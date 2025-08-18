Chocan FCE y testigos sobre libros en San Diego

Aunque el Fondo de Cultura Económica (FCE) aclaró sobre el cierre de su bodega en San Diego, Estados Unidos, que los siete mil libros que se encuentran en un estacionamiento están almacenados, en “espera de ser reempacados y redistribuidos durante la próxima semana”, una maestra originaria de Tijuana aseguró a La Razón que los ejemplares estaban abandonados, por eso rescató cerca de mil el viernes pasado.

“Tienen un mes esos libros ahí y no están almacenados, porque tienen que estar cubiertos, ni siquiera hay una lona encima, es absurdo. Estaban cubiertos de polvo de semanas, se nota que están medio doblados por el sol, descoloridos”, dijo a La Razón la maestra de secundaria Alejandra Blancarte, quien junto con su esposa, Cristina Márquez, también docente, pero de preparatoria, acudió al estacionamiento ubicado detrás de las oficinas del sheriff del condado de San Diego.

El Tip: Hay libros de relatos cortos de Elena Poniatowska, de Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. y obras de Rosario Castellanos.

La profesora contó que a través de un editor de Tijuana supo de los libros en dicho estacionamiento y decidió acudir por ejemplares que ahora usará para sus clases, para los círculos de lectura de su esposa y los estudiantes de secundaria. Además, ya donaron 100 a la Facultad de la Universidad de las Californianas Internacional y regalarán los restantes el próximo sábado en el Parque Teniente Guerrero, de 13:00 a 18:00 horas.

“Nos enteramos en San Diego, por una persona que le estaba dando diario mantenimiento al lugar para que no estuviera muy desordenado, que tenían poco más de un mes; llegaron a principio de julio los libros. Esto fue lo que quedó de las donaciones que hicieron a lo largo de seis meses; no lo pudieron acomodar en bibliotecas, asociaciones civiles, en escuelas o espacios en Tijuana. Esta persona nos dijo que se cree que hubo un desacuerdo entre los gobiernos de ambos países para traerlos a Tijuana; ya no quisieron invertir en eso”, comentó Alejandra Blancarte.

Aunque el FCE, que dirige Paco Ignacio Taibo II, donó gran parte de los 90 mil 400 ejemplares a 27 instituciones y asociaciones civiles de EU y cinco de México, entre ellas la Escuela Migrante de Tijuana-Love Does y la sala de lectura Juguemos a Leer, la profesora lamentó que la mayoría de los libros no se haya trasladado a la ciudad fronteriza de Baja California, que no cuenta con una infraestructura de librerías.

“Me da mucho coraje, porque sí tenemos necesidad; anda uno como docente cargando una maleta con libros, pagando las copias, trayendo libros cuando vamos al centro porque no hay una librería del FCE, no hay librerías como en Hermosillo. ¿Por qué no los trajeron a Tijuana desde el inicio de las donaciones? Si algo sobra en nuestra ciudad son las asociaciones civiles que trabajan con personas de escasos recursos, con migrantes, con mujeres sobrevivientes de violencia familiar. Hay necesidades en Tijuana. Me parece sencillo dejarlos en San Diego”, expresó.

En el comunicado que firmó Paco Ignacio Taibo II se señaló que la bodega de San Diego “generaba gastos absurdos”, por lo que se tomó la decisión de cerrarla.

Ezra Alcázar, gerente de Vinculación Internacional, dijo que los libros en San Diego “están en proceso de donación y distribución gratuita con el apoyo de la Biblioteca del Condado.