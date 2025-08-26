Filuni se inaugura resaltando la literatura y poesía chilena

Este martes se inauguró la VII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) con el conversatorio “Al sur de la palabra: Poesía y Memoria en la Literatura Chilena” con la participación de Alejandro Zambra y Daniela Catrileo en una mesa moderada por Rosa Beltrán. Se dilucidaron los frisos de los índices de la memoria en la creación poética y las tajaduras de las heridas de la dictadura militar tras el Golpe de Estado de Pinochet.

La filósofa y narradora Daniela Catrileo refirió que “la memoria es una cadencia que me retumba de la presencia interior de la infancia , imágenes imborrables que están adentro, sobre todo en los reflujos de la creación poética. Estoy en México y siento que la magia literaria es una sola en los ecos de la identidad que nos hermana”.

Daniela Catrileo, autora de "Río Herido", "Piñén" y "Chilco". ı Foto: Universidad de Chile

Rosa Beltrán preguntó a los escritores chilenos sobre su perspectiva de la historia reciente chilena en lo que ha significado el Golpe de Estado que derivó en una dictadura militar.

“La historia de Chile está marcada por la presencia de Pinochet. Crecí en los años 90 con los retumbos de la dictadura, ha sido imposible escribir sin esas resonancias, a veces son imágenes como una canción de cuna que se complementa con los silencios familiares y los dolores se imbuyen con ese suceso tan determinante en la historia de mi país”, abundó la autora de la aclamada novela “Chilco”.

“No estar viviendo en Chile, me ha obligado a reconfigurar el lenguaje en una recuperación de palabras perdidas y una apropiación de un habla que me abriga aquí en México donde nació mi hijo, quien constantemente me confronta por mis expresiones chilenas. Sin embargo, los vínculos de la literatura mexicana con la chilena han hecho posible la recuperación de la memoria. Recuerdo que yo decía que México quedaba lejos, pero los temblores del año 1985 aquí y en Chile cuando yo tenía 10 años me unió en el entorno de lo que llamo ‘heredades en movimiento’ en un entramado de franjas de identidad”, expresó el narrador Alejandro Zambra.

La moderadora le preguntó a Zambra por qué decidió residir en México: “Me enamoré de una mexicana, la escritora Jazmina Barrera, y me vino la necesidad de arraigarme con una familia. Aquí escribo, aquí sueño, aquí descubro y vislumbro las redes de los vínculos de la poesía mexicana con la chilena ”, precisó el autor de la popular novela La vida privada de los árboles.

Alejandro Zambra, poeta chileno. ı Foto: Universidad de Chile

“Me identifico con la riqueza de la vasta literatura de este país. Leo un texto de un poeta mexicano o latinoamericano y reafirmo mi convicción de que lo pudo haber escrito un poeta chileno. Soy integrante de una familia literaria latinoamericana. Reitero que una cadencia nos une, es significativo que la Universidad de Chile sea la invitada de honor en este encuentro editorial”, concluyó Daniela Catrileo.

México y Chile inauguran la Filuni 2025

En el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), autoridades universitarias y académicas de Chile y de México abrieron las puertas de la VII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

Al inaugurar el evento, en representación del rector Leonardo Lomelí Vanegas, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, aseguró que “las universidades, con su razón de ser humanista y científica, están llamadas a salvaguardar la cultura y contribuir a la defensa de la igualdad, la no violencia la libertad y la justicia. Este encuentro nos recuerda que el libro universitario es un bien público que enlaza saberes y comunidades”.

Por su parte, Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional, precisó: “De ahí la pertinencia de esta séptima edición que congrega a más de 350 sellos editoriales de 16 países y ofrece una programación de más de 370 actividades académicas y culturales, entre ellas presentaciones de libros, coloquios, conferencias, talleres, teatro y cine. Desde su creación en 2017, se ha afirmado como referente de la vida académica, cultural y editorial de Iberoamérica”.

Rosa Devés Alessandri, rectora de la Universidad de Chile, reiteró que “en un mundo cargado de discursos populistas y tendencias al aislacionismo, las universidades se erigen como espacios vitales de cooperación internacional, de comunicación entre culturas y de colaboración académica. Este encuentro es más que una feria, es una celebración del espíritu que nos hermana, o la confirmación de que Chile y México, desde sus universidades públicas, pueden y deben seguir construyendo juntos el porvenir de conocimiento, justicia y esperanza”.

En tanto, Socorro Venegas, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, aseveró que “la Filuni está cimentada en una condición esperanzadora y optimista que se construye en la exploración y el hallazgo, en la revelación de nuevos mundos y viajes interiores, otros horizontes posibles para construirlos y vivirlos. Formamos y acompañamos a lectores pues la creación y expansión del conocimiento, están en el centro del origen, la responsabilidad y la razón de ser de una universidad”.

Se anunció la entrega del Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial a Ana Isabel González González por su trayectoria excepcional, su dedicación a la edición universitaria y su liderazgo en el ámbito editorial iberoamericano, quien no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud.

La presidenta de la Unión de Editoriales Españolas, María Isabel Cabrera García, leyó un mensaje de la galardonada, donde expuso que “la relación del libro y la universidad es milenaria y constituye un honor recibir este reconocimiento”.

Completaron la asistencia a la apertura de la Feria Pilar Barba Buscaglia, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile; y Laura Beatriz Moreno Rodríguez, embajadora de México en Chile.

VII edición de la FILUNI. ı Foto: UNAM

Al término de la ceremonia se realizó un corrido por los stands de la Feria donde están presentes editoriales de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Guatemala.

La Feria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 10:00 a 19:00 horas con entrada libre.

cehr