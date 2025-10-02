Mondiacult pide luchar contra uso de IA sin ética

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, ayer.

Remuneración justa y protección adecuada para los artistas, creadores y trabajadores de la cultura y proteger los derechos de propiedad intelectual ante la IA fueron algunos de los compromisos que quedaron ayer plasmados en la declaración final de la Conferencia Mundial sobre Políticos Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que culminó ayer con la participación de 194 países.

También se remarcó la importancia del reconocimiento de los sectores e industrias culturales y creativos como motor fundamental de desarrollo económico sostenible y salvaguardar el patrimonio cultural y natural y proteger a artistas, empleados e instituciones del sector en conflictos armados, catástrofes o desplazamientos forzados.

En el documento, que tomó como base la Declaratoria de Mondiacult 2022, se establecieron nueve ejes rumbo al 2030: Los derechos culturales como derechos humanos, Cultura y educación, Economía cultural y trabajo docente, Cultura para la paz, Cultura, patrimonio y acción por el clima, Cultura, patrimonio y situaciones de crisis, Transformación digital y acceso equitativo, Inteligencia Artificial y cultura y Datos culturales, evidencia e investigación.

El Dato: También se estableció la importancia de impulsar un marco mundial de indicadores culturales para medir el impacto del sector.

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, otros compromisos que destacan son el uso de la tecnología para apoyar la salvaguardia y diseminación del patrimonio cultural, así como ampliar el acceso a la cultura. Además de la promoción de la utilización, desarrollo y gobernanza responsable de los sistemas de IA que se “basen en los derechos humanos y sean fiables, éticos, transparentes, seguros, sostenibles e inclusivos”.

Se resaltó la relevancia de proteger los derechos de los artistas y creadores, para que reciban un pago apropiado. Además, de “luchar contra los abusos en entornos digitales que afectan la cultura, incluidos los ciberataques, las prácticas discriminatorias y los usos poco éticos de la IA”.