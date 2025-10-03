Polaroids de Andy Warhol, por 1.ª vez en México

La vibrante vida creativa y de movimientos queer de Nueva York de los años 70 y 80 retratada en Polaroids por el padre del pop-art Andy Warhol, y serigrafías que muestran la diversidad en todo su esplendor se exhiben por primera vez en México en la exhibición Warhol y su obturador fugaz, que se inaugura hoy en la Casa del Lago UNAM.

Las 112 piezas, de las cuales 61 son polaroids, 32 impresiones en gelatina de plata y nueve serigrafías, provienen del acervo Luckman Fine Arts Complex de la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Algunas de las Polaroids que se exhiben en la muestra.

“Es la primera vez que estas obras viajan a México. Es un diálogo universitario; ambas instituciones trabajamos mucho con performance, cuerpo, sonido, desde luego con artes visuales, cosas entre la emergencia y también nombres ya muy instaurados. Luckman tiene 33 años de existencia y es la primera vez que hacen una colaboración de este tipo”, dijo en entrevista con La Razón Cynthia García Leyva, directora de la Casa del Lago.

El público podrá ver desde la fotografía Strippers masculinos hasta la serigrafía Sopa Campbell’s I (frijol negro), de 1968, y Polaroids en las que aparecen personalidades célebres, como la diseñadora de moda Carolina Herrera, el guionista Philip Rosenthal, el coleccionista de arte Carlo Monzino, el fotógrafo Christopher Makos y el curador Henry Geldzahler. Además de personas que no son conocidas en el mundo de la moda, la cultura, el entretenimiento y el arte. Fotos que luego transformó en obras que definirían el pop-art.

Uncle Sam, foto de 1981, luego fue una serigrafía.

“Las Polaroids de Warhol, en términos del arte a nivel global, son muy conocidas, pero la mayoría de las exposiciones del artista que se presentan en muchas partes del mundo muestran las obras de gran formato que en su momento exhibió. Este acervo fotográfico se vincula un poco más con su vida íntima o un proceso creativo.

“Nos parecía que era una buena oportunidad para hablar de este Warhol que se relaciona más con el tratamiento de la imagen en una época”, explicó a este diario Adalberto Charvel, quien junto con Beruz Herrero, coordinó la exposición que estará hasta el 9 de noviembre.

La pintura Atardecer, junto a otras Polaroids.

Adalberto Charvel destacó que en estas Polaroids que se exhiben se puede apreciar cómo a Warhol le interesó retratar a las personas sin importar si eran famosas o no. Además, cómo esto se convirtió en una especie de voyerismo artístico.

“Warhol quería acercarse a la idea de que cualquier persona podía ser retratada, un poco conectando con la idea de las redes sociales hoy. En ese sentido, me parece que no sólo le interesaba retratar a gente popular de esa época en Nueva York, sino también visibilizar la escena queer de esa ciudad, la escena de amigos artistas, patronos o gente desconocida que de repente atrapaba su interés. Eso es lo que refleja la colección que se muestra aquí en la Casa de Lago”, detalló el coordinador.

Warhol y su obturador fugaz Cuándo: del 3 de octubre al 9 de noviembre Dónde: Sala 4 de Casa del Lago UNAM

Destacó además este acercamiento distinto que Warhol tuvo con la fotografía al registrar la vida diaria en su cotidianidad e intimidad.

Por su parte, la directora de la Casa del Lago resaltó que en estas Polaroids también se pueden conocer las distintas relaciones que había en el mundo artístico de aquellas décadas, pues hay mecenas, patronos y gente con una influencia económica o simbólica.

“En esa década de los años 70, Nueva York era muy influyente; además, estaba el universo warholiano, tan espectacular y siempre inspirador. Estaban pasando muchas cosas en la música, en el performance, en el arte. Había mucha apertura en el ámbito artístico y creo que eso lo muestra en las fotos; hay muchas figuras, no siempre están al centro, pero son las que están moviendo los hilos del universo artístico”, dijo Cynthia García Leyva.

De las serigrafías, el público podrá también apreciar Camión, de 1985; Reina Ntombi Twaia de Suazilandia, de 1985, de la serie Reinas, reinantes; Annie Oakley, de 1986, de la serie Vaqueros e indios, y Drácula, de 1981, de la serie Mitos.

“Viajaron el total de las serigrafías (del acervo). Reflejan el interés de Warhol por mostrar la diversidad de la época, tanto de género como de raza, además de cómo también se consumía esta diversidad en televisión. Tenemos como ejemplo los cowboys”, comentó el coordinador de la muestra.

La muestra se exhibirá hasta el 9 de noviembre. Hoy, como acto inaugural, se presentará Las criaturas iridiscentes, de Juanfran Maldonado.

Warhol y su obturador fugaz

Cuándo: del 3 de octubre al 9 de noviembre

Dónde: Sala 4 de Casa del Lago UNAM