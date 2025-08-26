Sofía G. Buzali explora el mundo interior de Clarice Lispector.

La narradora, editora y especialista en artes plásticas Sofía G. Buzali ha entregado varias biografías noveladas de trascendentales mujeres, entre las cuales destacan Leonora antes de Leonora sobre la vida de la pintora Leonora Carrington; Marguerite, intensidad y dolor de una vida, basada en la vida de la escritora francesa Marguerite Duras; y Mi nombre es Lucía Joyce, donde recrea pasajes de la vida de la hija del escritor James Joyce. Ahora publica Ella, Clarice Lispector (Editorial Dos Líneas, 2025) sustentada en la vida de la gran figura de la literatura brasileña, autora de la aclamada novela La hora de la estrella, entre otros libros axiomáticos de la literatura latinoamericana.

Buzali, lectora incondicional de Lispector, profesa fascinación por su obra narrativa conformada por personajes entrañables. Biografía novelada que nace de una rigurosa investigación (lecturas de biografías, archivos audiovisuales, entrevistas con escritores cercanos a la autora, revisión de estudios académicos...) con el objetivo de vislumbrar los hilos y coordenadas de una mujer extraordinaria. Relato de hechos biográficos y también un repertorio ficcional que alimenta el transcurrir de Lispector como madre, esposa y escritora.

“Realice una exploración por momentos cruciales de la vida de Lispector a través de pasajes de su infancia, migración a Brasil desde Ucrania, pasión por la escritura y relación con el universo artístico de Brasil. Indago en la repercusión que tuvo en el medio intelectual la aparición de su primer libro Cerca del corazón salvaje que publicó cuando tenía 19 años. Este libro mío es una muestra de mi fascinación por ella a partir de la complejidad de su personalidad y la riqueza de su vasta obra”, dijo Sofía G. Buzali a La Razón.

¿Reconstrucción de una vida delineada en el dolor desde la infancia? Clarice estuvo cercana a lo aciago, desde sus primeros años, en un diálogo con el dolor y el silencio. Nació en Ucrania, en el seno de una familia judía acorralada por la violencia. Espantoso nacimiento para curar a su madre enferma de sífilis después de una violación. Matrimonio complejo con un diplomático, su maternidad, sus adicciones, la enfermedad y la perseverancia de la escritura como forma de salvación y resistencia.

¿Apela usted a la imaginación para especular sobre algunas perplejidades de Lispector? Hay una indagación en la vida de la escritora brasileña requerida por los afectos. Narro todo lo que sabemos de ella, pero recurro a la ficción para labrar sus sentimientos ante el desconcierto de la maternidad, la fragilidad del cuerpo, las irresoluciones entre autonomía y pretensión, la soledad, el matrimonio o la vida familiar: temas complejos presentes en sus libros. Ella decía que “la lucha por la vida es un acto solitario”.

¿Cómo se adentró usted al seductor cosmos de Clarice Lispector? Siempre quise vislumbrar su piedad, su misticismo, esa manera única de revelar los enigmas de los devaneos existenciales. Cada lectura de una de sus narraciones me dejaba la sensación de mi soledad ante el mundo. En esta novela vuelvo a ella, la invoco y dibujo asideros para comprenderla hasta las últimas consecuencias.

¿Develación del universo íntimo de Lispector? No sólo me detengo en eventos biográficos, que cualquiera puede descubrir leyendo la imprescindible biografía que Benjamin Moser publicó sobre ella. Me interesaba meterme en el ‘mundo clariciano’: su universo íntimo, enigmático donde la mujer aparece en toda su fragilidad. Escribir sobre ella fue también un acto de reconocerme a mí misma.

Ficha

Ella, Clarice Lispector

Autora: Sofía G. Buzali

Género: Biografía novelada

Editorial: Dos Líneas, 2025

