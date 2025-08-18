Despiden a Antonio Calera-Grobet, poeta y fundador de La Bota

Antonio Calera-Grobet destacó más allá de su obra poética. Son recordados los múltiples esfuerzos que hizo para promover la literatura, en especial la poesía, desde los libros que regalaba a los comensales de la Hostería La Bota-Culturbar, que fundó, hasta los creadores que invitó en la famosa La Chula Mantarraya, la combi amarilla con la que llevó presentaciones de libros y talleres a diversos puntos de la Ciudad de México, o los más de mil títulos que regaló en la Little Free Library, en Zempoala, en la Narvarte, o las postales que obsequió con poemas de diversos autores.

Por eso, la noche del sábado, cuando se dio a conocer su fallecimiento a los 51 años en Progreso, Yucatán, amigos, poetas, escritores, instituciones culturales y dramaturgos resaltaron las aportaciones del autor de Yendo (2014) y Sed de jaguar (2018).

Su muerte conmocionó debido a que falleció ahogado cerca del malecón de Progreso. Ingresó al mar y, de acuerdo con testigos, comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Cuando lo rescataron, paramédicos le dieron reanimación, pero no pudieron salvarle la vida, informaron El Sol de Yucatán y el Diario de Yucatán.

“Hay noticias que uno no puede compartir porque espera que no sean ciertas, que alguien las desmienta y, aunque uno las lea, sigue ahí la esperanza. Porque hay personas imprescindibles por su amor por la poesía, otra forma de vivir. Ése eras tú, Antonio Calera, no puedes morir”, expresó la poeta María Rivera.

Mientras que el escritor Guillermo Fadanelli compartió: “La muerte de mi querido amigo, Antonio Calera-Grobet, me hace pensar en la vida placentera de mil rufianes que nos hacen más amarga la vida. Nos veremos pronto, querido amigo”.

Por su parte, el novelista y ensayista José Gordon le dedicó un extenso texto en el que recordó una conversación que tuvo con él en la Casa Vecina. Calera-Grobet le habló sobre la difusión de la poesía.

“Tenemos un ejército de chavos que salen a las calles, a los microbuses, para volantear poemas. Los obreros, las mujeres que vienen del trabajo, los policías del barrio, se encuentran con aforismos de Gómez de la Serna, versos de Borges, de Julio Torri, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos y Cintio Vitier, frases de Jodorowsky y letras de Gustavo Cerati. Hay sorpresa. De eso se trata, de que la gente se encuentre con la poesía en los soportes de su vida cotidiana. Lautréamont decía que la poesía tenía que ser hecha por todos y para todos. La tenemos que encontrar en todos lados”, le contó a José Gordon aquella vez.

El poeta y promotor cultural encontró mil maneras para acercar la poesía a la gente y en esa misma charla con José Gordon le dijo cómo dejaban versos en portavasos o tiras de papel. “Es para que la gente encuentre poesía para toda ocasión: para ligues, para bodas, para momentos de soledad, para celebrarse a sí mismos”, le compartió.

Dicho trabajo de promoción de la poesía lo destacó CulturaUNAM en redes sociales: “Generoso, persistente e inquebrantable, el poeta, editor y promotor cultural Antonio Calera-Grobet trabajó de manera independiente para impulsar la literatura de los márgenes. Con su foro móvil, el legendario bar Hostería La Bota, en el Centro Histórico, sus comilonas colectivas y sus festivales de poesía, se convirtió en epicentro de la creatividad. Despedimos a un hombre que hizo de la cultura un ejercicio colectivo y amoroso”.

Recientemente, en febrero pasado, Antonio Calera-Grobet anunció el cierre de Mantarraya Ediciones después de más de 20 años y la publicación de 80 títulos. Iba a comenzar otra etapa.