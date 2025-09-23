Juan Gabriel Vásquez explora la vida secreta de Feliza Bursztyn

El narrador, ensayista, poeta y articulista Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) –Premio Alfaguara de Novela 2011 por El ruido de las cosas al caer-- lanza Los Nombres de Feliza: una fábula narrativa en que hace una exploración en los frisos íntimos de la vida de la destacada escultora colombiana Feliza Bursztyn (1933 – 1982), quien murió repentinamente a los 48 años de edad en un restaurante de París acompañada por su marido y cuatros amigos, uno de ellos el escritor Gabriel García Márquez, que publicó unos días después un artículo donde afirmaba: “Feliza murió de tristeza”.

Muestrario de las irresoluciones de la artista colombiana y, asimismo, de una Colombia que se debatía entre la violencia política y las discusiones intelectuales en medio de una sutil persecución gubernamental a los creadores en los años 70/80 del siglo pasado. Vásquez se sumerge en los índices de una mujer que dejó un legado artístico de impacto universal: utilizaba chatarras como materia prima para crear objetos de arte y reflexión. Qué terrible incongruencia: llamarse Feliza y morirse de tristeza.

El Dato: Juan Gabriel Vásquez, es autor de siete novelas, dos libros de cuentos, tres de ensayos y una recopilación de escritos políticos.

“Todo nació cuando leí el texto de García Márquez en 1986, en mi primera visita a París: ahí tuve conocimiento de Feliza y me lleno de inquietud su personalidad. Después me puse en contacto con su marido, Pablo Leyva, quien aceptó que yo lo visitara en su aparamento ubicado en los cerros orientales para conversar de sus últimas jornadas con Feliza, de esos días que vivieron juntos en París sin imaginar que serían los últimos”, precisó en entrevista con La Razón Juan Gabriel Vásquez.

¿Desde 1986 latía en usted la necesidad de escribir esta novela? Veintiocho años transcurrieron entre el inicio pretérito de esta novela, ese primer latido impreciso y vago que derivó en persistencia, hasta el suspiro final.

¿Vida de Feliza y crónica de sucesos históricos y culturales significativos? Sí, hay mucha documentación que va desde su amistad con la crítica de arte Marta Traba, quien la introduce en los círculos artísticos bogotanos; su relación con el poeta Jorge Gaitán y la vida de ambos en París. Alusiones a sucesos históricos relevantes: el asesinato de Kennedy, Revolución cubana, muerte del Che, guerra en Israel y ajusticiamiento del dictador dominicano Rafael Trujillo, entre otras referencias políticas y culturales.

¿Una presencia de García Márquez en la narración de ‘forma vaporosa’? García Márquez permea toda la novela, pero desde el silencio: el lector lo presiente en cada capítulo. Quise que estuviera en algunos giros y en los diálogos sentenciosos. Apelo a la recursividad, al volver reiteradamente a la noche en el restaurante en París con Gabo y su esposa Mercedes cuando Feliza se desvanece por el infarto y muere. Es también curioso que Feliza estaba leyendo en esos días, la novela Crónica de una muerte anunciada de García Márquez.

¿Biografía vital y artística de la conocida ‘escultora de la chatarra’? No escribí una biografía, insisto en eso: entrego una novela cuya protagonista es Feliza, representación de una vida desde la libertad que propicia la imaginación novelística.

¿Quién era en realidad Feliza Bursztyn? Una mujer libre, independiente en todos los sentidos, compasiva, carismática, artista y además iconoclasta, edificaba belleza de los desperdicios. Le tocó vivir dentro de una sociedad muy conservadora, pero ella impuso su espíritu inconforme y el anhelo de ser consecuente y responsable de sus actos.

Los nombres de Feliza

Autor: Juan Gabriel Vásquez

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 2025