y símbolo del poder, para llegar al retrato más experimental y artístico que habla de la autorrepresentación y la ausencia. El primer núcleo La historia de todos tiene que ver con el retrato en el entorno familiar y privado, posible gracias a la democratización de la fotografía; en él se encuentran prácticas como la de las emblemáticas caritas (fotografías de niños haciendo diversos gestos) que adornan las paredes de casi todo hogar mexicano, las postales del recuerdo y la fotoescultura.

Un retrato, una idea, el segundo núcleo de la exposición, es una revisión de la fotografía para uso público, en la que se observan desde retratos presidenciales hasta fotografías que se volvieron imágenes poderosas y símbolos políticos de lucha y resistencia, como el hecho por Héctor García a David Alfaro Siqueiros en Lecumberri, el de Emiliano Zapata tomado por Agustín Víctor Casasola o el emblemático retrato al Che Guevara, titulado “El Guerrillero Heróico”, capturado por Alberto Korda. Asimismo, expone algunos retratos de celebridades como Palito Ortega y Silvia Pinal, y de figuras importantes en la cultura como la escultora Elizabeth Catlett, Manuel Álvarez Bravo y Francisco Toledo.

Finalmente, Autorepresentación y retratos en ausencia sumerge al público en un planteamiento más conceptual, artístico y experimental, en el que se admiran diversos autorretratos, retratos sin rostro, fotografías intervenidas, retratos fragmentados e incluso uno hecho con la ayuda de la inteligencia Artificial.

Frente a la cámara. Aproximaciones al retrato fotográfico cuenta con el apoyo de EPSON, KronalinE y Hahnemühle para su producción; abierta hasta febrero de 2026 en un horario de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Entrada libre.

Frente a la cámara. Aproximaciones al retrato fotográfico ı Foto: Especial

10. Retorno Sofía Rosario. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Teatro UNAM, Erizo Teatro y Teatro de la Brevedad, presentan Retorno Sofía Rosario, una puesta en escena, escrita y dirigida por José Alberto Gallardo, que inició temporada en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque.

A partir de dos experiencias migratorias, Retorno Sofía Rosario expone las cicatrices emocionales de Rosa María Bianchi y Dobrina Cristeva, quienes llegaron a México desde Argentina y Bulgaria, respectivamente, hace más de cuatro décadas. En escena, sus historias se entrelazan y reconstruyen afectos y memorias que aún laten en sus corazones.

En un país en el que la migración forma parte esencial de su historia y presente, Retorno Sofía Rosario ofrece una mirada distinta: la de quienes no se van, sino que llegan para construir una nueva vida. A través de la memoria íntima de sus protagonistas, la pieza revela cómo el desarraigo, la adaptación y la identidad se entrelazan en historias que dialogan con la realidad migratoria que hoy atraviesa México y el mundo.

Con actuaciones de Cristeva y Miguel Romero –quien alterna funciones junto a Bianchi–, la puesta invita al espectador a un encuentro íntimo con los personajes. La propuesta propaga los afectos profundos que quedaron atrás y que hoy son cicatrices en el alma, mostrando la complejidad cultural que deja el fenómeno migratorio.

La puesta en escena tiene temporada hasta el 7 de septiembre de 2025 en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, del Centro Cultural del Bosque, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.

Retorno Sofía Rosario. Teatro ı Foto: Especial

11. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes,15 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. Mark MacGrain + E.E.E. Trío. Cuota de recuperación: 150 pesos

Sábado, 16 DE AGOSTO. A las 15:00 horas. TODD CLOUSER + LISA HOFMANINGER. No Cover

Sábado,16 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. FERNANDO TELLO TRÍO. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet ı Foto: Especial

12. Gran Remate de libros UNAM

Hacemos un adelanto de este evento que inicia el próximo lunes 18 al viernes 22 de agosto de 2025, en el Paseo de las Humanidades, ubicado a un costado de las Islas de Ciudad Universitaria que se transformará en un punto de encuentro para quienes disfrutan leer, indagar entre páginas y dejarse sorprender por nuevas propuestas. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, invita a conocer su vasta oferta editorial en miles de ejemplares a precios especiales, ideales para ampliar la biblioteca personal, descubrir autoras y autores imprescindibles o reencontrarse con obras clásicas. El Remate de Libros UNAM será una oportunidad para que el conocimiento, la imaginación y la palabra impresa estén al alcance de todas las personas.

William Shakespeare, Agustín de Iturbide, Bertolt Brecht, sor Juana Inés de la Cruz, Alejo Carpentier, Alonso Reyes, Alí Chumacero, Honoré de Balzac, Justo Sierra, Solange Lebourges, Eufrosina Alba Gutiérrez y muchas otras voces fundamentales de la literatura, la historia, la ciencia y el pensamiento estarán presentes en esta edición de verano, con títulos que abarcan distintas épocas, géneros y estilos. Una ocasión única para acercarse a autoras y autores que han dejado huella en el panorama cultural y científico de México y el resto del mundo.

Participarán más de 40 entidades universitarias, entre escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa Universitario de Bioética, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Biología y el Instituto de Investigaciones Económicas. En total, se pondrán a disposición cuarenta y cinco mil ejemplares de 4,500 títulos que abarcan una amplia diversidad temática: literatura, historia, filosofía, química, música, teatro, artes visuales, antropología, cine, gastronomía y mucho más.

Entre las colecciones que ofrecerá Libros UNAM destacan las emblemáticas Pequeños Grandes Ensayos, Relato Licenciado Vidriera, Material de Lectura y Miradas en la Oscuridad, al igual que publicaciones periódicas como la revista ¿Cómo Ves? El Remate, además, contará con un programa de actividades que incluirá talleres, partidas de ajedrez y presentaciones de danza, que acompañarán la visita del público asistente.

Durante los cinco días del Remate de Libros UNAM, se podrán adquirir ejemplares desde los 10 pesos y aprovechar descuentos de hasta el 80% sin necesidad de presentar credencial de la UNAM. Lunes 18 de agosto: de 12:00 a 19:00 horas; martes 19 al jueves 21: de 10:00 a 19:00 horas; y el viernes 22 de agosto: de 10:00 a 17:00 horas.

Gran Remate de libros UNAM ı Foto: Especial

13. Conducta impropia. Cine

Proyección y conversatorio. Documental Conducta impropia (1983) de los cineastas Néstor Almendros (España) y Orlando Jiménez-Leal (Cuba), que mediante testimonios de figuras del arte y la literatura de la Isla hace una denuncia de la violación de los derechos humanos en los 60/70/80 por parte del régimen dictatorial encabezado por Fidel Castro. Trata sobre la persecución de homosexuales e intelectuales en Cuba desde los inicios de la Revolución Cubana hasta los años 80. Entrevista a varios nombres relevantes de la cultura cubana (Lorenzo Monreal, Reinaldo Arenas, Jorge Ronet, Luis Lazo, Mireya Robles, Rafael de Palet, Jorge Lago, Heberto Padilla, José Mario Rodríguez, Guillermo Cabrera Infante) y se demuestra la existencia de campos de concentración para gays en la Cuba de Fidel Castro.

Participan como ponentes los investigadores y expertos en la situación sociopolítica de Cuba: Eduardo Matías y David Ramón.

Dónde: Foro Somos Voces. Niza 23-A. Colonia Juárez. Zona Rosa. CDMX

Cuándo: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 5 PM (17:00 horas)

Entrada libre

Conducta impropia. Cine ı Foto: Especial