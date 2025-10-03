Ramón Vargas prepara un recital íntimo-romántico

El tenor Ramón Vargas confiesa que regresar a cantar a México siempre es volver a los orígenes, por lo que es conmovedor pisar alguno de los recintos del país. Esta vez está de vuelta con un recital que define como “íntimo-romántico”, pues el público disfrutará de su canto, acompañado del pianista Ángel Rodríguez.

“Voy a abrir con un repertorio muy exquisito, el recital podría llamarse íntimo-romántico, porque voy a interpretar música de Franz Liszt, quien se inspiró en los poemas de Petrarca que hizo para su amada Laura. Ahí estamos metidos en un ámbito totalmente romántico, difícil para quien lo interpreta, pero muy hermoso para quien lo escuchará ese día. Después voy a cantar algo de Chaikovski.

“De segunda parte va a ser un encuentro entre música italiana y mexicana, voy a cantar a María Grever, Agustín Lara, Armando Manzanero. Es un modo tan íntimo, que es como hacer una bohemia en tu casa”, comparte el tenor Ramón Vargas, en entrevista telefónica con La Razón desde Seúl, Corea del Sur.

El recital será el próximo 5 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, a las 18:00 horas, como parte del Festival CulturaUNAM.

Dijo que espera que el público pueda “vibrar en armonía” y estar por un momento alejado de sus celulares.

“La música y el arte sirven para vibrar en conjunto, te ponen en armonía. Es impresionante la capacidad que tiene para influir en las emociones de las personas. Mientras más música buena, más arte y poesía que pones en las piezas presentes a la gente y a los jóvenes, más sensibilidad vas a obtener de ellos; eso es más importante, porque te hace vibrar en armonía.

“Estar en la sala escuchando la música, estando con las demás personas, haces comunidad, te encuentras, hablas, no estás nada más con el teléfono en tu casa metido viendo TikToks o cosas, estás con los demás vibrando en armonía, es algo que todavía la música puede hacer”, dijo Ramón Vargas.

El tenor mexicano mencionó lo anterior ante los últimos hechos ocurridos en el CCH Sur, perteneciente a la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro alumno, hecho al que luego se sumaron otras amenazas de violencia en distintos planteles de la máxima casa de estudios.

El intérprete señaló que, ante la polarización que hay en el país, el arte, especialmente la música, puede unir a la sociedad; por eso consideró que es necesario crear un programa integral que acerque a las infancias y juventudes a la cultura.

“Se debe hacer un proyecto cultural en donde se incluya la música. Necesitamos hacer un proyecto para que los jóvenes se sientan parte de la comunidad. Lo que hicieron en Venezuela con el proyecto donde pusieron a los chicos a aprender música ha dado muy buenos resultados; sacaron un montón de músicos, los chicos se dieron más a la música que a la violencia. Pienso que a México le caería muy bien esto, porque somos un país polarizado y que necesita unión; la música puede ser eso, unión”, compartió el tenor.

Ramón Vargas comentó que es indispensable destinar un presupuesto suficiente y darle seguimiento continuo a un proyecto para que éste finalmente dé los resultados esperados.

Recital

Cuándo: 5 de octubre

Dónde: Sala Nezahualcóyotl del CCU

Horario: 18:00 horas