Refutan que penacho de Moctezuma no puede venir a México

Con el fin de refutar el argumento de que el Penacho de Moctezuma no se puede repatriar a México debido a que en su traslado se correría el riesgo de destruirse, la artista e historiadora austro-australiana Khadija von Zinnenburg Carroll y la experta Kerstin Kracht llevan mañana afuera del Museo del Mundo de Viena un contenedor que promete ser capaz de resguardar la emblemática pieza prehispánica. Y, de paso, abrir el debate sobre la devolución de este objeto a nuestro país.

“Con esta acción espero que se desacredite o elimine la última razón que se dio para no devolver el penacho. Espero que también le facilite al museo participar en un debate sobre cómo devolverlo, en lugar de resistirse. Y, finalmente, hacerlo. Ése sería el objetivo final: facilitar el proceso de retorno”, dijo en entrevista con La Razón Khadija von Zinnenburg Carroll, quien presenta este contenedor como parte del Festival de Arte y Activismo que se celebra en la capital de Austria.

50 audioguías infiltraron Sebastián El Pana Arrechedera y Yosu Arangüena

La historiadora explicó que dicho contenedor, que creó en colaboración con Kerstin Kracht, “tiene aisladores de cable que van en las esquinas y conectan una caja interna y externa. En realidad, es una caja dentro de una caja. La interna actúa como una cuna que rebota muy suavemente. Si algo impacta el exterior, los resortes amortiguan ese movimiento. Está hecho de metal que, obviamente, no se dobla ni vibra tanto por dentro. Por fuera es como una caja”, explicó sobre el contenedor que forma parte del programa Eternos retornos.

Dijo que comenzó este proyecto luego de que trabajó con Kerstin Krach en el Museo Británico para transportar unas plumas antiguas a Tahití, desde Londres. “Ninguna de las plumas se destruyó en el viaje, fue un éxito. Luego la contraté; ella es una física e ingeniera, así que calculó lo que sería necesario, el diseño de este contenedor. Ella hizo esos dibujos conmigo y yo lo construí. Luego vino a probar el contenedor, simulando lo que sucedería si se cayera de un avión, o si se cayera mientras se transportaba, o si se llegara a romper. Pudimos simular todas esas vibraciones y esos impactos y luego demostrar que no se dañaría”, compartió.

Contó que se involucró en el caso del Penacho de Moctezuma cuando comenzó a trabajar en el libro La corona en disputa, para el cual realizó diversas entrevistas con expertos que estuvieron involucrados en la investigación que realizó el Museo de Viena y en la que se concluyó que no era posible su traslado.

Estrenan cortometraje. Dentro del programa Eternos retornos, Sebastián El Pana Arrechedera y Yosu Arangüen estrenarán un cortometraje que crearon a partir del hackeo de audioguías que hicieron en 2022 en el Museo de Viena para cambiar su contenido y exigir la repatriación del Penacho de Moctezuma.

“Nosotros lo que queríamos era volver a poner el tema en la discusión, porque en 2012 una comisión binacional había establecido que era imposible transportar la corona desde Viena, porque se iba a destruir el camino y nosotros no estamos de acuerdo con esa postura, creemos que debió haber una comisión externa”, dijo a La Razón Sebastián El Pana Arrechedera, de origen venezolano, pero radicado en México.

Compartió que en el corto, que después se convertirá en un documental, dan cuenta de cómo realizaron el hackeo de las guías.

“Empezamos primero por reunirnos con abogados que nos asesoraron en cómo hacerlo para evitar problemas legales. Decidimos comprar audioguías nuevas y donarlas al museo con audios exactamente iguales. Cuando las tuvimos, le pusimos la misma información que tiene el museo, excepto el audio referente a la corona (penacho de Moctezuma). Pusimos la versión que grabamos con la voz de Xokonoschtletl Gomora, quien durante 40 años ha realizado activismo para pedir la devolución”, contó el cocreador de Not Our Corona, que se presentará el 16 de septiembre en Viena.

Sebastián El Pana Arrechedera señaló que es importante que el Gobierno mexicano destine recursos para reunir a un equipo de especialistas que, a partir de un estudio, pueda demostrar si es viable o no trasladar el penacho.