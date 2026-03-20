Leslie Jamison ahora explora el mito del minotauro

Luego de haber publicado Huella de los días: La adicción y sus repercusiones y Astillas, que abordan algunos pasajes de su vida, la escritora y ensayista estadounidense Leslie Jamison se embarcará totalmente en la ficción en la próxima novela que llegará en 2027 a Estados Unidos.

En este libro se adentrará en el mito del Minotauro, al tiempo que aborda aspectos de su vida, pero con la libertad que le da la ficción, adelantó en entrevista con La Razón.

“Mi siguiente libro, que se publicará el próximo año, es una novela en la que hay mucha distancia con mi vida. Empieza con los mitos griegos, con la historia del Minotauro y la madre del Minotauro; una historia del pasado que también es sobre mi vida, pero a través de un espejo oscuro”, compartió Leslie Jamison.

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En lo que dicho libro se publica, presenta en México su más reciente obra Astillas, en la que aborda su divorcio y cómo vivió la experiencia de convertirse en madre. Texto que para ella es como “un museo” en el que guardó los momentos que compartió con su expareja.

“Es como una casa para el amor que murió. No es posible hablar con mi exesposo de persona a persona sobre el amor, el pasado, el tiempo que compartimos, pero en el libro es posible hacer un museo para todos los momentos que compartimos, el amor, las cosas bellas, preciosas”, dijo la autora.

Leslie Jamison contó que cuando comenzó a escribir el libro tenía escritas en su computadora “emociones que eran como astillas”, momentos de lo que había vivido durante el desmoronamiento de su matrimonio, que luego trató de unir como si fuera una especie de kintsugi, una técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas.

“Después de dos o tres años me era posible escribir sin coraje y sin vergüenza. La primera versión tenía muchos momentos de ira con mi exesposo.

“Era como una especie de abogada persiguiéndolo, pero con el paso del tiempo se volvió una autorreflexión para saber cuál había sido mi culpa y la responsabilidad que tenía en toda esta relación”, recordó.

Entre las preguntas que comenzó a plantearse desde la página cuatro del libro estuvo: ¿cómo las cosas no pueden ser completas?, pues al tiempo que su relación se acababa crecía el amor por su hija, y vivía lo que significaba ser madre, un aspecto lleno de contradicciones y pérdidas.

“En el pasado tuve la fantasía de que el amor, la emoción y la tristeza eran totales, pero con el paso de los años aprendí que no es posible mantener una emoción pura. Cada parte de la felicidad va a tener un rasgo de ruptura”, expresó.

Por eso mismo, uno de sus grandes aprendizajes fue reconocer que “la ruptura y el amor ocurren en el mismo tiempo”. Además de que, en lugar de pensar en escribir historias que “nunca se han escrito”, lo cual es imposible, es mejor “hacer preguntas que excaven en las complejidades de la experiencia”.

Después de haber presentado Astillas en la Ciudad de México, Leslie Jamison participa hoy en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) a las 18:30 horas. Conversará de su obra con Elvira Liceaga en el Salón Chichén Itzá del Centro Cultural Universitario de Mérida.

Astillas │ Autora: Leslie Jamison ı Foto: Especial

Astillas

Autora: Leslie Jamison

Editorial: Anagrama

Año: 2025