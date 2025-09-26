Mónica Mayer interviene archivo con IA

Durante los últimos tres años, la artista Mónica Mayer se ha sumergido en el archivo Pinto mi raya, conformado por artículos que publicó en periódicos, objetos personales, incluida una planta que fue de su bisabuela, obras maestras del arte feminista en México y grabaciones de performances. Lo ha ido transformando a partir de intervenciones en las que en algunos casos ha echado mano de la Inteligencia Artificial. Ahora presenta nueve de estas instalaciones en la exposición Hablando se entiende la gente, en la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

“Esta exposición está basada en el proyecto que he estado desarrollando en los últimos tres años como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Este proyecto se llama Hablando se entiende la gente, intervengo el archivo de Pinto mi raya, a partir del texto, la imagen y la palabra. Lo que hago es sacar documentos del acervo, que es muy amplio; a partir de eso hago algunas obras; en el camino se me atravesaron otras”, compartió a La Razón la artista Mónica Mayer.

El Dato: Reúne fotografías, carteles, diversos objetos, videos cortos y registros de algunos de sus performances.

De las nueve piezas que presenta a partir de ayer en la muestra, dos las creó con Inteligencia Artificial. Una es a partir de un performance que hizo en la Galería Tianguis Neza en La Lagunilla, en el que llevó diversos objetos personales y vendió recuerdos a 10 pesos.

“Había desde un jabón Camay envuelto que me encontré y que tenía etiqueta, a partir de eso hago un pequeño video utilizando Inteligencia Artificial. Hay alrededor de 20 objetos que van contando diferentes historias”, explicó Mónica Mayer, quien es pionera del arte feminista en México.

La otra pieza creada con IA la concibió a partir de artículos periodísticos que escribió y en los que criticó al sistema cultural mexicano o que resultaron textos irónicos, como los llamados “El arte como un marido aburrido e infiel”, “Orozcomanía” o “El manual de Carreño para funcionarios del arte”.

“Esos textos funcionaban para criticar; los rescato del archivo y ahora los convierto a través de la IA. Hago piezas para Spotify, en las que meto un artículo en un programa y se convierte en un podcast inmediatamente; después leo el

artículo y luego, a través de la IA, se hace ese mismo artículo en rap, en salsa”, explicó Mónica Mayer.

Dijo que la idea es “ir experimentando con los distintos programas que existen para intervenir diversos materiales del archivo. Presentarlos de una manera que sea accesible a otros públicos”.

En la exposición también incluye performances que ha intervenido. Por ejemplo, uno que hizo con motivo de los 30 años del Ex-Teresa Arte Actual, basado en tres conferencias performanceadas que hizo años atrás.

“A partir del archivo del proyecto Raya, junté todo lo que había en el archivo del Ex-Teresa y lo que había escrito sobre éste; les di ese regalo y una serie de libros; es una manera de intervenir su archivo”, contó.

El otro es un trabajo que hizo a partir de los 20 años de la publicación de su famoso libro Rosa chillante: performance y mujeres en México.

“Me di cuenta de que cumplía la misma edad que tenía Raquel Tibol el año que en el Museo Tamayo hice un performance en la presentación de su libro Confrontaciones. Invité a dos actores a que se vistieran de meseros; agarraron una charola, deshojaron el libro, lo pusieron en la charola y lo pasaron por el público como si fuera una botanita. Ahora deshojé mi propio libro”, compartió.

Mónica Mayer destacó que el archivo de Pinto mi raya es tan vasto que ahora ya incluso es una extensión de su casa.

“El archivo de Pinto mi raya es mucho más amplio, tiene nuestros documentos personales, profesionales, que incluyen el proyecto Pinto mi raya y Polvo de gallina negra, un montón de materiales, el proyecto Archiva, además de nuestra biblioteca y todo el arte que tenemos.

“He estado abriendo la definición del archivo como contenedores de memorias, no nada más documentos; incluyo todos los objetos que están en mi casa. Está la jarrita que estaba en casa de mi mamá hace 70 años; me estoy yendo tan lejos al considerar plantas de mi jardín. Nuestra casa ya se la comió el archivo”, concluyó.

Hablando se entiende la gente

Cuándo: hasta febrero de 2026

Dónde: Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana