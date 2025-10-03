Stephen King, autor más vetado en escuelas de EU

Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas de Estados Unidos revela que Stephen King es el autor más propenso a ser censurado y el país está dividido entre estados que restringen activamente obras y aquellos que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe de PEN America, Banned in the USA (Prohibido en Estados Unidos), publicado recientemente, rastrea más de seis mil 800 casos de libros retirados temporal o permanentemente para el año escolar 2024-2025. La nueva cifra es inferior a más de 10 mil en 2023-24, pero aún muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando la organización ni siquiera veía la necesidad de compilar un informe.

Aproximadamente 80 por ciento de esas prohibiciones se originaron en sólo tres estados que han promulgado, o intentado promulgar, leyes que exigen la eliminación de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee.

El Tip: El informe de PEN llega en medio de esfuerzos de censura en curso no sólo de estados y activistas, sino también del gobierno.

Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN y autora del revelador informe, afirmó recientemente: “Es cada vez más una historia de dos países. Y no es sólo una historia de estados rojos y estados azules. En Florida, no todos los distritos escolares respondieron a los llamados para prohibir libros. Puedes encontrar diferencias de un condado a otro”.

Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, con Carrie y The Stand entre las 87 de sus obras afectadas. La obra más prohibida de cualquier autor fue el clásico distópico de los años 60 de Anthony Burgess, Naranja mecánica, para el cual PEN encontró 23 libros retirados. Otros títulos y autores que enfrentan restricciones extensas incluyen Sold de Patricia McCormick, Forever de Judy Blume y Breathless de Jennifer Niven y numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Las razones a menudo para retirar un libro incluyen temas LGBTQ+, representaciones de raza y pasajes con violencia.