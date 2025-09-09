Bellas Artes, Munal, Museo de Arte Moderno y más, cerrados por paro de trabajadores

Bellas artes en el centro de la CDMX

Diversos museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se encuentran cerrados hasta nuevo aviso debido a un paro de labores de los trabajadores sindicalizados de la dependencia. Entre los afectados se encuentran el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (Munal), el Museo de Arte Moderno (MAM) y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

“Las secciones sindicales decidieron suspender actividades en sus centros de trabajo, ocasionando el cierre temporal de los recintos culturales de la Institución”, dio a conocer el INBAL, dirigido por Alejandra de la Paz, en una tarjeta informativa.

Algunos museos como el Nacional de Arte informaron del cierre en sus redes sociales.

“Hoy permaneceremos cerrados. Les invitamos a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales para conocer la fecha y horario de reapertura”, dio a conocer el Munal.

El INBAL detalló que el paro de trabajadores se debe a que solicitan la entrega de ropa para laboral, a través de tarjetas para adquirirlas.

“La medida obedece a que las representaciones sindicales solicitan que la dotación de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas.

“El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”, aseguró.

Asimismo, lamentó las afectaciones de este cierre de museos y recintos culturales.

“El Instituto lamenta profundamente las afectaciones que esta situación pueda ocasionar a las y los visitantes y públicos de los recintos culturales”, externó.

Hace unos meses, museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estuvieron cerrados por falta de personal de seguridad, lo que generó descontento entre los visitantes.

Incluso el Museo Nacional de Antropología estuvo cerrado el día que fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias.