Para David Flores Rubio, la fotografía de danza va más allá de lo estético, es adentrarse en la técnica de los bailarines, reflejar el arte del movimiento corporal y lograr que las bailarinas se reconcilien con su arte y su cuerpo. Es lo que busca compartir en su próxima masterclass Danzografía: fotografiar el cuerpo en movimiento, mañana a las 19:00 horas en el Museo de la Cancillería como parte de la Noche de museos.

“Quiero generar la inquietud en otros fotógrafos de ir a ver funciones de danza sin llevar cámara, para que aprendan a apreciar el arte del movimiento corporal, para que distingan entre butoh, ballet, heels y todos los géneros de danza que existen, para que se dejen conmover profundamente por una bailarina contemporánea, se contagien de la energía vital de las danzas urbanas y gocen con los ritmos latinoamericanos y africanos”, compartió David Flores Rubio en entrevista con La Razón.

El fotógrafo, quien ha retratado a múltiples bailarines y bailarinas de la escena dancística nacional, señaló que es importante alcanzar ese nivel de conciencia, pues “no sólo la danza ganará, también la fotografía, porque como gremio comenzaremos a generar más imágenes que no sólo sean superficialmente bonitas, sino que realmente tengan profundidad emocional e impacto estético”.

Dijo que es necesario continuar en la profesionalización de este tipo de imágenes, ya que generalmente se suele retratar sólo lo estético de un cuerpo sin ir más allá. “Hay muchas fotos de bailarinas, pero hay muy pocas fotos de danza. Prácticamente todos los fotógrafos amateurs y profesionales han tomado fotos, algunas preciosas, de bailarinas modelando. El problema es que muy frecuentemente las fotografían como modelos, no como las artistas que realmente son. Se dejan distraer por la fachada de su belleza”, compartió.

Al ir más allá de la belleza, David Flores Rubio ha encontrado grandes satisfacciones, por ejemplo, que después de una sesión de fotos una bailarina se dé cuenta “de su verdadero poderío y se reconcilie con su danza, incluso con su propio cuerpo”.

“He fotografiado bailarinas después de dar a luz o tras recuperarse de una lesión, momentos especialmente delicados, encrucijadas artísticas y corporales, en las que está en juego mucho más que una profesión, sino incluso una forma de vida.

“Una vez una bailarina me dijo que venía a mi estudio a despedirse de su danza, pero al ver todo lo que aún tenía, sintió que aún no era la hora y se convenció de volver a hacer castings y audiciones. Ahora la veo bailando por todos lados”, recordó Flores Rubio.

Siempre ha buscado que las bailarinas vean la fuerza de su trabajo, pues “dudan de sí mismas permanentemente, así que ponerme como un espejo que les demuestra su verdadero poder siempre es profundamente satisfactorio”, añadió.

La masterclass será gratuita y contará con un aforo máximo de 100 personas. Es necesario registrarse mandando un correo a museodelacancilleria@sre.gob.mx

Master class

Cuándo: 27 de agosto

Dónde: Museo de la Cancillería

Horario: 19:00 horas