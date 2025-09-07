Fallece el poeta, crítico de arte y comisario plástico cubano Osvaldo Sánchez Crespo

El poeta, curador y crítico de arte cubano Osvaldo Sánchez Crespo (1958–2025) falleció ayer sábado, 6 de septiembre, en Mérida, Yucatán víctima de un cáncer que lo venía aquejando desde hace varios años. Sánchez Crespo, figura influyente de la plástica contemporánea en América Latina, se afincó en la Ciudad de México en los años 90 y llegó a ser director del Museo de Arte Carrillo Gil (1997-2000), del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo (2000 - 2001) y del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (2007-2012).

Su labor como comisario se proyectó en espacios internacionales al formar parte del Comité de Selección de Documenta 14 en Kassel y asimismo integró el Comité Asesor de Haus der Welt en Berlín, Alemania.

Cofundador del Patronato de Arte Contemporáneo en México, participó como co-curador del proyecto internacional de arte público inSite 2000-2001, además de fungir como director artístico y curador de inSite/Prácticas artísticas en el dominio público en Tijuana-San Diego (2001-2006). En años reciente dirigió el proyecto InSite Casa Gallina en la Ciudad de México.

En 1982, se alzó con el más importante galardón de la poesía joven en Cuba (Premio David) con Matar al último venado, cuaderno de versos que tuvo mucho alcance y proyección en el panorama de la poesía cubana de los años 80-90. Guionista de las películas cubanas Papeles secundarios (1989), ganadora en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana; Mujer transparente (1990); y del cortometraje Fortuna lo que ha querido (1991), Premio Coral del certamen del Nuevo Cine Latinoamericano.

Sánchez Crespo fue docente en la Escuela de Arte San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, así como docente-investigador en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; y profesor en la Escuela Superior de Arte de Yucatán. Su encomiable faena como formador de nuevas generaciones de artistas y curadores de arte es reconocida por su paso por esas instituciones académicas.

Sánchez Crespo deja un significativo legado en las plazas museísticas de México y el resto de América Latina con proyecciones en Estados Unidos y Europa, amén de importantes iniciativas en el arte plástico, cine y literatura. Su muerte traza la ausencia de una de las figuras más autorizadas, influyentes y respetada en el panorama cultural cubano y latinoamericano de las últimas décadas.

“Osvaldo Sánchez Crespo, un intelectual que supo concertar innovación, creatividad, rigor crítico y sensibilidad humana; indiscutiblemente, un puente entre las expresiones de la cultura de la Isla y espacios internacionales de la creación plástica contemporánea”, ha dicho el poeta, cineasta y narrador cubano Ernesto Fundora.