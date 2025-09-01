Primer Informe de Gobierno, ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Cultura? 

En su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum esbozó solo algunas pinceladas de las acciones que han llevado a cabo en el ámbito de la cultura.

BECAS JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

Destacó el programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, que ha beneficiado a 398 mil 269 universitarios de instituciones públicas.

LIBROS DEL FCE

Resaltó el lanzamiento en diciembre próximo de 25 libros para el 25 del Fondo de Cultura Económica, “una iniciativa conjunta que hemos hecho con diversos países de América Latina con el compromiso de acercar a nuevas generaciones a obras de García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Juan Gelman”, comentó.

MÉXICO CANTA

Además, resaltó el concurso México Canta, en el que fomentan “la música mexicana que no haga apología, ni al consumo de las drogas, ni a la violencia”. El programa forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas de Gobierno de México. El domingo pasado fue elegida la tercer semifinalista.

¡Hoy es la tercera semifinal de México Canta con las 8 voces más destacadas de la región oeste de Estados Unidos! Cada participante trae su historia, estilo, energía, y están listas y listos para conectar con el público y demostrar la fuerza y la diversidad de la música…

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Sin detallar cifras ni las labores que se realizaron, indicó que se invirtió en las escuelas de formación artística y la eliminación de las cuotas de inscripción.

Durante este Gobierno se ha puesto énfasis en el reforzamiento de la educación artística con la rehabilitación de las escuelas y la mejora en los programas de estudio, ya que han dicho que no se ha hecho en los últimos 40 años. El pasado 28 de agosto, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, en un video informó que se van a intervenir diversas escuelas. “Actualmente estamos trabajando en 34 escuelas: la de danza, la de teatro, la de música, el conservatorio; les estaremos mostrando los avances”, dijo, sin especificar la inversión que se ha hecho.

INAUGURACIONES

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la “reinauguración” de la Cineteca Chapultepec, de la que se había anunciado su apertura en septiembre del año pasado, pero cerró temporalmente debido a los múltiples trabajos que quedaban pendientes. En agosto pasado reabrió y ahora ya cuenta con una programación constante.

La mandataria también celebró la apertura del Museo Mujeres en la Historia en el Palacio Nacional.

Un complejo con contenido cinematográfico de calidad al poniente de la ciudad:



¡Descubre la Cineteca Nacional Chapultepec 🟢#ElBosqueNosUne! 🦗🎬



📌Te esperamos en Avenida Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.



¡Descubre la Cineteca Nacional Chapultepec! Te esperamos en Avenida Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.