Fernanda Trías reconstruye la violencia y la fuerza natural

La narradora Fernanda Trías (Uruguay, 1976) presenta El monte de las furias (Random House, 2025): fábula narrativa en que los espacios se convierten en zonas de ensimismamiento y el tiempo discurre al compás de los destellos de la memoria. La falda de una montaña está habitada por una mujer cuya faena se centra en avistar la soledad del paisaje que es también su propio desamparo. Escribe un cuaderno donde sella las improntas de sus recuerdos que dialogan con su aparente tranquila rutina interrumpida por un centinela vecino y unas devotas que pretenden integrarla a su orden religiosa.

“Novela que escribí en Bogotá, entre 2020 y 2023, acompañada de los cerros orientales. Propongo un escenario abierto en esa inmensa franja espacial, la cual deriva en una atmósfera claustrofóbica por esas jornadas largas y monótonas que son minúsculas dentro de la narración del ‘tiempo geológico’ de la montaña. He querido reafirmar mi concepción de que los espacios son en realidad zonas anímicas e introspectivas, y que el tiempo no es más que una suma de retumbos de la memoria”, dijo la autora a La Razón.

¿Escritura en medio de la pandemia del Covid? Vivía en un apartamento situado en el oriente de Bogotá, Colombia, entre montañas que era lo único que podía ver, quedé encerrada con la vista panorámica de las cordilleras. En esa época me vino el impulso incontrolable de escribir, iba a enloquecer si no lo hacía: me concentré en la escritura para olvidar el coronavirus.

¿La montaña como un ser distintivo de la naturaleza? Me interesaba explorar en el ‘vínculo secreto’ que tenemos con la naturaleza. Éramos las montañas y yo en una relación de complicidad. Poco a poco alimenté esa fantasía a través de una obstinada observación: las vi como seres entrañables.

¿La protagonista establece afinidad con la naturaleza en un cuidado por los ‘cuerpos’ que la rodean? Ella va entrando en comunión con el entorno en acciones límites. Y aparece el primer cuerpo en su jardín que ella cuida con esmero. Cuerpos que no son personas ni tampoco cosas: ¿qué es un cuerpo? Aquí son personas desconocidas, sin identificación: el cuidado de ella se convierte en un acto de amor.

¿Influjos de Mario Levrero en la concepción de los gestos de los personajes? Mis novelas se nutren de temas obsesivos que me asedian, los cuales se trenzan a través de un proceso muy contemplativo cercano a Levrero. Cada cosa se reubica en la trama de mis historias de manera natural, sin prisa.

¿Narración emplazada desde el punto de vista de la montaña con capacidad de ‘sentir’ y ‘recordar’? Quería dialogar y acercarme con una otredad no humana. Me preguntaba cómo sería el sentir no humano. Pensaba en el lenguaje de las plantas. Aquí me atrevo a hacerlo desde la ficción, lo hago desde la perspectiva de la tercera persona. El tiempo geológico lo entretejo con el mito relacionado con nuestro origen.

¿Cuadernos de la protagonista donde plasma lo cotidiano y sus recuerdos? Sabemos por los cuadernos de la relación compleja con la madre y el amor que sentía por su abuela. La relación con la madre es oscura; pero, la abuela fue una simetría más refulgente que logró un equilibrio. La soledad del paraje es su soledad.

¿La maternidad como temática recurrente en su obra? No pretendo suscribir en esta novela que la maternidad es oscura. La maternidad tiene muchas gradaciones, desde lo más esplendente hasta lo más sombrío.

¿Prosa con sugestivas improntas poéticas? No puedo escribir poemas. Siento que hay un gran acto de resistencia en escribir poesía. La protagonista explora en cómo comunicarse de otra manera con esa corporalidad no humana: la montaña. Para mí el desafío era llegar a ese lugar de la poesía.

Presentación

Cuándo: 21 de agosto

Dónde: Librería Gandhi Mauricio Achar

Horario: 19:00 horas