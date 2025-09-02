Leonora Carrington cobra vida en el cine bajo la mirada de Poniatowska

La indómita vida y prolífica trayectoria artística de la famosa surrealista Leonora Carrington llega a la pantalla grande con Leonora, una cinta que es una fiel adaptación de la novela homónima de Elena Poniatowska y que está dirigida por Thor Klein y Lena Vurma.

La película, que tuvo el aval de la escritora mexicana, explora no sólo el mundo imaginario y surrealista que creó en sus obras, sino que también indaga en las amistades, amores y vínculos que marcaron su existencia, en especial, la profunda relación con la artista española Remedios Varo.

En entrevista con La Razón, el director alemán Thor Klein recordó que el proyecto nació casi por accidente. “Lena descubrió a Leonora Carrington antes que yo y luego encontré el libro de Elena Poniatowska en una biblioteca en Berlín, en 2017. Desde el primer momento me cautivó su estilo, que equilibra una gran labor periodística con la literatura”.

TE RECOMENDAMOS: Festival Cultura UNAM apuesta por construir diálogos

Un fotoarte basado en el cartel de la película. Fotos›Especial

La producción retoma hechos históricos relevantes de la vida de Carrington y, precisamente, uno de los más destacados da pie al inicio de la trama, cuando tras la ocupación nazi en Francia en 1940, la artista huye al sur, donde sufre una crisis emocional. “Hay una escena en que el mundo interior y exterior de Leonora colapsan, como si fuera un espejo; para mí fue muy cinemática y ése fue el punto de partida para hacer la película”, explicó Thor Klein.

Para los directores, el primer contacto con la escritora Elena Poniatowska fue determinante. “Volamos a la Ciudad de México en 2017 para conocerla, nos recibió en su casa y tomamos té. Más que hablar del libro, nos contó anécdotas personales con Carrington, porque también eran amigas. Después de esa reunión confió en nosotros y nos dijo: ‘Sí, adelante’. Incluso nos ayudó a contactar a Pedro Friedeberg y Alan Glass, amigos de Leonora”, contó Lena Vurma.

Asimismo, Thor Klein adelantó que Poniatowska vio la película recientemente y tiene su visto bueno. “Estábamos muy nerviosos porque no sólo conocía a Leonora personalmente, sino que también escribió el libro, pero dijo que la cinta era muy leal a su novela y también a Carrington, creo que realmente le gustó, lo que es un muy buen sentimiento para nosotros”, dijo el director alemán.

La historia sigue los pasos de la pintora británico-mexicana en nuestro país, principalmente en la década de 1930.

Para Thor Klein, una parte esencial de la adaptación fue rescatar las relaciones de la artista con aquellas personas con quienes estuvo más allegada, especialmente con Remedios Varo. “Leonora se basa en sus relaciones, las amistades que tenía y los sentimientos que compartían, en particular con Remedios. Esa relación es la columna vertebral de la cinta es algo que tomé de la novela. Poniatowska lo había descrito muy bien en el libro con tantas escenas hermosas; traté de tomar la esencia”, dijo.

En ese sentido, la actriz que interpreta a Remedios Varo, Ca-ssandra Cianghero-tti, destacó la fuerza creativa de Carrington: “Hubo hace tiempo una exposición de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno y me conmovió ver la magnitud de su obra: escribió teatro, retrató personajes, hizo tapetes, su plástica era enorme. Entendí a qué nivel una persona puede ser creativa. Como actriz, a veces sentimos que somos títeres de las ideas de otros, pero ver a una figura como ella me inspiró profundamente”, comentó la actriz en entrevista con La Razón.

De Remedios Varo, resaltó: “Levantaba pasiones, era divertida y optimista. No hay mucho registro audiovisual, la conoces más a través de su obra, pero se siente que era alguien con una visión distinta del mundo. Ambas creían profundamente en otros universos y en esa capacidad de escuchar energías. Eso marcó su amistad con Leonora Carrington”, explicó sobre la relación que se refleja en la cinta que se estrena este jueves.

Leonora

DIRECCIÓN: Thor Klein y Lena Vurma

ESTRENO: 4 de septiembre

DURACIÓN: 103 minutos