Orquesta Monumental Metropolitana llega al Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México se convierte el próximo sábado 27 de septiembre en un magno estrado con el concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana: singular y único ensamble de formato espectacular que reunirá a más de dos mil instrumentistas de diferentes generaciones, para rendir tributo a la pujanza de la música como elemento aglutinador de la sociedad.

Agrupación conformada por proyectos comunitarios, estudiantiles y de artistas profesionales: Orquesta Monumental de PILARES CDMX, Escuela Comunitaria de Iniciación Musical Meyehualco, Programa de Orquestas Comunitarias de Utopías, Programa de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México Fernando Lozano del C.C. Ollin Yoliztli, Orquesta Sinfónica de Tlalpan, Orquesta Comunitaria de Tlalpan, Orquesta Comunitaria de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Coros Infantiles y Juveniles del Programa DO RE MI FA SOL por mi Escuela, además de músicos comunitarios.

El Tip: en el concierto participan 22 orquestas, 10 directores y dos mil 600 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores.

A esta gran banda se suman orquestas y coros del área metropolitana: Orquesta y Coro de la Escuela de Bellas Artes de Texcoco, Orquesta Infantil y Juvenil de Tecozautla, Hidalgo, y Banda Sinfónica del Municipio de Tonanitla. El repertorio, dedicado principalmente a compositores mexicanos, rendirá homenaje a la riqueza cultural del país y al talento de las nuevas generaciones que crecen desde la música comunitaria.

“El programa del concierto del próximo sábado está estructurado en una combinación de géneros para que todos se sientan incluidos. Tenemos piezas de gran formato, piezas sinfónicas y piezas total y absolutamente populares. Hemos mezclado lo que estaba haciendo cada grupo: metimos música de concierto, para jóvenes; una más moderna y otra coral, con el objetivo de que todos se incluyan”, explicó ayer en conferencia de prensa, Lizzi Ceniceros, directora general de este significativo megaproyecto musical.

Algunas de las composiciones que se ejecutarán son “Kumbala” de La Maldita Vecindad; “Habanera” y “Canción del toreador”, de la ópera Carmen de Bizet; “Viva la vida” de Coldplay; un popurrí de mambos de Pérez Prado; Marcha Radetzky de Johann Strauss, Himno a la Alegría de Beethoven; y Tango de la compositora mexicana Gina Enríquez, entre otros temas populares y clásicos.

“La música hace milagros, une las diversidades, borra diferencias y conforma relaciones fraternales; esta Orquesta Monumental Metropolitana confirma las virtudes que se imbuyen en los fragores melódicos y rítmicos que sanan y hacen reflexionar desde el gozo, la danza y el canto lo mejor de los seres humanos. El concierto del próximo sábado será una muestra de fraternidad donde instrumentistas infantiles y juveniles entretejen sus talentos con músicos profesionales en un diálogo amoroso de armonía entrañable”, expresó en conferencia, Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

Concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana

Dóndne: Zócalo capitalino

Cuándo: sábado, 27 de septiembre, 2025

Horario: 16:00 horas

Entrada libre