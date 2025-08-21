¿Quién era y de qué murió Huemanzin Rodríguez?

Este jueves 21 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez, reconocido por su labor como conductor del programa Semanario N22 de Canal 22. La noticia fue confirmada en redes sociales por su esposa, Ane Rosnes, quien informó que el comunicador murió el miércoles 20 de agosto en Rygge, Noruega, lugar donde residía desde hace algunos años.

¿De qué murió Huemanzin Rodríguez, referente del periodismo cultural?

De acuerdo con algunos reportes, Huemanzin Rodríguez perdió la vida tras enfrentar una larga y difícil batalla contra el cáncer, enfermedad que decidió mantener en privado hasta el final. Se espera que más adelante su familia brinde detalles al respecto.

El perfil oficial de redes sociales de Canal 22 anunció el deceso acompañado por un poema de Fernando Pessoa, uno de los escritores predilectos del periodista cultural.

TE RECOMENDAMOS: Brindar entre amigos San Luis Potosí se prepara para la gran fiesta cervecera

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá.

¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!/¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco!/Nada se sabe, todo se imagina./Circúndate de rosas, ama, bebe,y calla. El resto es nada.

Fernando Pessoa"

Su muerte representa una gran pérdida para el medio cultural en México por lo que, amigos, compañeros y público de Canal 22, enviaron sus condolencias a la familia de Huemanzin. Además, recordaron su trayectoria y expresaron respeto por su legado.

Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal.



Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá.



Tão cedo passa tudo quanto passa!

Morre tão jovem ante os deuses quanto

Morre! Tudo é tão pouco!

Nada se… pic.twitter.com/end256TNO4 — Canal 22 México (@Canal22) August 21, 2025

¿Quién era Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez nació en 1974 e inició su trayectoria en la televisión a temprana edad, pues con apenas 9 años ya participaba en el programa Pequeños Viajeros, transmitido por Imevisión. En este espacio realizó reportajes sobre diferentes estados del país, lo que marcó el inicio de su carrera en el periodismo cultural.

Luego, con 20 años, y aun siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), logró integrarse a Canal 22, donde comenzó a desempeñarse de forma profesional en el ámbito periodístico. A lo largo de su carrera en ese canal, Huemanzin ocupó múltiples roles, pues trabajó como camarógrafo, reportero, realizador, director y conductor.

Con el tiempo logró consolidarse como una figura clave dentro del periodismo cultural, área que fue su principal interés.

Uno de los programas más emblemáticos de su carrera fue Semanario N22, el cual condujo junto a Irma Gallo y que se convirtió en uno de los espacios más representativos de su trabajo.

En cuanto a su vida personal, se sabe que Huemanzin Rodríguez estuvo casado con Ane Rosnes y desde 2021 vivía en Noruega. A pesar de la distancia, nunca dejó de colaborar con Canal 22, ya que enviaba cápsulas con contenido cultural.