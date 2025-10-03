¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 3 al 5 de octubre?

Primer fin de semana de octubre enmarcado en la recordación del 2 de octubre de 1968. Presentamos aquí una lista do de eventos culturales y artísticos (Cine, música, teatro, danza, plástica...) para disfrutar con familiares y amigos en este colofón semanal en diferentes sedes y recintos de la ciudad de México.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

Manuel Pujol: Poética del espacio

Dentro del Festival CulturaUNAM, el sábado 4 de octubre a las 18:00 horas en la Casa Universitaria del Libro (CASUL) se inaugura la exposición y presentación del libro Manel Pujol: “Poética del espacio”. La muestra ofrece un acercamiento al pensamiento y la obra de Pujol, celebrando la relación entre espacio, creatividad y percepción estética. Participan: Fernando Gálvez, curador; José Ángel Leyva, y Guillermo Rapp Carreto.

Actividad de entrada libre en CASUL. Orizaba 24, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX.

Festival cultural ı Foto: Especial

Un día en la vida de la Señora Dalloway

Bajo la dirección de Andrea Chirinos, el sábado 4 de octubre a las 12:00 horas en la Casa Universitaria del Libro (CASUL) se llevará a cabo una intervención escénica inspirada en la célebre novela de Virginia Woolf, en la que se invita al público a leer fragmentos de la novela. La señora Dalloway (1925) retrata un día en la vida de Clarissa Dalloway, una mujer de la alta sociedad londinense que organiza una fiesta mientras reflexiona sobre su pasado y la muerte. La obra explora la conciencia, la condición femenina y las tensiones de la sociedad de posguerra, siendo considerada una de las novelas más representativas del modernismo literario.

Actividad de entrada libre en CASUL. Orizaba 24, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX.

La señora Dalloway ı Foto: Especial

Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el año del 29 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 3 de octubre. A las 20:00 horas. María Cuesta flamenco-jazz trío con Anwar Miranda y Adrián Molina. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Sábado, 4 DE OCTUBRE. A las 15:00 horas. El Oso Avalle (ARG) & Lisa Belikova (RU) Jazz Dúo. No Cover

Sábado, 4 DE OCTUBRE. A las 20:00 horas. Agustín Bernal & Faisal Salum. Jazz Dúo Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX.

29 aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades ı Foto: Especialmente

Música UNAM

Música contemporánea | Sequenzas Berio II

El sábado se realiza el segundo de los tres conciertos dedicados a la interpretación de las catorce Sequenzas del compositor italiano Luciano Berio. En este programa, se abordan las Sequenzas IV, X, VII, VIII y XIII, para piano, trompeta, violín, acordeón y oboe.

Sala Carlos Chávez: sábado 4 de octubre, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

La OFUNAM propone un recorrido por paisajes sonoros, personajes literarios y escenas de la naturaleza con obras de Ravel, Respighi, Lilia Vázquez Kuntze y Verdi, bajo la batuta de Enrique Diemecke y el barítono Alfredo Daza como solista.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 4 de octubre, 8:00 pm; y domingo 5 de octubre, 12:00 meridiano

Orquesta Filarmónica de la UNAM ı Foto: Especial

Música del mundo | Los viudos de Piazzolla

La serie de conciertos dedicada explorar tradiciones sonoras de distintas culturas y regiones, llega a su fin con la presentación de Los viudos de Piazzolla, proyecto liderado por el bandoneonista César Olguín, quien reúne a músicos con una sólida trayectoria en el tango para ofrecer un recorrido por obras representativas del repertorio rioplatense.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 5 de octubre, 12:00 meridiano.

Serie de conciertos dedicada explorar tradicionales sonora ı Foto: Especial

El Gran Cineclub Musical

Un documental musical puede transformar una ciudad. Así lo demostró Yo No Soy Guapo, de Joyce García (2023), pieza clave para el reconocimiento de la Cultura Sonidera como Patrimonio Cultural de la UNESCO, y Muscle Shoals, de Greg Camalier (2013), que atrajo miles de turistas a un pequeño pueblo de Alabama para redescubrir el estudio donde The Rolling Stones y Paul Simon grabaron algunos de sus éxitos más famosos.

Con esta inspiración llega El Gran Cineclub Musical, un festival de Discos y Amigos, en colaboración con el Centro Cultural de España en México, que explora cómo el cine musical, fomenta el turismo responsable y teje puentes culturales. El formato de Cineclub Musical se conforma por tres elementos: Proyección de un documental musical en espacios no convencionales; diálogo con artistas y agentes de la escena retratada, y música en vivo.

Programa: El Legado De La Tumba Francesa (Cuba). Viernes 3 octubre, 20:00 horas Espacio X del CCEMx. La Tumba Mambi (2022) dirigido por Dj Jigüe y Alexandrine Boudreault-Fournier· Q&A y show Dj Jigüe, Warm up: Dj Set Rafael Escalona.

Ruta de la Champeta (Colombia). Sábado 4 octubre, 20:00 horas, Espacio X del CCEMx. Los Reyes Criollos de la Champeta (1997) de Lucas Silva y Sergio Arria, Q&A y show Franklin Montaño, Warm up: Dj Set de Dj Falzo.

Feria de vinilos, fanzines y turismo musical. Sábado 4 de octubre, 15 horas, Espacio X.

Fiesta de Clausura: Colectivo Voodoo Night. Sábado 4 de octubre, 23:00 horas, La Chicha, Terraza CCEMX.

Las actividades del festival El Gran Cineclub Musical son de acceso gratuito. Centro Cultural de España en México. República de Guatemala 18, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Horario: martes a domingo, a partir de las 11:00 horas.

La tumba mambi ı Foto: Especial

Sonidos de tres mundos. Orquesta Sinfónica Nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) bajo la dirección de Ludwig Carrasco, presentan el programa Sonidos de tres mundos los días viernes 3 de octubre a las 20 horas y domingo 5 a las 12:15 horas en la emblemática Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El programa inicia con Tres aires chilenos de Enrique Soro, suite orquestal que evoca los paisajes y sonoridades populares de la Región de los Lagos, en el sur de Chile. Escrita probablemente en Puerto Montt y estrenada en 1942, combina elementos del nacionalismo musical con influencias del sinfonismo romántico europeo, capturando el alma folklórica de su tierra natal.

A continuación, Rafael Aguirre interpretará el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, obra emblemática del repertorio guitarrístico del siglo XX. Estrenado en 1940, este concierto logra una delicada simbiosis entre guitarra solista y orquesta. Inspirado en los jardines del Palacio Real de Aranjuez, fue escrito por un compositor ciego desde los tres años y despliega una riqueza evocativa única, especialmente en su célebre segundo movimiento.

La OSN cerrará el programa con la Sinfonía núm. 8 en Fa mayor, op. 93 de Ludwig van Beethoven, frecuentemente subestimada por su aparente ligereza. Escrita en 1812 y estrenada en 1814, esta obra destila humor, ritmo y claridad estructural. El segundo movimiento es una alusión al metrónomo recién inventado por Maelzel, y el carácter jubiloso del resto de la sinfonía la convierte en una muestra excepcional del genio beethoveniano. En palabras del propio compositor, “es mejor que la Séptima”, demostrando el poder expresivo de la simplicidad formal.

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM).

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Eventos conmemorativos Movimiento Estudiantil de 1968

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta un programa especial que conmemora la trascendencia histórica del Movimiento estudiantil de 1968, así como para rendir honor, a 57 años, a todas sus víctimas, a través de exposiciones, proyecciones de cine, talleres, conversatorios y programas radiofónicos y televisivos, entre otras actividades.

El sitio y las redes sociales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM) albergarán y difundirán materiales digitales, artículos, cápsulas, pódcast, libros y documentos históricos relacionados a la fecha; mientras que, en colaboración con el Centro de la Imagen, a partir del sábado 4 de octubre una selección de su archivo fotográfico se expondrá en la muestra Ecos de 1968: imágenes para no olvidar, que se abrirá en el recinto de la Ciudadela.

La Cineteca Nacional Chapultepec ofrecerá un ciclo de cine especial hasta el 9 de octubre, con funciones diarias a las 18 horas en la Sala 1. Rojo Amanecer, película dirigida por Jorge Fons y una de las más representativas sobre la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.

Continúa el ciclo el 3 de octubre con No nos moverán, de Pierre Saint -Martin, película que aborda los estragos de la noche de Tlatelolco y por la que su protagonista Luisa Huertas se levantó con la estatuilla en la reciente edición de los premios Ariel. El sábado 4 se proyecta El Grito. México 1969, de Leobardo López Arretche; el domingo 5, Historia de un movimiento de Óscar Menéndez.

Olimpia, de Cravioto, también se proyectará el sábado 4 de octubre a las 17 horas en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, recinto en el que también se realizará un taller de grabado titulado Ni perdón, ni olvido el domingo 5 de octubre en la Cabaña 2.

Dónde: Cineteca Nacional de Chapultepec, Complejo Cultural Los Pinos, Ciudadela.

2 de octubre cartelera ı Foto: Especial

Segundo Festival Internacional de Arpas

Con el objetivo de mostrar la importancia y versatilidad del arpa como un instrumento que produce pasajes potentes y dramáticos, notas graves y profundas, se alista el 2º Festival Internacional de Arpas, que se llevará a cabo hasta el 5 de octubre de 2025 en el Complejo Cultural Los Pinos y la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Exhibir la diversidad de posibilidades sonoras del arpa y al mismo tiempo abrir un espacio de diálogo entre jóvenes arpistas mexicanos (mujeres y hombres) con figuras de talla internacional como Alexander Boldachev, que les permite trabajar su musicalidad y técnica son algunas de las líneas medulares del encuentro”, comenta el director del festival, Baltazar Juárez, arpista y docente mexicano.

Arropado por los integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y con el impulso del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), el 2º Festival Internacional de Arpa conjugará en su concierto inaugural el talento de once arpistas, quienes darán una muestra de la variedad tímbrica y sonora de su instrumento con obras como Les pins de Charlannes, de Henriette Renié; boleros y hasta la famosa cumbia de Los luchadores.

Las cascadas sonoras –glissandos– que los arpistas logran al deslizar sus dedos por las cuerdas de su instrumento, pizzicatos –estirar (pellizcar) las cuerdas con los dedos– y golpes en la caja de resonancia, entre otras técnicas que emanan de la paleta sonora del arpa estarán presentes en las clases magistrales de Alexander Boldachev realizará en la Casa Anexa del Complejo Cultural Los Pinos, y en el Salón 222, de la Escuela Superior de Música.

La presencia del arpista ruso-suizo, afirma el también titular de la Academia de Arpas de la OECCh, Baltazar Juárez, es de importancia porque más allá de su virtuosismo con el instrumento en el ámbito sinfónico, incursiona en el pop y compone obras de arpa para videojuegos, además de grabar dúos de arpa y saxofón, arpa y violonchelo y obras con arpa eléctrica.

Festival internacional de Arpas ı Foto: Especial

Tendido de Libro El Palacio Postal a Fondo

El Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), unen esfuerzos para llevar a cabo el tendido de libros El Palacio Postal a Fondo hasta el domingo 5 de octubre, en las instalaciones del Palacio de Correos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta ocasión, la temática se centrará en la historia, aunque quienes visiten el tendido tendrán acceso también a otros temas y géneros literarios. En esta ocasión habrá una oferta de 300 títulos y más de 8 mil ejemplares, con precios que van desde los 30 pesos.

Entre los temas que podrán encontrarse en el tendido se cuentan historia de México, de América Latina, Medieval y Contemporánea, entre otros que pertenecen a distintas colecciones del FCE, como son Popular, Vientos del Pueblo, Breviarios, etcétera.

Asimismo, además de la oferta literaria, el tendido de libros contará con diversas actividades académicas, artísticas y culturales, como la participación de los cuentacuentos Nacho Casas y Violeta Abreu, quienes narrarán, en su estilo, el libro Códice Peregrino, de Vivian Mansour ilustrado por Emmanuel Valtierra; una charla con Pedro Miguel, música con Natalia Montiel, danza con el Ballet Folklórico Xochiquetzal y, por supuesto, presentaciones editoriales.

El tendido de libros El Palacio Postal a Fondo, permanecerá abierto el domingo 5 de octubre, de 10:00 a 17:00 horas, en la calle de Tacuba No. 1, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre a todas las actividades.

Tendido de libros ı Foto: Especialmente

Tangos, sones y danzones.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede de la presentación del disco Tangos, sones y danzones, primera producción discográfica del pianista y compositor Carlos Matus y su quinteto, con una propuesta que fusiona tango contemporáneo, son jarocho y danzón. Luego de años de colaborar con distintos músicos y agrupaciones musicales, tanto en el tango como en la música contemporánea, este proyecto, apunta el músico, es “un laboratorio sonoro que reúne y transforma las raíces musicales que han acompañado mi trayectoria, desde la música del Sotavento hasta el tango rioplatense”.

Tangos, sones y danzones incluye 10 temas que van de composiciones originales como A partir de hoy, Leo y Tuki y Mocambo, compuestas con el apoyo del programa Jóvenes Creadores 2014-2015 del Fonca; a versiones originales de sones jarochos y danzones clásicos de autores como Macedonio Alcalá, Lorenzo Barcelata, Abelardo Valdés y Amador Pérez “Dimas”.

El quinteto está conformado por Carlos Matus en el piano, composición y dirección musical; Clara Stern en el bandoneón; Nadia Cano en el violín; Cristina Arista en el violonchelo y Alex Martínez en el contrabajo, cada uno de los cuales aporta matices que dan forma a un repertorio lleno de texturas, donde la tradición y la creatividad se encuentran.

El concierto Tangos, sones y danzones se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo. Los boletos tienen un costo de 250 pesos, que incluye el disco.

Tangos, sones y danzones ı Foto: Especial

