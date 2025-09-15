Lore Aquino y Los Macorinos

Esta noche Jazzatlán Capital recibe a Lore Aquino en un concierto que promete ser íntimo y entrañable, enmarcado por la tradición del bolero y el ambiente festivo de las celebraciones patrias.

La cantante y compositora subirá al escenario acompañada únicamente por dos guitarras legendarias: Juan Carlos Allende y Saukey de Los Macorinos, herederos de la tradición musical de Chavela Vargas y colaboradores de artistas como Natalia Lafourcade, Eugenia León y Ely Guerra.

El Tip: Con más de 20 años cantando en proyectos propios y colaboraciones, componiendo y produciendo música, su trabajo artístico toma raíces como la marimba y el bolero.

“Desde la primera nota sus cuerdas cimbran, y es un gran reto pararme ahí sin banda, pero me emociona porque será un concierto íntimo y mexicano”, expresó Lore Aquino en entrevista con La Razón.

La presentación hoy a las 22:00 horas en Jazzatlán Capital tiene como motivo principal el estreno de “Mandarinas y Limones”, su nuevo sencillo, un tema que escribió junto a José de la Rocha y Niño Van.

“Es un apapacho al alma, una canción que nos recuerda que no debemos compararnos con nadie. Cada persona es única e irrepetible. Una mandarina no pretende ser ni una naranja ni un limón”, explicó.

El tema forma parte de Nacimaí I, segundo disco de la artista, cuyo título significa “fuerza” en una lengua extinta de Chiapas.

“Después de pandemias y terremotos, esa palabra dulce y poderosa define mi proceso creativo”, añadió.

El repertorio de esta noche combinará canciones propias, como “Jamás te olvidaré”, “Hojas de palma” y el recién lanzado “Mandarinas y Limones”, con clásicos del cancionero mexicano.

“Es un gran compromiso cantar a Chavela Vargas o a José Alfredo Jiménez, pero lo hago con todo el respeto. Más allá de la solemnidad, quiero que la gente se sume a la fiesta, que me acompañe cantando ‘El último trago’ o ‘Volver, volver’. Hoy no es para escuchar en silencio, es para celebrar a México juntos”, comentó la cantante.

Adelantó que también interpretará “Fallaste corazón”, “El Andariego”, “Luz de luna”, “La llorona” y “Se me olvidó otra vez”, entre otros éxitos del cancionero mexicano.

El concierto en Jazzatlán es también una invitación a vivir la experiencia completa: música en vivo, coctelería y gastronomía.

“Ese lugar me encanta porque no es sólo escuchar, es un plan. Hoy será una noche redonda”, afirmó Lore Aquino sobre Jazzatlán Capital.

También la artista llevará parte de su faceta plástica, pues además de ser compositora y cantante, es pintora.

“Muchas de mis obras son canciones. Pinto canciones y a veces la música me inspira cuadros. Me gusta que mis dos lenguajes convivan en el escenario”, comentó.

Lore Aquino ha forjado su camino explorando fusiones que van del jazz y la bossa nova a los ritmos mexicanos. “Siempre soñé con representar mi música como mexicana, así como el rock argentino tiene bases en su folclore. Ahora, con Nacimaí I, lo hago a través de huapangos, valses y boleros mezclados con armonía de jazz. Creo que la identidad musical es lo que nos pone en el mapa mundial”, concluyó.

Después de este concierto, la agenda de Lore Aquino continuará en Cuernavaca, Morelos, el próximo 26 de septiembre, y en la Ciudad de México, el 31 de octubre, con un show temático por Día de Muertos. En noviembre liberará la primera parte de Nacimaí I, un proyecto musical en dos volúmenes que busca consolidar su propuesta artística.